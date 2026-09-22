Flambée des prix du carburant : y a-t-il un risque de pénurie dans les semaines à venir ?

La plupart des stations en rupture font partie du réseau TotalEnergies, qui applique un plafonnement des prix. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Il n'y a pas de risque de pénurie de carburant selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Mais la tension est bien réelle dans les stations-service françaises, alors que les tarifs ont atteint des niveaux record ces derniers jours. Ce dimanche 20 septembre, 15 % d'entre elles étaient en rupture d'au moins un carburant, rapporte TF1 Info . Et ce taux a tendance à augmenter puisqu'il était de 11 % vendredi 18 septembre.

Les stations Total prises d'assaut par les automobilistes

C'est dans le Grand-Est que la situation est la plus critique. Dans cette région, 20 % des stations étaient en rupture d’essence ou de gazole. En Meurthe-et-Moselle, une station a d'ailleurs annoncé qu'elle allait fermer temporairement tant que les tarifs ne retrouveront pas des niveaux raisonnables. Les gérants se refusent en effet à vendre du gazole à 3 euros le litre.

Viennent ensuite les Pays-de-la-Loire (17 %), le Centre-Val-de-Loire (16 %), l’Occitanie (16 %) et la Normandie (16 %). La Corse semble pour le moment épargnée par le phénomène.

Maud Bregeon a indiqué que 90 % de ces stations en rupture faisaient partie du réseau TotalEnergies. Rien d'étonnant puisque le groupe applique toujours un plafonnement des prix à 1,99 euro pour l'essence et 2,25 pour le gazole. La porte-parole du gouvernement a précisé que le pays n'avait pas puisé dans les trois mois de stocks stratégiques dont il dispose.