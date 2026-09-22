 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flambée des prix du carburant : y a-t-il un risque de pénurie dans les semaines à venir ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/09/2026 à 12:06
Temps de lecture: 1 min

La plupart des stations en rupture font partie du réseau TotalEnergies, qui applique un plafonnement des prix. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

La plupart des stations en rupture font partie du réseau TotalEnergies, qui applique un plafonnement des prix. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Environ une station-service sur six est en rupture d'au moins un carburant actuellement. Le gouvernement assure toutefois qu'il n'y a aucun risque de pénurie à ce jour.

Il n'y a pas de risque de pénurie de carburant selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Mais la tension est bien réelle dans les stations-service françaises, alors que les tarifs ont atteint des niveaux record ces derniers jours. Ce dimanche 20 septembre, 15 % d'entre elles étaient en rupture d'au moins un carburant, rapporte TF1 Info . Et ce taux a tendance à augmenter puisqu'il était de 11 % vendredi 18 septembre.

Les stations Total prises d'assaut par les automobilistes

C'est dans le Grand-Est que la situation est la plus critique. Dans cette région, 20 % des stations étaient en rupture d’essence ou de gazole. En Meurthe-et-Moselle, une station a d'ailleurs annoncé qu'elle allait fermer temporairement tant que les tarifs ne retrouveront pas des niveaux raisonnables. Les gérants se refusent en effet à vendre du gazole à 3 euros le litre.

Viennent ensuite les Pays-de-la-Loire (17 %), le Centre-Val-de-Loire (16 %), l’Occitanie (16 %) et la Normandie (16 %). La Corse semble pour le moment épargnée par le phénomène.

Maud Bregeon a indiqué que 90 % de ces stations en rupture faisaient partie du réseau TotalEnergies. Rien d'étonnant puisque le groupe applique toujours un plafonnement des prix à 1,99 euro pour l'essence et 2,25 pour le gazole. La porte-parole du gouvernement a précisé que le pays n'avait pas puisé dans les trois mois de stocks stratégiques dont il dispose.

Carburants
Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank