Prix des carburants : où se situe la France par rapport à ses voisins européens ?

La France est actuellement le cinquième pays le plus cher de l'UE pour les carburants. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Faire des kilomètres pour réduire ses frais de carburant ? C'est le choix que font désormais certains Français, en allant se fournir à l'étranger, rapporte BFM TV . Le prix du gazole a en effet atteint 2,41 euros le litre en France ce dimanche, un nouveau record. Le sans-plomb 95 poursuit lui aussi sa hausse, à 2,17 euros le litre.

L'Espagne attire particulièrement les automobilistes de l'Hexagone. Un conducteur interrogé par la chaîne d'information affirme ainsi économiser jusqu'à 45 euros en faisant son plein de l'autre côté des Pyrénées. Le prix du gazole y était de 1,834 euro le litre au 14 septembre dernier, contre 2,29 euros en France à la même date. Le sans-plomb 95 s'affiche à 1,866 euro le litre contre 2,172 euros en France.

La France, cinquième pays le plus cher d'Europe

Le gouvernement espagnol a temporairement abaissé la TVA sur les carburants de 21 % à 10 % et réduit la taxe sur les hydrocarbures, une mesure censée durer jusqu'au 30 septembre. Mais l'Espagne n'est pas le pays le moins cher de l'Union européenne pour le gazole. Il s'agit en effet de Malte, où le litre est vendu en moyenne à 1,21 euro. La France, elle, reste le cinquième pays le plus cher de l'UE, tous carburants confondus.

D'autres pays voisins ont pris des mesures pour réduire l'impact du contacte international sur les prix à la pompe. L'Allemagne (2,43 euros) prévoit un rabais fiscal de 17 centimes à partir du 1er octobre, tandis que l'Italie (2,19 euros) a réduit sa fiscalité sur le gazole. La Suède, de son côté, a ramené sa fiscalité au minimum imposé par l'Union européenne, ce qui explique ses prix particulièrement bas (1,98 euro pour le gazole). En France, les aides restent plus limitées, avec une prime « grands rouleurs » de 100 euros pour les travailleurs modestes, dont l'élargissement était en discussion ce lundi à Matignon.