6 sites pour louer sa tenue de ski
information fournie par Le Particulier pour Conso 21/12/2025 à 12:00
Temps de lecture: 4 min

Louer sa tenue de ski est une alternative économique et écologique. ( crédit photo : Getty Images )

Vous louez vos skis lorsque vous partez aux sports d'hiver, pourquoi ne pas louer également votre tenue? La location de vêtements de ski est une solution à la fois pratique, économique et écologique pour les skieurs occasionnels. Plusieurs sites se sont spécialisés sur ce créneau, et certaines marques proposent également de louer leurs articles.

4 bonnes raisons de louer sa tenue de ski

1. C'est économique. S'équiper pour le ski coûte cher, car cela nécessite un équipement complet (veste, pantalon, sous-couche, gants, masque, bottes…) avec des matériaux techniques, par définition onéreux. Ce budget est alourdi si vous avez des enfants et s'il faut leur racheter une tenue tous les ans à la bonne taille. Louer vous évite d'investir dans des pièces coûteuses peu rentabilisées si vous les utilisez seulement de manière occasionnelle.

2. C'est écologique. La grande majorité des Français amateurs de ski pratiquent la discipline le temps d'une semaine par an. Lorsque vous louez vos vêtements, ceux-ci sont réutilisés tout au long de la saison. Cela contribue à réduire la production de vêtements neufs et donc à diminuer l'empreinte carbone de l'une des industries les plus polluantes de la planète.

3. C'est pratique. Certains loueurs ont noué des partenariats avec des boutiques en station. Vous récupérez votre tenue à votre arrivée, cela vous permet de voyager léger. Grâce à la location, vous n'avez pas besoin de stocker des tenues encombrantes toute l'année. C'est un réel avantage si vous manquez de place dans votre logement.

4. C'est tendance. Louer votre tenue de ski vous permet aussi de porter des articles de qualité, de bénéficier des dernières avancées en matière de vêtements techniques, et de changer de style ou d'équipement en fonction de vos envies et de vos besoins. C'est pourquoi de nombreux sites se sont spécialisés dans cette branche.

O'Rentees

O'Rentees (ex-Les Petits Montagnards) propose des équipements de marques reconnues comme Columbia, Rossignol, Roxy ou Millet. La location est disponible à partir de 12,50 euros par jour sur la base de 8 jours pour une tenue femme (veste + pantalon). Le site propose une belle sélection de vêtements pour enfant de 1 à 16 ans. Comptez entre 7,50 et 10,50 euros par jour. Il est également possible de louer des accessoires: polaire, gants, bonnets, masque. Vous choisissez votre tenue avant de vous faire livrer chez vous ou directement en station.

Site Internet

Picture

Cette marque française engagée propose aussi des vêtements de ski pour hommes, femmes et enfants à la location. La livraison est gratuite, à domicile, en point relais ou directement en station dans des boutiques partenaires. Les tarifs de location débutent à 19 euros par jour pour une tenue homme ( 11 euros la veste, 8 euros le pantalon).

Site Internet

Yapu-K & Co

Yapu-K & Co est spécialisé dans la location de vêtements et d'équipements pour les enfants de 0 à 10 ans. Grâce à ce concept clé en main, vous n'avez plus besoin d'essayer de tout faire rentrer dans le coffre de la voiture. Vous y trouverez des combinaisons de ski, des sous-couches thermiques, mais également des skis pour poussette et des luges. Le site offre la possibilité d'être livré directement sur votre lieu de vacances.

Site Internet

Décathlon

L'enseigne Décathlon (partenaire The Corner *) a développé un service de location de vêtements Wedze pour hommes, femmes, enfants et bébés. Il est également possible de louer des accessoires (masques, gants, moufles) et des équipements (casque, sac à dos avec dorsale, luge, patinettes, raquettes). Rendez-vous dans votre magasin le plus proche.

Site Internet

Ski Chic

Le site propose de louer des tenues de grandes marques comme Salomon, North Face et Peak Performance. Vous avez le choix entre plusieurs gammes: Lifestyle, Premium, Prestige. Le package comprend une veste, un pantalon, un masque et une paire de gants. Il est possible d'ajouter des boots. Les prix débutent à 16,65 euros par jour pour une tenue Quiksilver homme. Comptez 28,25 euros pour une tenue Fusalp. La livraison s'effectue à l'adresse de votre choix, en point relais Chronopost ou directement en station dans l'un des magasins Danisport partenaires.

Site Internet

Quiksilver et Roxy

Rendez-vous sur le site Boadriders pour louer une tenue tendance pour vos vacances à la montagne. Il vous en coûtera aux alentours de 8 à 9 euros par jour pour un pantalon ou une veste adulte, et à partir de 5 euros pour une combinaison enfant.

Site Internet

Combien ça coûte d'acheter sa tenue de ski?

Les tarifs sont très variables selon la marque et le matériau. Sur le site Décathlon, les prix des vestes de ski Wedze s'étendent de 45 euros à 590 euros pour le modèle «Jour d'éclipse» fabriqué en France. Côté pantalons, les prix débutent à 30 euros et peuvent dépasser 500 euros pour un pantalon Gore-Tex.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Décathlon .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

L'offre BoursoBank