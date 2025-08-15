5 sites pour des chaussures de marque moins chères

De nombreux sites de déstockage proposent des baisses de prix de plus de 50%. ( crédit photo : Getty Images )

Outre Vinted, des sites comme Zeshoes ou Degriffstock proposent des baisses de prix de plus de 20% sur de nombreux modèles de chaussures de marque. Nos adresses pour profiter de ces bons plans shopping.

ZeShoes: des ristournes jusqu'à -70%

Créée en 2007, la plateforme ZeShoes est devenue une référence en matière de chaussures discount en ligne. Chaque jour, de nombreux arrivages de paires aux styles très variés parviennent jusqu'à l'entreprise. Cette dernière propose des réductions pouvant alors aller jusqu'à -70% sur les grandes marques ﻿ . De tels niveaux restent toutefois exceptionnels: la moyenne est plus proche des 30% à 40% de remise. C'est le cas par exemple des baskets de ville Le Coq Sportif , proposées à la vente à 54 euros contre 90 euros à l'origine (-40%).

Degriffstock: le déstockeur de grandes marques

Recensé parmi les meilleurs sites de commerce en ligne en 2024 selon le palmarès du magazine Capital , Degriffstock s'appuie sur un modèle hybride avec une boutique en ligne et près de 25 boutiques physiques, principalement dans le sud de la France (région PACA, Occitanie, Languedoc-Roussillon…). Leur objectif est de donner une seconde vie aux vêtements en trop, oubliés dans les entrepôts ou issus de commandes annulées. La plupart des articles proposés sur le site proviennent de la collection de l'année précédente, d'où la dégriffe sur le prix. On trouve assez facilement des baisses de prix de l'ordre de 70%, comme pour cette paire de bottines de ville pour homme , vendue 79,99 euros au lieu de 269 euros . Parfois, d'autres promotions s'ajoutent pour réduire considérablement la note du consommateur.

Sarenza: des promos en cascade

Élu service client de l'année en 2025 dans la catégorie mode et accessoires, le site de vente en ligne Sarenza (partenaire The Corner *) propose quelques promotions sur certaines paires de chaussures. La plupart du temps, ces dernières ne dépassent pas les 20% sur le prix originel de vente, mais il est possible d'y ajouter des codes promo pour faire baisser encore un peu plus le prix de vente final. Régulièrement, les consommateurs peuvent profiter d'une ristourne supplémentaire, comme avec le code promo PAPANOEL sur plusieurs milliers d'articles. De plus, Sarenza offre un bon d'achat de 20 euros pour les personnes acceptant de s'abonner à sa newsletter. Les femmes en quête de mocassins trouvent ainsi un modèle Made by Sarenza proposé à la vente pour 71 euros au lieu de 129 euros .

Sport Outlet: des chaussures de sport à petit prix

Pour les fans de football ou de basket, il est parfois difficile d'associer confort, performance et prix mini lorsqu'on cherche des chaussures adaptées. Sport Outlet est la solution. Sur leur site, on peut trouver un large choix de chaussures de sport de marques renommées comme Adidas (partenaire The Corner *), Nike (partenaire The Corner *) ou Puma. Les produits proposés sont des chaussures de la saison précédente, ou des fins de série. Cela permet à l'enseigne de proposer des baisses de prix souvent comprises entre 40% et 50%. Les amateurs de course à pied peuvent ainsi se jeter sur les Adidas ULTRABOOST 1.0 Unisex Continental , vendues 99 euros au lieu de 180 euros (-44%).

Espace des marques: des prix imbattables pour des stocks limités

Déstockeur depuis plus d'une quinzaine d'années, l'enseigne Espace des marques propose des baisses de prix de 70% à 85% pendant la période des soldes sur des marques telles que Nike, Adidas, Puma, Timberland, Reebok, Le Coq Sportif ou Tommy Hilfiger. La société permet aux consommateurs de s'offrir des chaussures à bas coût à condition d'être rapide. Les stocks y sont très limités. On y trouve aussi bien des chaussures de ville que des baskets adaptées au football, au running ou encore au tennis. C'est le cas par exemple du modèle Nike Air Zoom Alphafly vendu 149,99 euros au lieu de 300 euros à l'origine.

