5 idées de cadeaux high-tech pour améliorer ses performances sportives et suivre sa santé

Grâce aux équipements sportifs intelligents, il devient plus facile de monitorer sa santé et d’améliorer ses performances. ( crédit photo : Getty Images )

Corde à sauter intelligente, smart tapis de yoga ou encore lunettes en réalité augmentée pour suivre ses performances: les équipements sportifs intelligents sont de plus en plus nombreux sur le marché. Notre top 5, pour faire plaisir aux geeks healthy ou amateurs de sport.

Le casque 100% étanche

Accessoire indispensable du sportif en salle comme en extérieur, le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun est un condensé de technologies pensées pour s'entraîner. Sa certification étanchéité I67 garantit un grand confort à l'usager. Grâce à sa conception pensée autour de l'arc zygomatique pour laisser les oreilles libres, il permet au porteur de rester connecté à son environnement tout en profitant d'un son immersif stéréo s'appuyant sur la technologie PremiumPitch 2.0+. L'appareil est également équipé d'un double microphone avec un algorithme de réduction de bruit. Pour l'autonomie, il faut compter 8 heures pour arriver à bout du Shokz OpenRun. Ce casque imaginé par les sportifs est proposé en ce moment à la vente pour 94,99 euros à la Fnac (partenaire The Corner *), contre 140 euros en temps normal.

Des lunettes pour suivre ses performances

C'est une plongée dans le futur du sport à laquelle nous invitent les lunettes Engo 2 d'Activelook. En s'appuyant sur la réalité augmentée, ces smart lunettes permettent d'afficher l'ensemble de ses performances. L'usager peut ainsi voir sa vitesse ou encore sa fréquence cardiaque s'il connecte les lunettes intelligentes à sa smartwatch. Les lunettes pèsent seulement 36 grammes et la durée de vie de la batterie est estimée à une douzaine d'heures. Prix de vente du casque? 299,95 euros sur le site de la marque .

La corde à sauter intelligente

Une corde à sauter bourrée de capteurs pour améliorer ses performances: tel est le défi réussi par l'entreprise Renpho avec sa corde à sauter connectée. Outre ses capteurs, elle dispose d'un écran LCD intégré pour suivre en temps réel ses performances. Des calories brûlées au nombre de sauts, vous aurez toutes les informations nécessaires sur vos capacités et votre marge de progression. Plusieurs programmes d'entraînement sont installés. En cas d'exercice dans un espace limité, un mode sans fil permet d'utiliser la corde avec des poids lestés fournis. Cela peut ainsi vous donner une véritable sensation de saut. Le tout vaut 28,99 euros sur Amazon .

Un tapis de yoga dopé à l'IA

C'est le tapis de yoga le plus intelligent au monde. Le YogiFi Series-1 permet d'accéder à des séances de yoga personnalisées tout en ayant un bon suivi de sa forme physique. Le tapis propose une expérience multisensorielle en diffusant de la musique et des huiles essentielles pour une meilleure concentration. Les capteurs présents permettent d'alimenter en information l'IA (intelligence artificielle) de YogiFi. Cette dernière peut ensuite proposer des conseils ou livrer des commentaires pour aider l'utilisateur dans l'exécution de chaque position. Une prouesse technologique, proposée à la vente pour 749,14 euros sur Amazon .

L'Apple Watch: le meilleur ami du sportif

En 2025, l'Apple Watch fête ses dix ans en France. La montre connectée est devenue incontournable pour une grande partie des sportifs. Outre la possibilité de lire l'heure et de consulter ou d'envoyer des messages, la montre d'Apple permet de monitorer sa santé de manière très précise (podomètre, électrocardiogramme, taux d'oxygène dans le sang…). Adaptée à la natation, elle résiste à l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur pour le dernier modèle d'Apple, l'Apple Watch Ultra 2 et est vendue 899 euros chez Darty (partenaire The Corner *). Enfin, la montre possède également des dispositifs permettant de suivre son sommeil et donc sa récupération, pour améliorer ses performances au jour le jour.

À quoi ressemblent les baskets connectées de Samsung? C'est un petit événement dans le monde de la high-tech comme dans celui de la sneaker. Samsung vient de lancer en juin dernier six paires en édition limitée de la Shortcut Sneaker, des baskets qui déclenchent à distance certaines actions depuis son smartphone, simplement en bougeant les pieds. Cinq mouvements différents agissent comme des raccourcis pour 5 outils du téléphone. En faisant des claquettes par exemple, le téléphone se met à jouer de la musique. La semelle imaginée par Samsung est remplie de capteurs et détecte les mouvements du porteur de chaussures. Un algorithme auto-apprenant est lui aussi intégré aux baskets pour perfectionner la détection du mouvement. Cette technologie inédite pourrait bien, dans les années à venir, redéfinir le lien entre smartphone et chaussures.

