5 destinations au soleil pour partir en hiver à moins de 500 euros

Des destinations peu onéreuses permettent, pendant l’hiver, de profiter du soleil. ( crédit photo : Getty Images )

De l'Égypte au Cap-Vert en passant par Chypre, voici les destinations où vous rendre cet hiver pour vous ressourcer et profiter du soleil à moins de 500 euros.

Les Baléares, se ressourcer au soleil

C'est l'une des destinations les moins chères en hiver au départ de Paris. Comptez moins de 150 euros aller-retour pour partir à Palma de Majorque, dans les Baléares, en vue de profiter de la douceur de ces îles espagnoles. Vous trouverez des offres vol + hôtel dès 189 euros par personne sur Lastminute.com (partenaire The Corner *). La période est propice à la contemplation des premières floraisons des amandiers et il est aisé de se rendre sur l'île de Majorque ou d'Ibiza en bateau. Les adeptes du cyclotourisme pourront en profiter pour faire le tour de Formentera à vélo. Des circuits gastronomiques et de nombreuses compétitions sportives sont proposés durant la saison. Côté logement, comptez entre une quarantaine et une soixantaine d'euros la nuit en location saisonnière pour un bien standard. Et plus d'une centaine d'euros pour les logements les plus haut de gamme.

Le Maroc en plein hiver

Quoi de mieux qu'une semaine à Casablanca, Marrakech ou encore Essaouira pour fuir la grisaille et le froid de l'Hexagone? Les prix moyens d'un aller-retour au Maroc tournent autour des 250 euros . Sur place, l'euro étant plus fort que le dirham marocain, on peut trouver des logements en location saisonnière avec piscine pour une cinquantaine d'euros la nuit. Vous trouverez même des offres séjour + vol à partir de 129 euros par personne pour 4 jours et 3 nuits sur Lastminute.com . Le Maroc regorge de sites touristiques à découvrir comme la médina classée d'Essaouira, la grande mosquée de Casablanca, ou encore le jardin Majorelle célébrant son centenaire cette année. Outre les monuments historiques, vous pourrez profiter de la douceur de vivre marocaine en découvrant la gastronomie locale, en profitant des plages ou d'une escapade en plein désert pour prendre le temps de souffler.

Chypre et ses terres champêtres

De décembre à février, la température descend rarement sous les 20 degrés à Chypre. Le pays, à la frontière de l'Europe et du Moyen-Orient, est encore très abordable pour la saison avec un prix moyen du billet d'avion aller-retour à 250 euros . Sur place, la nuitée en location saisonnière est très abordable ( entre 25 et 40 euros pour un logement de bonne qualité). Vous pouvez trouver des tarifs à 399 euros par personne tout compris pour 4 jours et 3 nuits, vol inclus sur Promosejours (partenaire The Corner *). Vous pourrez ainsi profiter pleinement de l'héritage ottoman et grec de l'île en visitant l'église Angeloktisti et sa coupole ou encore le château fort de Paphos, restauré par les Ottomans. Les amoureux de la plage pourront aussi profiter de la station balnéaire d'Ayia Napa.

Le Cap-Vert et son volcan

Un peu plus au sud, vous pouvez vous rendre au Cap-Vert pendant l'hiver à moins de 500 euros l'aller-retour. Les prix tournent autour de 450 à 470 euros , au départ de Paris. Une somme à laquelle il faudra ajouter une cinquantaine d'euros la nuitée en moyenne pour un appartement de bonne qualité sur l'île. Sinon, vous pouvez trouver des séjours de 4 jours et 3 nuits tout compris à partir de 308 euros par personne sur Promovacances (partenaire The Corner *). Cette destination nature par excellence est idéale pour celles et ceux appréciant la randonnée. Au programme, vous pourrez découvrir les vallées aux paysages sculptés par les aiguilles basaltiques de Santo Antão, les îles du Sotavento, ou plus impressionnant encore, faire une longue marche dans le désert de sable de Viana à Boa Vista.

Les pharaons d'Égypte le soir de Noël

Enfin, avec des premiers prix aux alentours de 480 euros l'aller-retour, l'Égypte est l'une des rares destinations lointaines au soleil où se rendre depuis Paris pour moins de 500 euros . Comptez entre 30 et 50 euros la nuitée pour un logement de très bonne qualité et à peine plus pour un bien en location saisonnière haut de gamme. Vous pouvez aussi opter pour une formule tout compris (vol + hébergement et repas) d'une semaine à 481 euros par personne sur Promovacances . Terre d'histoire par excellence, l'Égypte regorge de sites touristiques tous plus impressionnants les uns que les autres, des pyramides de Gizeh, au Sphinx en passant par le temple d'Abou Simbel ou la vallée des Rois. Pour profiter de la mer et de la faune aquatique, rendez-vous du côté de la mer Rouge avec des plages à couper le souffle.

