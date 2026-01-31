4 idées de voyages pour s’initier à la skillcation tout en optimisant votre budget

Vous pouvez profiter d’un voyage pour développer vos compétences. ( crédit photo : Getty Images )

Optimisez votre budget tout en adoptant la tendance émergente de la skillcation! Ce concept, issu de la fusion des mots anglais «skill» (compétence) et «vacation» (vacances), consiste à profiter de vos congés pour acquérir ou perfectionner une compétence professionnelle ou personnelle, tout en découvrant de nouvelles destinations. Découvrez nos idées de voyages pour allier apprentissage et exploration tout en maîtrisant votre budget.

Faire du yoga à Rishikesh et découvrir l'Inde

Quel meilleur endroit au monde pour s'initier à l'art du yoga et à la méditation? En Inde, la ville de Rishikesh est connue pour être la capitale internationale de ce sport. Situé au pied de l'Himalaya, l'endroit est peuplé de nombreux ashrams (lieu de pratique de disciplines spirituelles). Entre autres célébrités, les Beatles y sont passés en 1968. Selon la légende, ils ont composé la plupart des titres de leur White Album pendant la retraite spirituelle auprès de Maharishi Mahesh Yogi. Cette dernière dure 28 jours et comprend 200 heures de yoga au sein de la Rishi Yoga Shala avec des cours en français. Cette immersion coûte 1.800 euros , hors frais de logement, de nourriture et de billets d'avion.

Un week-end en Italie pour apprendre à cuisiner comme un chef milanais

Avec la France, l'Italie est l'autre patrie de l'art culinaire en Europe. Vous pouvez donc partir à la découverte de ces saveurs entre Milan et Venise lors d'un séjour dédié à la bonne chère italienne. Votre séjour se compose d'explorations de ces deux villes en compagnie d'un guide local et de cours pour apprendre à cuisiner des assiettes italiennes typiques. Selon la saison, vous préparez des plats comme la pasta (pâtes fraîches), le risotto, la pizza, l'escalope milanaise, ou encore les polpettes (boulettes de viande en sauce). L'agence Evaneos propose de multiples séjours de ce genre. Comptez 3.750 euros pour 10 jours de voyage pour 2 personnes, hébergement en hôtel 4 étoiles compris.

L'Espagne vous initie au flamenco

Partir à la découverte de Séville peut être l'occasion de vous initier au flamenco, cette danse passionnée emblématique de l'Andalousie. Des séjours de deux semaines vous permettent d'apprendre les pas de base ou de perfectionner votre technique si vous avez déjà des notions de flamenco. Durant ce voyage, vous profitez de 20 heures de cours de danse, 15 heures de cours d'espagnol et 4 heures de cours de compas y palmas (rythme et battement de mains). Comptez entre 825 euros et 920 euros selon le type d'hébergement choisi (en chambre simple ou double chez l'habitant) pour en bénéficier. Le billet d'avion n'est pas compris dans le tarif.

Apprendre à tricoter à Blönduós: une expérience unique au cœur de la tradition islandaise

Manier les aiguilles à tricoter est une activité relaxante, selon ses adeptes. La nature islandaise aux étendues vastes et sauvages offre un cadre tout indiqué pour s'initier au tricot. Dans l'ouest du pays, vous rencontrez des artisans locaux dans un cadre enchanteur. Tricoteuses, fileuses, teinturières ou encore tanneuses vous montrent cet aspect peu connu de la culture islandaise tout en partageant leurs savoir-faire. Entre deux sessions de travail de la laine, des randonnées vous conduisent vers des grottes glacières, des tunnels de lave et des plages de sable caractéristiques des fjords de la région. Une sortie au musée du Textile de Blönduós est également prévue au programme. Le prix du séjour est de 2.638 euros pour 6 jours avec les repas et l'hébergement compris. Il faut compter un supplément de 100 euros pour la dernière nuit à Reykjavík. Plusieurs visites sont au programme comme celle de l'unique filature industrielle existante en Islande, avant de reprendre l'avion le lendemain. Le coût du billet est à prévoir en sus du montant total.

Découvrez 5 ateliers ludiques et créatifs près de chez vous pour apprendre en s'amusant et à petit budget Les régions françaises regorgent de lieux à explorer tout en développant vos talents. De nombreux ateliers près de chez vous vous aident à progresser, seul ou en famille. L'application Wecando répertorie les ateliers d'initiation proposés par des artisans partout en France, avec des thématiques variées (céramique, cuisine et mixologie, travail du bois ou du verre, bijouterie…). D'autres initiatives fleurissent dans les grandes villes. À Paris, vous pouvez vous initier à la poterie pour une soixantaine d'euros via le site Funbooker . Plus au Sud, à Marseille, les Jardins de l'espérance de La Ciotat accueillent les familles pour des visites et des ateliers autour des métiers de la ferme ou d'initiations à l'agriculture urbaine. Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le Bricole Social Club propose des ateliers de bricolage associatifs et participatifs à destination des petits et des grands. Dans le quartier Saint-Aubin au centre de Toulouse, les Bonobeaux Arts organisent des ateliers créatifs en fin de journée et les week-ends. Petits et grands peuvent dessiner, peindre et s'exprimer à l'envi au travers des arts plastiques. D'autres initiatives existent à Bordeaux. Par exemple, Cap Science initie gratuitement les enfants au monde scientifique grâce à des jeux en groupe.

