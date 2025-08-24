4 adresses renommées pour déguster des crêpes de luxe

Dégustez des crêpes et des galettes dignes d’un grand restaurant! ( crédit photo : Getty Images )

Associer crêpes et gastronomie, c'est possible! De la Bretagne à Paris en passant par les Alpes et le Sud-Ouest, nous avons sélectionné 4 adresses pour déguster des crêpes et galettes dignes d'un grand restaurant.

Breizh Café, l'alliance de la Bretagne et du Japon

Bertrand Larcher a construit un véritable empire de la crêpe avec plus d'une vingtaine d'adresses en France (à Paris et en Bretagne, Lyon, Bordeaux, Biarritz), mais aussi à Megève et Tokyo. La recette de son succès? Des produits de grande qualité et des compositions inventives mêlant terroir breton et influences nippones. Côté salé, on se laisse tenter par la galette pastrami de bœuf, comté, chou rouge, confit d'oignons, crème au yuzu-kosho, ciboulette ( 19,50 euros ). Les végétariens lui préféreront le Breizh Roll poêlée de champignons de Paris et shiitakés, œuf biologique brouillé, comté, épices «Grande Caravane» de Roellinger, crème fraîche ( 14,50 euros ). En dessert, on craque pour une crêpe Suzette revisitée au yuzu ( 14,50 euros ), ou une délicieuse crêpe de froment à la poudre de soja kinako, sucre noir d'Okinawa et boule de glace matcha ( 12,50 euros ).

Site Internet

La Frégate dans le Finistère

Christophe Beuriot et son épouse se sont installés dans une magnifique bâtisse en pierre du XVIe siècle au début des années 2000. Le maître restaurateur, récompensé à six reprises au concours de la meilleure crêpe de Bretagne, est l'un des plus fervents artisans de la galette gastronomique. Il propose par exemple une recette aux pétoncles avec coulis de langoustines ( 18,50 euros ), et une crêpe aux clémentines corses rôties au beurre et cassonade, fève de tonka, crème de mandarine, glace vanille.

50 rue du Général de Gaulle, 29590 Le Faou

Site Internet

Mamie Crêpe aux Arcs 1800

Le massif des Alpes est plus connu pour ses fondues et raclettes que pour les crêpes, et pourtant! Mamie Crêpe est maître restaurateur et membre du prestigieux Collège culinaire de France. Profitez d'un séjour au ski ou de vacances estivales à la montagne pour savourer l'une de ses galettes (à partir de 13,50 euros ). Au menu, la Pêcheur (tranches de truite de Savoie fumée au bois de hêtre sur une galette au beurre, jus de citron frais, 25,90 euros ) ou la fusion de la crêpe et de la tartiflette (reblochon AOP au lait cru, lard paysan poêlé, jambon du pays, pommes de terre biologiques rôties, oignons frais confits au miel de nos abeilles, 25,90 euros ). Les becs sucrés ne sont pas en reste avec l'irrésistible Mont-Blanc (crème de marrons Clément Faugier, amandes et noisettes caramélisées maison, chocolat chaud, glace marron, chantilly, 14,50 euros ).

54 place haute des Villards, Arcs 1800, 73700 Bourg-Saint-Maurice

Site Internet

Crêperie Saint-Sauveur dans le Morbihan

Cette crêperie située au cœur du port de Saint-Goustan à Auray multiplie les distinctions: maître restaurateur, toque décernée par le célèbre Gault & Millau, membre du Collège culinaire de France… Vous y trouverez des galettes aussi originales que savoureuses. Notre top 3:

La Veggie: samosas de galette de blé noir, chèvre fermier du Menez-Hom, algues wakamé, brunoise de carotte, radis Daikon et carottes fumées au thé noir fumé, sauce thaï maison, 14,50 euros ;

; La Jordan: tagliatelles de galettes de blé noir servies avec crevettes roses, pousses de bambou, oignons cébette et jus de têtes maison aux saveurs asiatiques (lait de coco, gingembre, sauce soja, piment et coriandre), 17,90 euros ;

; L'Alréenne: galette de blé noir servie avec noix de Saint-Jacques de nos côtes, shiitakés et pleurotes cuisinés, crème fraîche et beurre ail et persil maison, perles citron-poivre et tuile à l'encre de seiche, 19,50 euros .

6 rue Saint-Sauveur, 56400 Auray

Site Internet

Des crêpes sans gluten maison à prix raisonnable Pour de délicieuses crêpes sans gluten, remplacez la farine de blé par de la maïzena (amidon de maïs). Deux cuillérées à soupe de farine de blé équivalent à une cuillérée de maïzena. Comptez 1,55 euro la boîte de 400 grammes sur carrefour.fr (partenaire The Corner *).

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Carrefour .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Au cœur des villes, la consommation locale n'atteint pas toujours le cœur de la clientèle

Tickets-restaurant: voici l'astuce pour dépasser le plafond de 25 euros par jour avec votre carte

La folle histoire de la betterave française, de l'abolition de l'esclavage aux débats sur les pesticides