3 idées pour un repas de fête à la maison sans cuisiner

Chef à domicile, livraison de plats, traiteur: des solutions pour offrir un festin à vos convives. ( crédit photo : Getty Images )

Vous recevez vos proches pour les fêtes, mais vous n'avez pas envie de passer le réveillon derrière les fourneaux? Chef à domicile, livraison de plats, traiteur: découvrez nos bons plans pour un festin des plus réussis pour vos convives.

Un chef à domicile

Offrez-vous une expérience culinaire digne d'un restaurant sans quitter le confort de votre maison. Le chef se déplace chez vous pour cuisiner, dresser le couvert et servir les plats. Vous avez seulement à mettre les pieds sous la table et savourer. Sur la plateforme ChefMaison , vous avez accès à plus de 250 chefs professionnels partout en France. Après avoir sélectionné la perle rare, vous pouvez échanger pour personnaliser le menu, en tenant compte de vos préférences culinaires et de votre budget. Les tarifs varient de 50 à 300 euros par personne pour un dîner de 4 plats. Ils dépendent du menu, du nombre de convives, et de l'expérience du chef à domicile. Sur L'As du fouet , vous avez le choix entre 4 menus disponibles à partir de 6 convives. Les tarifs s'échelonnent de 70 à 120 euros par personne. La plateforme Takeachef propose également une large sélection de chefs privés. Le jour J, le chef apporte les ingrédients et l'équipement nécessaires pour préparer un repas d'exception dont vous et vos invités vous souviendrez longtemps.

Un traiteur accessible à tous les budgets

Il est aussi possible de s'offrir les services d'un traiteur pour les fêtes, même avec un budget limité. Certaines enseignes de la restauration et de la grande distribution proposent des prestations accessibles à toutes les bourses. Chez Carrefour (partenaire The Corner *), vous composez votre repas de réveillon à la carte, du menu Tradition ( 9,90 euros par personne avec entrée chaude, plat et accompagnement) au menu Premium ( 24,90 euros ). Pour 19,90 euros , Le Succulent comprend une mise en bouche, une entrée froide, une entrée chaude, un plat, un accompagnement, un fromage et un dessert. Pavé de saumon sauce au beurre blanc, chapon sauce au foie gras de canard, chevreuil sauce Grand Veneur ou raviole aux bolets pour les végétariens: il y en a pour tous les goûts. Les plus jeunes ne sont pas en reste, avec un menu à 7,90 euros. Les plats cuisinés sont conditionnés dans des poches sous vide et/ou des timbales prêtes à réchauffer au micro-ondes ou au bain-marie. De quoi régaler toute la tablée en un tour de main!

Pour un réveillon festif et gourmand à prix maîtrisés, vous pouvez également faire appel à Flunch Traiteur . De l'apéritif au dessert, vous découvrirez une large sélection de mets. Menu Pétillant (à partir de 16,99 euros ), Scintillant ( 19,99 euros ) ou Étincelant ( 23,99 euros ): il vous suffit de sélectionner l'option souhaitée, puis de choisir la livraison ou le retrait en restaurant.

Un vrai repas de chef avec Tiptoque

Tiptoque est un collectif créé en 2015. Il regroupe des chefs étoilés et bistronomiques de Paris et de la petite couronne. Il est possible de sélectionner des menus préparés directement par les chefs dans les cuisines de leur restaurant, et disponibles en livraison ou en «click and collect». Mention spéciale: le «Gang des cocottes» propose des plats gourmands mijotés et livrés directement dans des cocottes en fonte Staub.

Quel est le budget des Français pour le repas de Noël? Selon une enquête Odoxa pour HelloFresh, les Français prévoient de dépenser 116,24 euros en moyenne pour le repas de Noël en 2024. Avec 124,85 euros , les habitants du Nord-Est (Strasbourg, Metz, Nancy) dépenseront le plus pour l'occasion, devant les habitants du Sud-Est (Marseille, Nice, Grenoble) avec leur budget de 120,92 euros et les Franciliens ( 120,28 euros ). Le budget est plus serré dans l'Ouest du pays avec un montant de 106,84 euros pour les sudistes (Bordeaux, Toulouse, Pau) et 106,56 euros pour les habitants du Nord-Ouest (Caen, Nantes, Rennes). Toujours d'après cette étude, les femmes allouent en moyenne une somme moins élevée que les hommes pour le repas de Noël. Elles ont prévu d'y consacrer 108,06 euros contre 126,26 euros pour ces messieurs.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Carrefour .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

La bière de Noël: tradition, saveurs et nouveautés

3 activités kids-friendly spéciales "Noel" à moins de 20 euros

Derrière chaque petite porte: les secrets du succès des calendriers de l'avent