260 km d'autonomie et environ 20 000 euros : voici la nouvelle Twingo 100 % électrique de Renault
information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/11/2025 à 15:53
Temps de lecture: 1 min

Renault a dévoilé ce jeudi 6 novembre la nouvelle Twingo électrique. (illustration) (Cicero7 / Pixabay)

La nouvelle Twingo 100 % électrique rend hommage au modèle original de 1993. Elle affiche une autonomie de 260 km en étant limitée à 130 km/h.

La Twingo renaît en version électrique. La petite citadine de Renault, qui n'était plus au catalogue de la marque depuis début 2024, fait un retour remarqué avec une quatrième génération. Dévoilé ce jeudi 6 novembre, le véhicule est un hommage à la Twingo originelle de 1993, rapporte BFMTV .

La voiture garde son « air de grenouille » et sa silhouette monovolume, précise BFMTV . Mais la face avant arbore des feux LED modernes et une calandre fine intégrant le nom « Twingo » stylisé. Le constructeur français a diffusé des visuels sur les réseaux sociaux .

« Le sourire au premier regard »

« La Twingo, c'est une icône que l'on connaît tous, on voulait capter cet esprit design qui donne le sourire au premier regard et une voiture de segment A, car le monde a besoin de plus de petites voitures électriques que de grandes voitures électriques » , estime Laurens Van den Acker, chef du design du groupe Renault.

À l'intérieur, le conducteur bénéficie d'un combiné d'écrans numériques. On retrouve des clins d'œil à l'ancienne Twingo, comme les rappels de couleur de la carrosserie à l'intérieur. La banquette arrière coulisse sur 17 cm et propose des sièges individuels inclinables, permettant d'augmenter le volume du coffre jusqu'à 360 litres.

260 km d'autonomie

Côté motorisation, la nouvelle Twingo est équipée d'une batterie LFP de 27,5 kWh offrant une autonomie annoncée à 260 km. Le moteur délivre 60 kW (82 ch) et un couple de 175 Nm, jugé suffisant pour la conduite urbaine. Elle réalise le 0 à 50 km/h en 3,85 secondes. Mais attention, impossible de dépasser les 130 km/h.

Le prix de base sera inférieur à 20 000 euros (avant déduction des aides gouvernementales). En considérant le bonus écologique actuel, le coût final pourrait même descendre sous les 17 000 euros au début de sa commercialisation.

Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene

