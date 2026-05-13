Virement classique, virement instantané ou virement international : lequel choisir selon vos besoins ?

A chaque besoin de paiement ponctuel ou récurrent, son type de virement (Visuel généré à l'aide de l'IA)

Pour vos paiements, rien de plus simple a priori que d'effectuer un virement bancaire depuis votre compte. Sauf que selon sa nature et le montant concerné, sa faisabilité, son délai d'exécution et les frais bancaires éventuels peuvent varier. Point sur chaque type de virement.

Virement SEPA classique : le virement historique par excellence

Dans quel cas utiliser un virement classique ?

Solution de paiement la plus courante car facilement programmable, le virement SEPA classique s'appuie sur des règles standardisées : paiement en euro exclusivement, valable dans 40 pays de l'espace SEPA (1).

Il se distingue par un coût généralement faible, voire nul selon les banques, mais avec un délai de traitement qui reste lié aux jours ouvrés. Ses caractéristiques en font un choix adapté au quotidien (rapide et efficace), à condition de bien vérifier les informations saisies.

Parmi les points d'attention, l'IBAN du bénéficiaire et l'heure de validation de l'ordre peuvent par exemple conditionner la date effective de réception des fonds. Heureusement, depuis octobre 2025, le «VoP» ou Verification of Payee assure un contrôle de cohérence entre l'identité du prétendu bénéficiaire et celle du RIB saisi (information fournie à titre indicatif à l'émetteur mais non bloquante).

À lire aussi | Quel nouveau contrôle sur les virements entre en vigueur ce 9 octobre 2025 ?

Quelle est la valeur maximale d'un virement classique ?

La réglementation n'impose pas de plafond pour les virements bancaires (1) même si, dans les faits, chaque banque peut fixer une limitation par jour et par client pour ce moyen de paiement : cette information figure dans la convention de compte de chaque établissement.

À retenir : en fonction du montant en jeu, votre banque pourra vous demander, dans le cadre de ses diligences, un justificatif sur la provenance ou la destination des fonds (1).

Virement instantané : idéal pour transférer de l'argent en temps réel !

Pensé pour les situations assez urgentes, le virement instantané se reconnaît à sa rapidité d'exécution, avec un transfert d'argent quasi immédiat, y compris en dehors des horaires bancaires. En effet, il s'exécute en quelques secondes, 24h/24 et 7j/7, vers un compte bancaire situé dans la zone SEPA.

Depuis janvier 2025, son tarif est aligné sur ceux des virements classiques et la gratuité tend à se généraliser au sein des banques, même si certains établissements avaient devancé cette tendance, comme BoursoBank qui le propose gratuitement depuis l'origine. Il répond à des usages précis (dépannage, achat entre particuliers, règlement immédiat) mais implique de redoubler de prudence.

En effet, les principaux éléments à surveiller concernent l'irréversibilité de l'opération passée sur le compte et la vérification du bénéficiaire avant validation. Chez BoursoBank, le montant d'un virement instantané est limité à 30.000 euros par jour, tous comptes confondus (abaissé par prudence à 1.500 euros si le RIB du bénéficiaire est récent) pour limiter les risques de fraude.

Comment sécuriser ses paiements à l'étranger grâce au virement international ?

Dès qu'un paiement concerne la zone hors SEPA, le virement international obéit à des règles plus variables, avec des particularités selon la devise, le pays et les banques intermédiaires.

Des frais peuvent être facturés aux clients. Le temps de traitement est aussi plus incertain, car il dépend des circuits de correspondance bancaire et des contrôles éventuels.

Du point de vue des prérequis recommandés, il est crucial d'étudier les frais supportés par chaque partie (OUR/SHA/BEN) et de sécuriser les coordonnées (IBAN, BIC/SWIFT, nom du bénéficiaire).

Bon à savoir : chez BoursoBank, aucun frais d'émission en devises (32 disponibles) ne s'applique au virement hors SEPA, pour un montant minimal de 100 euros et exécutable entre 1 et 5 jours ouvrés.

Quand opter pour un virement permanent ?

Pour automatiser un paiement récurrent, le virement permanent de compte à compte présente un avantage très appréciable pour les particuliers : l'ordre programmé évite les oublis et simplifie la gestion courante des engagements.

Son impact financier est en général limité, avec des frais souvent inexistants, mais cela dépend de la politique tarifaire de la banque. Le calendrier d'exécution est défini à l'avance (date, périodicité, valeur), ce qui apporte de la visibilité, à condition d'anticiper les week-ends et jours fériés.

Les points de vigilance portent surtout sur le suivi continu du solde du compte, l'actualisation éventuelle de la somme d'argent à virer et l'arrêt de l'ordre à la banque dès qu'il n'est plus d'actualité.

Selon votre besoin de paiement et le contexte, il y a sûrement un type de virement bancaire fait pour vous. Le point commun entre tous ? Une grande fiabilité sur la base des instructions données par l'émetteur à sa banque.

(1) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-virements-bancaires

DECOUVREZ LES SERVICES BOURSOBANK Le virement instantané est gratuit chez BoursoBank pour tous ses clients et ce, depuis toujours. Depuis le 01/01/2025, dans toutes les banques, le tarif du virement instantané est aligné sur celui d’un virement traditionnel. Si vous remontiez dans le temps, vous verriez que BoursoBank propose ce service gratuitement depuis son lancement en janvier 2019 ! Ainsi, en l’utilisant au quotidien, vous remboursez vos proches rapidement, en toute sécurité et sans débourser de frais bancaires. Ouvrir un compte bancaire