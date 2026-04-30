5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank

information fournie par BoursoBank • 30/04/2026 à 16:00

Comprendre le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (Crédits: Adobe Stock - IA)

Banque la moins chère sur le prêt personnel, BoursoBank va plus loin en proposant un prêt écoresponsable à taux bonifié à ses clients qui veulent financer des projets écologiques comme l'achat d'un véhicule écoresponsable ou l'installation d'une borne de recharge électrique à leur domicile.

1) Quels sont les avantages du prêt personnel écoresponsable de BoursoBank ?

BoursoBank vous accompagne dans vos projets écoresponsables en vous proposant plusieurs avantages grâce à son prêt personnel écoresponsable :

Vous bénéficiez d'un taux préférentiel de -1,20% par rapport à un prêt classique (1).

Si vous passez par notre parcours Flash, vous obtenez une réponse définitive et immédiate (2).

Vous n'avez qu'un seul justificatif écoresponsable à transmettre.

2) Quels projets sont finançables grâce au prêt personnel écoresponsable de BoursoBank ?

Deux types de projets permettent de bénéficier des conditions avantageuses du prêt personnel écoresponsable de BoursoBank :

Acheter un véhicule écoresponsable avec carte grise (véhicule neuf ou d'occasion électrique).

Réaliser des travaux d'installation d'un système de borne de recharge de véhicule électrique .

Bon à savoir : Suivant le type de projet que vous réalisez, vous devrez fournir la carte grise du véhicule ou une facture d'achat.

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3) Comment préparer mon projet ?

Pour qu'un projet de financement d'achat d'un véhicule électrique ou d'installation d'une borne de recharge réussisse, le mieux est d'anticiper, afin d'avoir une bonne visibilité sur les montants que vous pouvez emprunter et les mensualités de remboursement que cela représente.

Vous pouvez de cette manière vérifier en amont que vous serez bien en capacité de rembourser sans grever votre budget ou au contraire de réajuster votre projet.

BoursoBank vous propose d'utiliser son simulateur pour connaître son estimation en quelques clics :

Vous sélectionnez le type de projet à financer (véhicule écoresponsable ou borne de recharge)

Le montant que vous aimeriez emprunter, dans une fourchette comprise entre 3.000 et 75.000 euros

La durée de remboursement qui vous conviendrait entre 12 et 72 mois.

Le simulateur de prêt personnel écoresponsable calcule automatiquement pour vous le montant de mensualité (hors assurance facultative) que cela représenterait ainsi que le taux d'intérêt débiteur annuel fixe (hors assurance) et le TAEG fixe.

Bon à savoir : Entre deux souscriptions de prêt personnel (écoresponsable ou non), vous devrez attendre un délai de 90 jours à compter du déblocage des fonds du premier prêt. Une raison de plus pour anticiper vos besoins réels en amont.

4) Quelles sont les étapes pour souscrire un prêt personnel écoresponsable de BoursoBank ?

Avec un prêt écoresponsable BoursoBank, vous pouvez financer votre projet en seulement 6 étapes :

Etape 1 : Sélectionnez le type de projet, la durée et le montant pour choisir la mensualité adaptée à votre budget.

Sélectionnez le type de projet, la durée et le montant pour choisir la mensualité adaptée à votre budget. Etape 2 : Obtenez une réponse de principe définitive et immédiate (2).

Obtenez une réponse de principe définitive et immédiate (2). Etape 3 : Signez électroniquement votre contrat.

Signez électroniquement votre contrat. Etape 4 : Recevez les fonds sur votre compte selon votre choix en 8 ou 15 jours.

Recevez les fonds sur votre compte selon votre choix en 8 ou 15 jours. Etape 5 : Après mise en place de votre prêt, transmettez le justificatif écoresponsable afin de bénéficier du taux bonifié.

Après mise en place de votre prêt, transmettez le justificatif écoresponsable afin de bénéficier du taux bonifié. Etape 6 : Après validation du justificatif, application du taux bonifié sur le capital restant dû et mise à jour des mensualités.

5) Quelles modifications puis-je apporter à mon prêt personnel écoresponsable de BoursoBank ?

A compter du septième mois qui suit la mise à disposition des fonds (et sous certaines conditions comme un paiement des échéances du prêt à jour, l'absence de sinistre en cours d'indemnisation au titre de l'assurance facultative, etc.), vous pouvez si vous le souhaitez modifier certains paramètres du prêt écoresponsable :

Vous pouvez modifier la durée du prêt (option payante).

Suspendre votre prêt personnel (jusqu'à 3 échéances consécutives).

Bon à savoir : Vous pouvez modifier à tout moment le compte sur lequel le remboursement de votre prêt personnel est prélevé. En revanche vous ne pouvez pas modifier la date de prélèvement des échéances.

(1) L'emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit de 1,20% par rapport au taux débiteur si le Prêt Personnel a pour objet exclusif le financement d'un des projets suivants : achat de véhicule électrique (neuf ou occasion), système de charge de véhicule électrique. Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet « véhicule électrique ou borne de recharge » et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Les justificatifs acceptés par BoursoBank sont consultables ici . BoursoBank s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

(2) Obtention d'une réponse définitive et immédiate sous réserve d'éligibilité du dossier au parcours Flash et pour une demande individuelle de prêt personnel d'un montant maximum de 75.000 €.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ou installer une borne de recharge électrique à votre domicile ? BoursoBank vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).

