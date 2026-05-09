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Consommation de carburants en baisse, billets SNCF à prix réduit et éducation financière
information fournie par BoursoBank Clients•09/05/2026 à 08:15
Au programme de ce JT : des Français qui réduisent leurs déplacements face à la flambée des prix des carburants, une réduction SNCF encore méconnue permettant de payer ses billets de train 25 % moins cher pour les vacances, et enfin la généralisation dès la rentrée prochaine d'une formation aux bases de l'économie et du budget pour tous les élèves de 4e.
information fournie par The Conversation•08.05.2026•08:30•
Derrière le succès des smoothies de luxe, une mécanique psychologique: en période d'incertitude, les consommateurs se tournent vers de petits achats premium pour reprendre le contrôle. Face à la crise du pouvoir d'achat, les Américains renoncent aux dîners au restaurant, ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•07.05.2026•11:41•
Panini a lancé ce mercredi 6 mai son album officiel dédié à la Coupe du monde de football 2026. Présenté comme le plus grand album de son histoire, il compte 112 pages pour les 48 équipes qualifiées. La Coupe du monde de football approche. Panini nous met déjà ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•07.05.2026•10:53•
Une jeune femme, dont le mariage a été annulé, a voulu rendre la robe pour laquelle elle avait versé un chèque de 1 105 €. Que dit la loi dans une telle situation ? Peut-on annuler un achat après avoir versé un acompte ? C'est la question qu'une mère de famille ...
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information fournie par The Conversation•07.05.2026•08:30•
Anticoagulants, antihypertenseurs, diurétiques, anxiolytiques, antidépresseurs, antidiabétiques, anticancéreux… tous ces médicaments apparemment sans grand rapport les uns avec les autres ont pourtant un point commun: ils sont sensibles aux interactions avec l'alcool. ...
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