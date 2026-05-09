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Consommation de carburants en baisse, billets SNCF à prix réduit et éducation financière
information fournie par BoursoBank Clients 09/05/2026 à 08:15

Au programme de ce JT : des Français qui réduisent leurs déplacements face à la flambée des prix des carburants, une réduction SNCF encore méconnue permettant de payer ses billets de train 25 % moins cher pour les vacances, et enfin la généralisation dès la rentrée prochaine d'une formation aux bases de l'économie et du budget pour tous les élèves de 4e.

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