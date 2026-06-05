Un commerçant a refusé votre paiement en liquide ? Voici ce que dit la loi

Un commerçant ne peut pas refuser un paiement en espèces sauf cas particulier. (illustration) (Willfried Wende / Pixabay)

Un magasin peut-il refuser votre paiement en liquide ? En principe non, affirme TF1 Info . Cependant, il existe des exceptions. Le commerçant peut par exemple refuser si le client ne fait pas l’appoint et qu’il ne dispose pas de la monnaie nécessaire. Il peut aussi refuser devant une personne qui apporte son pot de petite monnaie, à partir du moment où il y a plus de cinquante pièces.

Une amende de 150 euros en cas de refus

Les billets déchirés, illisibles ou suspectés d’être faux peuvent aussi être refusés, tout comme les devises étrangères. Dans tous les cas, un commerçant ne peut accepter plus de 1 000 euros en liquide (sauf si le client ne possède pas de compte bancaire).

Si les règles sont respectées et que le commerçant refuse malgré les espèces, il s’expose à une amende de 150 euros. Un particulier a en revanche le droit de refuser un paiement en liquide. Lorsqu’il l’accepte, il n’existe pas de plafond légal pour les achats du quotidien, mais certaines obligations demeurent. Au-delà de 1 500 euros, la loi impose la rédaction d’un document écrit afin de prouver la transaction.