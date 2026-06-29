Somme d'argent minimale ou maximale à garder sur un compte : que dit la loi ?

Existe-t-il un minimum et un maximum d'argent à détenir sur son compte bancaire en France ? (Crédit Adobe Stock)

Que dit la réglementation en France en matière de solde disponible sur un compte courant ou compte à vue ? Peut-on laisser traîner un peu d'argent sur un ancien compte et, a contrario, est-il permis de cumuler sur un même compte bancaire des sommes très élevées ? Éclairages.

De quel montant moyen les Français disposent-ils sur leur compte bancaire ?

Les Français conservent généralement sur leur compte bancaire une réserve d'argent destinée aux dépenses courantes, aux prélèvements à venir et aux paiements liés aux imprévus du quotidien. Ce solde varie selon les revenus, l'âge, la situation familiale et le niveau de prudence de chacun. Avec la hausse de l'inflation, beaucoup cherchent à mieux arbitrer entre argent disponible immédiatement pour d'éventuelles dépenses et des placements comme l'épargne rémunérée.

En moyenne, les Français détiennent 7.701 euros sur leurs comptes bancaires (dépôts à vue), selon un rapport annuel 2024 de la Banque de France (1), avec un montant médian situé autour de 1.000 euros, qui laisse apparaître de grandes disparités.

Encours sur un compte bancaire : y a-t-il un minimum à respecter ?

En France, la réglementation n'impose pas de somme minimale à laisser sur un compte bancaire courant. En théorie, un compte courant peut donc rester ouvert avec très peu d'argent, voire un solde proche de zéro, tant qu'il ne devient pas débiteur sans autorisation. En pratique, chaque banque peut prévoir des conditions tarifaires ou contractuelles qui rendent cette situation coûteuse.

Les frais prélevés automatiquement chaque mois, comme la cotisation d'une carte payante ou les frais d'inactivité (liés à une faible utilisation mensuelle de celle-ci), peuvent faire basculer le solde du compte dans le rouge.

Bien gérer son argent consiste donc à surveiller régulièrement le niveau d'approvisionnement de son compte face à des dépenses et retraits imprévus, même sans plafonds imposés, pour éviter tout découvert coûteux.

Peut-on amasser des sommes d'argent sans limite sur un même compte ?

Il n'existe pas non plus de plafonds légaux empêchant de déposer ou d'atteindre une somme importante sur un même compte bancaire courant. Une banque peut toutefois demander des justificatifs sur l'origine de l'argent, notamment dans le cadre de ses obligations de contrôle et de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.

Elle peut aussi appliquer ses propres règles de fonctionnement, sans instaurer nécessairement un plafond strict, par exemple au niveau des seuils de virements.

Connaissez-vous ce principe de précaution ? Un montant maximal de 100.000 euros par personne est recommandé : c'est le plafond de la garantie des dépôts bancaires, pour couvrir le risque financier sur les dépôts (comptes, livrets et plans d'épargne), en cas de défaillance d'un établissement bancaire. Au-delà de ce seuil, mieux vaut répartir ses liquidités en ouvrant par exemple un compte joint où chaque déposant détiendra les parts déclarées ou à défaut d'éléments, la moitié des fonds.

A savoir Quid des montants placés dans l'épargne réglementée ? Pour le Livret A, les versements sont limités à 22.950 euros, tandis que le LDDS est plafonné à 12.000 euros, le LEP à 10.000 euros et le Livret Jeune à 1.600 euros ; dans tous les cas, ces seuils concernent les dépôts, car les intérêts capitalisés peuvent porter le solde du compte au-delà de ces montants. L'épargne logement obéit aussi à des règles précises : le PEL suppose un versement initial de 225 euros, des versements annuels obligatoires de 540 euros et un plafond de versement de 61.200 euros, tandis que le CEL nécessite 300 euros à l'ouverture et ne peut recevoir plus de 15.300 euros de versements.

Les comptes courants en France échappent aux montants planchers et plafonds imposés, contrairement à l'épargne réglementée. Toutefois, une gestion optimisée de son argent permet une meilleure protection de ses avoirs dans le temps et une limitation des frais bancaires.

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(1) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-sur-lepargne-reglementee-2024 page 12

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank