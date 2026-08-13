Origine, garanties, capacité de la batterie : les éléments à vérifier avant d'acheter un smartphone reconditionné

Le marché du reconditionné a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment dans le secteur des technologies. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Acheter du reconditionné, c’est écologique mais aussi économique. Selon le baromètre Recommerce-Kantar relayé par Capital , l’écart moyen de prix avec un produit neuf atteindrait 40 %. De quoi expliquer l’essor du marché, notamment pour les smartphones et les ordinateurs. Seul frein : l’état de ces appareils, qui ont déjà été utilisés. Il faut donc rester vigilant sur plusieurs points. Car à prix égal, deux produits peuvent avoir des durées de vie très différentes.

Vérifier l’origine et les garanties

Premier réflexe : regarder qui a reconditionné l’appareil. La plateforme sur laquelle vous l’achetez n’est pas forcément celle qui s’en est chargée. Benjamin Vincent, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, conseille d’opter pour une « plateforme française reconnue » , proposant « un véritable service après-vente » .

Il faut aussi vérifier qu’une garantie légale de conformité de deux ans est proposée, comme doit le faire un professionnel. Certains fabricants, comme Apple, vendent eux-mêmes leurs appareils reconditionnés. Autre repère : le label RecQ, Reconditionnement de Qualité, qui signifie que la plateforme a été auditée.

Batterie, RAM et mises à jour

Pour un smartphone, la batterie reste l’un des éléments clés. Un téléphone peut sembler peu usé, mais avoir déjà beaucoup servi. Mieux vaut donc vérifier sa capacité maximale restante et les engagements du vendeur.

Sur un ordinateur, c'est à la mémoire vive qu'il faudra être attentif. Même bien conservé, un modèle avec 4 Go de RAM risque d’être vite limité. Comptez plutôt 8 Go, voire 16 Go pour le garder plusieurs années.

Enfin, vérifiez que l’appareil pourra recevoir les dernières mises à jour : compatibilité avec Windows 11 pour un PC, par exemple. Pour les smartphones, les fabricants assurent généralement cinq à sept ans de mises à jour du système. Mieux vaut le savoir avant d'acheter.