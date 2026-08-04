Question bancaire (épisode 15) : quelles sont les conditions pour obtenir une carte bancaire ?

Quelles sont les conditions pour disposer d'une carte bancaire et la conserver

Commander une carte bancaire en France n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, surtout dans une banque en ligne. Pourtant, son attribution répond à des règles strictes, ainsi qu'à des spécificités variables selon les établissements émetteurs. Éclairages.

Tout d'abord, il est important de préciser que l'ajout d'une carte bancaire à un compte n'est ni automatique ni obligatoire. Il s'agit d'une possibilité proposée aux clients en fonction de leurs besoins de paiement et de leurs usages.

Carte de débit ou carte de crédit : qu'est-ce que cela change ?

Le type de carte bancaire souhaité peut influencer les conditions d'attribution. Une carte de débit immédiat est généralement liée au solde disponible sur le compte ouvert (parfois un minimum peut être requis), tandis qu'une carte de crédit suppose l'accès à une réserve d'argent ou à un paiement différé.

Dans ces derniers cas, la banque peut examiner la somme des avoirs détenus et le montant des revenus périodiques avant d'accorder ou non ce type de carte bancaire.

Qu'il s'agisse d'une carte de débit ou de crédit, des plafonds de retrait et de paiement s'appliquent en principe par défaut pour aider les clients à piloter leurs finances personnelles.

Connaissez-vous les cartes virtuelles ? Il s'agit d'un service proposant des cartes de paiement éphémères 100% dématérialisées réservées aux achats et opérations réalisés sur Internet ; les cartes virtuelles permettent de ne pas divulguer le code secret et les numéros confidentiels de la carte principale (préalablement activée). Le nombre ou le montant maximal des paiements envisageables par ce biais est précisé dans le contrat dès le choix du service.

Carte bancaire gratuite ou payante : y a-t-il des conditions d'éligibilité ?

Les cartes gratuites ou payantes sont généralement accessibles à la plupart des clients sans critères d'ancienneté ou de ressources.

Néanmoins, avant de souscrire, il est recommandé d'étudier entre autres les éléments suivants liés à ses capacités financières et aux usages prévus :

Le prix de la cotisation mensuelle.

Le niveau de services et d'avantages attendu.

Les frais éventuels de paiement et de retrait à l'étranger.

L'inclusion de garanties en termes d'assurances et d'assistance.

Quelques chiffres : quand une carte est payante, son tarif commence à 40 euros par an pour une carte classique à débit immédiat et à 130 euros par an pour une version Gold ou Premier (1).

Peut-on posséder plusieurs cartes bancaires ?

Il est possible de détenir plusieurs cartes bancaires, sous réserve de l'accord des banques concernées. Dans la même banque, une carte supplémentaire peut être rattachée à un autre compte ou à une offre distincte.

Dans plusieurs établissements différents, chaque banque évalue séparément selon sa politique la situation du client, ses revenus, ses usages et les risques éventuels associés.

Le saviez-vous ? Si vous avez fait opposition sur votre carte à la suite d'un vol ou de la perte du support physique, la banque se chargera de vous renvoyer une carte de manière automatique (avec un nouveau code et de nouveaux numéros !) pour que vous puissiez reprendre au plus vite les paiements chez vos commerçants et les retraits.

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Y a-t-il un âge minimal pour détenir une carte bancaire ?

Une carte bancaire peut être proposée à un mineur (généralement à partir de 12 ans), mais son attribution reste encadrée par les conditions générales fixées par la banque et par les représentants légaux.

Chez BoursoBank, c'est envisageable, en toute sécurité, dès 10 ans avec l'Offre 10-17 réservée aux enfants mineurs des clients. La carte gratuite est disponible en version dématérialisée ou physique, selon les usages (ex. : besoin de faire des retraits) et le niveau d'autonomie du jeune.

Carte bancaire sur un compte joint : comment ça marche ?

Sur un compte joint, chaque cotitulaire peut demander une carte bancaire, mais la carte reste strictement personnelle. Elle porte le nom de son titulaire et ne doit pas être utilisée par l'autre cotitulaire. Selon l'offre choisie, une seule carte bancaire peut être émise (avec un code unique), ou deux cartes distinctes peuvent coexister, pour une plus grande liberté de chacun.

Découvert sur un compte : quels impacts sur la carte bancaire ?

Un découvert existant utilisé au-delà du plafond autorisé ou au-delà de 30 jours peut compliquer l'octroi d'une carte bancaire, car la banque vérifie l'état financier du compte avant de prendre sa décision sur la base de ces informations.

Si le découvert apparaît après la remise de la carte bancaire, l'établissement peut maintenir, modifier ou limiter son usage selon les prix (applicables par jour ou par mois) et les conditions spécifiées dans le contrat.

La bonne idée : la carte à autorisation systématique qui ne permet pas de dépassements par rapport au solde disponible. Elle est idéale pour protéger les finances de la clientèle dite fragile, des personnes qui préfèrent maîtriser en temps réel leurs dépenses et des mineurs.

Que se passe-t-il pour la carte en cas de clôture du compte bancaire ?

La clôture définitive du compte entraîne l'arrêt automatique de l'utilisation de la carte bancaire qui lui est rattachée. Il s'agit donc d'anticiper le remplacement de son moyen de paiement pour éviter toute déconvenue lors d'une future opération chez un commerçant.

A savoir Le droit au compte bancaire individuel pour les femmes remonte à 1965 ! Sans compte bancaire, pas de carte bancaire non plus : depuis le milieu des années 60, les femmes peuvent en ouvrir un et l'alimenter en toute autonomie, c'est-à-dire sans l'autorisation de leur mari. Pourtant, en 2025, encore 28% des femmes en couple ne disposaient pas d'un compte bancaire personnel (2). Ce sont donc autant de personnes n'ayant pas accès à une carte bancaire propre pour effectuer leurs opérations du quotidien.

Il ne faut pas confondre règles d'attribution et conditions d'utilisation d'une carte bancaire. Elle reste la propriété de la banque dans tous les cas et le titulaire l'emprunte pour ses achats pendant toute sa durée de validité.

(1) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/frais-bancaires-tarifs/

(2) https://www.lafinancepourtous.com/2025/12/04/violences-economiques-en-2025-plus-dune-femme-sur-4-en-couple-na-pas-de-compte-bancaire-personnel/

DECOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Savourez tous les avantages de la Banque au quotidien avec BoursoBank Chez BoursoBank, vous effectuez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 57 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients pour un véritable coup de pouce réel sur leur pouvoir d’achat. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation intuitive et sécurisée lors de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank