Ces abonnements que l’on oublie de résilier et qui coûtent cher sur l’année

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 04/08/2026 à 12:26

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Les abonnements se multiplient dans notre quotidien, parfois au point de devenir difficiles à suivre. Voici comment y voir plus clair.

Chaque mois, ils passent presque inaperçus. Un prélèvement pour une plateforme de streaming, quelques euros pour une application mobile, un abonnement sportif laissé de côté ou encore une offre d’essai qui s’est transformée en paiement automatique. Ces dépenses récurrentes font désormais partie du quotidien, mais elles peuvent aussi devenir de véritables pièges pour le budget lorsqu’elles continuent d’être prélevées alors que leur utilité a disparu. À l’heure où les Français cherchent à mieux maîtriser leurs finances, faire régulièrement le tri dans ses abonnements apparaît comme un réflexe simple pour éviter de perdre plusieurs centaines d’euros sur une année.

Ces abonnements du quotidien qui échappent à notre vigilance

Les abonnements oubliés, parfois appelés « dépenses fantômes », concernent une grande variété de services. Plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+, services de musique, applications de sport, journaux numériques ou encore espaces de stockage en ligne : les occasions de multiplier les souscriptions ne manquent pas. Selon une étude Ipsos réalisée pour Papernest, près de 40 % des Français continueraient ainsi à payer un abonnement qu’ils n’utilisent plus ou très peu. Le problème vient souvent du montant individuel de ces prélèvements : 5, 10 ou 15 euros par mois semblent anodins, mais cumulés sur douze mois, ils peuvent représenter une somme conséquente. D’après la plateforme Ideel, ces abonnements inutilisés pourraient coûter jusqu’à 550 euros par an aux consommateurs.

Si ces dépenses persistent, c’est aussi parce qu’elles reposent sur des mécanismes qui favorisent l’oubli. Une fois le prélèvement automatique activé, l’abonnement disparaît rapidement du quotidien. Certains utilisateurs conservent également un service « au cas où », en pensant qu’ils pourraient en avoir besoin plus tard. D’autres repoussent simplement la résiliation par manque de temps ou parce que la démarche leur semble contraignante. Les périodes d’essai gratuites constituent également un piège fréquent : souscrire en quelques clics est devenu très simple, mais penser à interrompre le renouvellement avant la première facturation demande davantage d’attention.

Une vision globale de ses finances pour mieux piloter son argent

Pour éviter ces pertes invisibles, le premier réflexe consiste à faire régulièrement le point sur ses dépenses récurrentes. Consulter ses relevés bancaires permet souvent de retrouver des prélèvements oubliés et de s’interroger sur leur réelle utilité. L’objectif n’est pas de supprimer systématiquement tous ses abonnements , mais de vérifier qu’ils correspondent encore à ses besoins actuels. Pour faciliter cette analyse, certains outils permettent aujourd’hui de mieux visualiser ses habitudes financières. Avec Wicount, BoursoBank propose notamment une solution de gestion budgétaire qui catégorise automatiquement les opérations, y compris celles issues de comptes détenus dans d’autres établissements. L’utilisateur peut ainsi mieux identifier la répartition de ses revenus et de ses dépenses, suivre l’évolution de son budget et repérer plus facilement les postes qui méritent d’être ajustés.

Au-delà du simple suivi des abonnements , une vision globale de ses finances permet aussi de prendre de meilleures décisions. Avec Wicount 360, les clients BoursoBank peuvent centraliser leurs comptes bancaires et d’épargne afin de suivre l’ensemble de leur situation financière au même endroit. L’outil permet également d’avoir une vue sur ses placements, ses crédits ou encore son patrimoine immobilier grâce à la fonctionnalité « Mon Immobilier ». Cette approche offre une meilleure compréhension de son équilibre financier et aide à mieux anticiper ses projets. Des objectifs de dépenses peuvent également être définis, avec des alertes personnalisées pour suivre plus facilement ses limites et éviter les mauvaises surprises.

Un budget mieux maîtrisé grâce à quelques ajustements simples

Faire le ménage dans ses abonnements ne signifie pas forcément renoncer à ses habitudes ou à ses loisirs. Il s’agit surtout de conserver uniquement les services qui apportent une réelle valeur au quotidien. Un abonnement utilisé régulièrement peut parfaitement rester dans le budget , tandis qu’un service consulté une fois tous les six mois mérite probablement d’être remis en question. Il faut également garder à l’esprit qu’une résiliation n’est jamais définitive : rien n’empêche de souscrire à nouveau plus tard si un besoin revient. Ce simple changement d’habitude permet souvent de récupérer une marge financière sans avoir l’impression de se priver.

Les économies réalisées peuvent ensuite être utilisées de manière plus utile, qu’il s’agisse de renforcer une épargne de précaution, de financer un projet ou simplement de retrouver davantage de souplesse chaque mois. Pour accompagner ses clients dans cette démarche, BoursoBank met également à disposition Wicount, avec des conseils personnalisés grâce à un coach épargne et des notifications paramétrables pour suivre les événements importants liés à ses comptes. En prenant quelques minutes régulièrement pour analyser ses dépenses, chacun peut éviter que de petites sommes oubliées finissent par peser lourd sur son budget annuel.