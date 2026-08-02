information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/08/2026 à 08:30

Rentrée scolaire : comment réduire la facture des fournitures ? / iStock.com - Igishevamaria

Faites le point sur les affaires de vos enfants

Avant de vous lancer dans les achats de fournitures scolaires, faites l’inventaire de ce que vos enfants possèdent déjà. Si les règles, équerres, rapporteurs et autres porte-vues sont en bon état, nul besoin d’en racheter. Certains enseignants demandent néanmoins une réserve à amener à l’école ou à mettre dans le sac pour éviter les oublis de matériel notamment.

Achetez d’occasion

Chez Emmaüs, dans des recycleries, sur des sites Internet spécialisés… Il est assez simple de trouver des fournitures scolaires d’occasion en très bon état. Cela vous coûtera moins cher et vous ferez un geste pour la planète en réutilisant/recyclant au lieu d’acheter. Même les sacs à dos et cartables peuvent être achetés d’occasion. Diverses marques sont disponibles en ligne notamment et ce, à des prix très intéressants. Cela demande un peu de temps pour effectuer des recherches et trouver la perle rare mais cela en vaut la peine.

Achetez utile

Faut-il vraiment posséder tous les crayons animaux de la marque à la mode actuellement ? Avoir plusieurs trousses de cette même marque est-il vraiment nécessaire ? Suivre les dernières tendances (qui changent régulièrement) peut rapidement faire grimper la facture des fournitures scolaires. Si votre enfant veut vraiment tel ou tel crayon ou telle ou telle trousse, pourquoi ne pas attendre son anniversaire ou encore Noël pour lui faire une belle surprise ? Ce n’est évidemment qu’une suggestion et chacun est libre de faire comme bon lui semble.

Profitez des promotions

Soyez à l’affût, dans les magasins comme en ligne, des promotions et offres sur les fournitures scolaires. Vous pourriez faire de très bonnes affaires. En ligne, vous pouvez également vérifier si vous pouvez appliquer un code promo à votre panier pour bénéficier de frais de livraison offerts ou encore d’une remise de 5, 10 ou bien 20 %.

Questionnez votre entourage

Pensez à demander à vos proches, amis comme famille, s’ils ont des affaires scolaires inutilisées (cahiers, classeurs, crayons, pinceaux…). Vous pourrez ainsi les récupérer et réaliser des économies financières appréciables.

Comparez les prix

Les différences de prix, d’une boutique à une autre, peuvent être assez importantes. Pensez donc, avant d’acheter, à comparer les prix pratiqués par les commerçants (en ligne mais pas seulement) afin d’acheter au meilleur prix disponible.

Passez par l’association des parents d’élèves (APE)

Au collège notamment, certaines associations de parents d’élèves proposent de passer commande avec elles afin de bénéficier de tarifs négociés avec des fournisseurs locaux. Vous commandez le kit rentrée de votre enfant sur le site dédié (monkitrentree.fr, par exemple) avec un code donné par l’APE et vous n’avez plus qu’à aller le chercher au collège quelques jours avant la rentrée. Cela allège en plus votre charge mentale puisque tout ou presque est inclus dans le kit (cahiers, classeurs, pochettes, feuilles simples, copies doubles….).