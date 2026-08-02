 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rentrée scolaire : comment réduire la facture des fournitures ?
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

information fournie par Boursorama avec LabSense 02/08/2026 à 08:30
Les vacances estivales ne sont pas encore terminées mais peut-être pensez-vous déjà à préparer la rentrée ? Voici comment dépenser le moins possible en fournitures scolaires.

Rentrée scolaire : comment réduire la facture des fournitures ? / iStock.com - Igishevamaria

Rentrée scolaire : comment réduire la facture des fournitures ? / iStock.com - Igishevamaria

Faites le point sur les affaires de vos enfants

Avant de vous lancer dans les achats de fournitures scolaires, faites l’inventaire de ce que vos enfants possèdent déjà. Si les règles, équerres, rapporteurs et autres porte-vues sont en bon état, nul besoin d’en racheter. Certains enseignants demandent néanmoins une réserve à amener à l’école ou à mettre dans le sac pour éviter les oublis de matériel notamment.

Achetez d’occasion

Chez Emmaüs, dans des recycleries, sur des sites Internet spécialisés… Il est assez simple de trouver des fournitures scolaires d’occasion en très bon état. Cela vous coûtera moins cher et vous ferez un geste pour la planète en réutilisant/recyclant au lieu d’acheter. Même les sacs à dos et cartables peuvent être achetés d’occasion. Diverses marques sont disponibles en ligne notamment et ce, à des prix très intéressants. Cela demande un peu de temps pour effectuer des recherches et trouver la perle rare mais cela en vaut la peine.

Achetez utile

Faut-il vraiment posséder tous les crayons animaux de la marque à la mode actuellement ? Avoir plusieurs trousses de cette même marque est-il vraiment nécessaire ? Suivre les dernières tendances (qui changent régulièrement) peut rapidement faire grimper la facture des fournitures scolaires. Si votre enfant veut vraiment tel ou tel crayon ou telle ou telle trousse, pourquoi ne pas attendre son anniversaire ou encore Noël pour lui faire une belle surprise ? Ce n’est évidemment qu’une suggestion et chacun est libre de faire comme bon lui semble.

Profitez des promotions

Soyez à l’affût, dans les magasins comme en ligne, des promotions et offres sur les fournitures scolaires. Vous pourriez faire de très bonnes affaires. En ligne, vous pouvez également vérifier si vous pouvez appliquer un code promo à votre panier pour bénéficier de frais de livraison offerts ou encore d’une remise de 5, 10 ou bien 20 %.

Questionnez votre entourage

Pensez à demander à vos proches, amis comme famille, s’ils ont des affaires scolaires inutilisées (cahiers, classeurs, crayons, pinceaux…). Vous pourrez ainsi les récupérer et réaliser des économies financières appréciables.

Comparez les prix

Les différences de prix, d’une boutique à une autre, peuvent être assez importantes. Pensez donc, avant d’acheter, à comparer les prix pratiqués par les commerçants (en ligne mais pas seulement) afin d’acheter au meilleur prix disponible.

Passez par l’association des parents d’élèves (APE)

Au collège notamment, certaines associations de parents d’élèves proposent de passer commande avec elles afin de bénéficier de tarifs négociés avec des fournisseurs locaux. Vous commandez le kit rentrée de votre enfant sur le site dédié (monkitrentree.fr, par exemple) avec un code donné par l’APE et vous n’avez plus qu’à aller le chercher au collège quelques jours avant la rentrée. Cela allège en plus votre charge mentale puisque tout ou presque est inclus dans le kit (cahiers, classeurs, pochettes, feuilles simples, copies doubles….).

Rentrée scolaire
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Shutterstock
    Budget voyage : ces pays où le taux de change rend les vacances moins chères
    information fournie par Biba Magazine 01.08.2026 17:00 

    Le choix d’une destination ne dépend pas seulement du prix du billet : la valeur de l’euro peut aussi changer considérablement le budget sur place. Partir à l’étranger peut coûter plus ou moins cher selon la destination choisie, mais pas seulement en raison du ... Lire la suite

  • Quelles sont les aides pour une femme enceinte ? / iStock.com - watchara ritjan
    Quelles sont les aides pour une femme enceinte ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 01.08.2026 08:30 

    Attendre un enfant est généralement un grand bonheur qui s’accompagne, en France, d’une palette d’aides financières, médicales et sociales. Prise en charge intégrale des soins, prime à la naissance, RSA majoré, dispositifs de la CAF et autres autorisations d’absence ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Vacances d’été : ce chiffre révèle à quel point le budget pèse sur les Français
    information fournie par Grazia 31.07.2026 17:00 

    En 2026, partir en vacances demande de plus en plus d’arbitrages. Une étude révèle combien le budget influence désormais les projets d’été. Les vacances d’été restent un rendez-vous important pour de nombreux Français, mais elles sont aussi devenues un poste de ... Lire la suite

  • Le Code de commerce permet aux restaurants de fixer librement leurs prix. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)
    Un restaurant peut-il vous obliger à dépenser une somme minimale ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 31.07.2026 16:34 

    En Belgique, les clients d'un restaurant se sont vus imposer un supplément pour ne pas avoir atteint le montant minimum réclamé par l'établissement. En France, cette pratique est également autorisée, mais reste très encadrée. Un restaurant peut-il vous contraindre ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank