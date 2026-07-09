Pourquoi vos futurs billets en euro contiendront du coton bio

Qu'est ce qui se cache derrière la composition en coton bio des futurs billets en euro ? (Crédit Adobe Stock)

Avec une fabrication déjà complexe aux secrets bien gardés, les billets de banque en euro vont désormais contenir du coton bio, pour non pas plus de douceur au toucher, mais plus d'écoresponsabilité selon la Banque de France. Explications.

La Banque de France renforce ses engagements en matière d'environnement

Lors d'un point presse, Bertrand Peyret, secrétaire général adjoint de la Banque de France, a récemment détaillé les principaux moyens mobilisés pour réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'institution d'ici 2028.

Quel est l'objectif d'une intégration du coton bio dans la composition des billets ?

Premier producteur de billets au sein de l'Eurosystème, la Banque de France fabrique chaque année 2,5 milliards de coupures dans ses deux implantations auvergnates : Vic-le-Comte, dédiée à la papeterie fiduciaire, et Chamalières, consacrée à l'impression des visuels et à la sécurité extérieure du support. Cette production devrait par ailleurs augmenter au cours des prochaines années (1).

Parmi les mesures phares figure le recours dès 2026 à du coton 100% biologique pour la fabrication du papier fiduciaire. Cette évolution répond à une obligation fixée par la BCE depuis 2025 pour les billets en euro et devrait permettre de réduire de moitié les émissions de GES du coton biologique par rapport à l'utilisation de coton conventionnel : pas d'engrais azotés de synthèse, moins d'intrants chimiques, eau pluviale davantage utilisée, etc.

Quels autres matériaux sont à l'étude pour la fabrication des billets en euro ?

En parallèle de cette innovation avec le recours au coton biologique, la Banque de France effectue actuellement des recherches sur d'autres fibres alternatives telles que le chanvre, le bois, ou encore le lin, susceptibles de se substituer à une partie du coton intégré dans la pâte à papier des billets.

Des économies déjà mesurables sur les sites industriels de la Banque de France

La consommation d'énergie des sites a diminué de 18% entre 2019 et 2025, et les émissions de GES de 21%. Quant à la consommation d'eau de Vic-le-Comte, elle a été divisée par trois en vingt ans.

En outre, le regroupement des deux sites sur le second qui sera à terme modernisé et économe, dont la mise en production est prévue pour 2028, vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à préserver les espaces naturels alentour.

Billets en euro : toujours plus nombreux en circulation ?

Depuis 2024, les Français paient leurs achats en points de vente davantage par carte bancaire (48%) qu'en espèces (43%), d'après la Banque de France (2).

Malgré cette digitalisation croissante des moyens de paiement dans l'Hexagone, la Banque de France continue à produire des billets pour une vingtaine d'autres pays dans le monde.

Le saviez-vous ? Environ 358 millions de personnes de la zone euro utilisent tous les jours des pièces et des billets dans cette monnaie. L'euro est d'ailleurs la monnaie locale officielle dans plusieurs territoires en dehors de l'Union européenne, et au-delà des frontières de l'Europe : les îles Canaries, Ceuta et Melilla (Espagne), les Açores et Madère (Portugal), Mayotte et La Réunion (France), Saint-Pierre et Miquelon (France), la Guyane française, les Antilles françaises, des micro-États européens (dont le Vatican et Andorre) et le Kosovo et le Monténégro (3).

La BCE a déjà ouvert la voie du coton bio dans la composition des billets en euro : la Banque de France lui emboîte le pas pour respecter ses engagements en matière de décarbonation. D'autres projets majeurs suivront pour tenir le cap fixé.

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(1) https://www.banque-france.fr/fr/actualites/rapport-durabilite-2025-la-banque-de-france-renforce-son-engagement-face-aux-defis-climatiques-et (rapport sur la durabilité 2025)

(2) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/les-francais-continuent-dapprecier-les-especes-meme-si-leur-usage-se-reduit-au-profit-des-paiements

(3) https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/show-me/html/euro_outside_europe.fr.html

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Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank