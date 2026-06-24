Paiement mobile : ce que vous apprécierez particulièrement quand vous l'adopterez

Etes-vous prêt dès cet été à adopter le paiement mobile pour des achats plus agiles ? (Visuel Adobe Stock)

Cet été, le paiement mobile devrait continuer de gagner du terrain, en simplifiant les transactions du quotidien, y compris en vacances. Compatible avec la grande majorité des terminaux de paiement, il s'installe progressivement dans les usages, porté à la fois par sa praticité et par les garanties de sécurité associées.

Le smartphone «tout en un» devient wallet

Grâce à la technologie NFC (near field communication), le téléphone devient un véritable portefeuille numérique qui concentre, au même endroit, le paiement mobile et d'autres usages du quotidien et cela avec tous les opérateurs.

Lors de sorties ou de la pratique d'un sport, le paiement sans contact avec smartphone évite de multiplier les objets à transporter. Pour les clients habitués à payer par carte bancaire, c'est aussi la solution pour limiter les manipulations et les oublis.

Chez les jeunes équipés d'une solution bancaire, le fait de ne pas garder sur eux la carte rassure leurs parents, car cela réduit les risques de perte ou de carte glissée dans la coque du téléphone !

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Quelle est la tendance en France ? Le paiement mobile poursuit sa progression au 1er semestre 2025, avec une hausse de 41% en nombre de transactions, par rapport à la même période de 2024 (1). Chez BoursoBank, le paiement mobile représente déjà plus de 40% des paiements par carte.

Le paiement mobile : un service 100% gratuit

Le paiement mobile s'adopte sans surcoût, puisque ce service n'est pas facturé par la banque au client. Pour des usagers qui règlent déjà la majorité de leurs achats par carte bancaire, passer au paiement sans contact via smartphone ne change pas le budget, mais peut apporter plus de confort.

Cette gratuité facilite l'essai sans engagement, et permet de basculer progressivement selon les situations. On conserve les mêmes habitudes de paiement au quotidien tout en profitant d'un mode de règlement plus simple à activer au moment de payer, directement depuis le téléphone.

Bon à savoir : il est généralement possible de payer avec son téléphone mobile équipé d'un wallet électronique, même sans disposer d'un réseau Wi-Fi ou d'une connexion 4G/5G car le système va puiser dans les informations stockées dans l'appareil.

Les transactions avec le téléphone s'effectuent avec fluidité

Au moment de passer en caisse, le paiement mobile s'insère dans un geste déjà installé chez de nombreux usagers : le téléphone est souvent à portée de main, parfois déjà déverrouillé. Dans ces situations, il évite d'avoir à chercher sa carte ou son portefeuille.

L'intérêt est surtout contextuel : en mobilité, lors d'achats répétés ou quand les mains sont occupées, le paiement peut s'enchaîner plus naturellement. Dans les autres cas, l'expérience reste proche de celle d'un paiement sans contact classique.

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Paiement par téléphone : sans le plafond du sans contact

Le service de paiement avec mobile offre davantage de souplesse au moment de régler, car il n'est pas soumis à la même limitation que le paiement sans contact traditionnel par carte bancaire (sans saisie du code), qui peut être plafonné à 50 euros par transaction, sauf quand le paiement PIN Online est disponible, où la seule saisie du code sur le terminal suffit à valider l'opération. Pour les usagers, cela évite de sortir la carte en l'insérant quand le montant dépasse ce seuil.

Avec le service de paiement mobile, c'est le même geste que le sans contact, y compris pour des achats plus élevés.

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La sécurité des transactions assurée avec le paiement mobile

Le paiement mobile renforce la sécurité grâce aux protections intégrées au smartphone, notamment quand les vérifications biométriques du client sont activées. Empreinte digitale ou reconnaissance faciale permettent de valider un paiement sans contact sans exposer directement la carte bancaire (2).

Pour un usager, cela ajoute une étape de contrôle simple et rapide, tout en limitant les risques en cas de perte ou de vol. Grâce à la technologie NFC, le téléphone agit ainsi comme une barrière supplémentaire pour protéger votre argent, puisque le paiement ne se lance pas sans authentification (code ou contrôle biométrique).

À noter : si l'utilisation du moyen de paiement requiert un identifiant ou un code confidentiel (par exemple un mot de passe pour le paiement par téléphone mobile), il faut impérativement le garder secret sans le partager à personne (3). Un conseiller de votre banque ne vous demandera jamais de lui dévoiler ces données personnelles liées à votre carte ou à votre compte bancaire.

A savoir Comment adopter le paiement sans contact avec smartphone ? Vous pouvez soit choisir la carte 100% dématérialisée dès sa commande en ligne soit décider d'enregistrer votre carte actuelle dans l'application dédiée (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay...) pour disposer des deux options selon les contextes (besoin d'agilité ou du support physique pour les retraits au distributeur par exemple). Plusieurs cartes peuvent être ajoutées dans le wallet électronique de l'appareil (quelle que soit l'application) pour pouvoir changer de moyen de paiement au gré des dépenses, en fonction du solde disponible sur chaque compte en banque. BoursoBank anticipe vos besoins en permettant l'ajout de votre carte physique à votre wallet avant même de la recevoir chez vous !

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(1) https://www.banque-france.fr/system/files/2026-01/Communique-de-Presse_2026-01-27_OSMP.pdf

(2) https://www.inc-conso.fr/content/payez-sans-contact-avec-son-telephone-mode-demploi

(3) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/paiement-mobile-sans-contact/