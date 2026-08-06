La compagnie annule son vol à cause du conflit au Moyen-Orient, il lui réclame 10.000 euros en justice

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/08/2026 à 15:10

À deux reprises, la compagnie aérienne lui a proposé des vols de remplacement, pour lesquels il fallait payer 800 euros supplémentaires à chaque fois. Illustration. (Carlos Pernalete Tua / Pexels)

En 2025, un habitant de Hazebrouck (Nord) âgé de 61 ans avait prévu de passer ses vacances d'été avec sa fille à Kuala Lumpur (Malaisie) et à Singapour. Ils ont alors réservé un vol avec Qatar Airways depuis Paris, mais n'ont jamais pu rejoindre leurs destinations à cause du conflit entre l’Iran et Israël. Après plusieurs demandes d'indemnisation refusées par la compagnie, le sexagénaire a saisi la justice et réclame aujourd'hui plus de 10.000 euros, rapporte La Voix du Nord .

Un supplément de 800 euros pour un autre vol

Le séjour du père et de sa fille était prévu entre le 23 juin et le 12 juillet. Ils avaient pu embarquer pour le premier vol en direction de la Malaisie, mais devaient faire escale à Doha (Qatar). « On avait à peine passé la Méditerranée quand le commandant a expliqué que l’aéroport de Doha était fermé [...] L’avion a fait demi-tour en plein vol et nous sommes retournés à Charles-de-Gaulle » , a confié le voyageur.

De retour en France, ils ont été contraints de prendre un hôtel en attendant une solution. Le lendemain, la compagnie leur a proposé un autre vol pour le jour suivant, à condition de débourser 800 euros supplémentaires, ce qu'ils ont accepté. Mais quelques heures avant l'embarquement, Qatar Airways les a de nouveau informés de son annulation. L'entreprise leur soumet une nouvelle alternative : un vol pour le 27 juin, pour lequel il faut encore payer 800 euros. C'en est trop pour la famille, qui décide d'annuler ses vacances.

Une affaire en attente de jugement

Depuis, le sexagénaire a tenté d'obtenir le remboursement des billets d'avion et des frais engagés à cause des annulations successives, sans succès. Il a donc décidé de se tourner vers la justice pour réclamer la somme de 10.899,92 euros à la compagnie, dont une partie pour préjudice moral. Le dossier, qui devait être jugé en mars, a finalement été renvoyé devant le tribunal d’Aulnay-sous-Bois à une date ultérieure. Contactée par La Voix du Nord , Qatar Airways n'a pas réagi.