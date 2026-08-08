information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/08/2026 à 08:30

Prêt relais : comment ça marche et à quel coût réel ? / iStock.com - Seiya Tabuchi

Le prêt relais : uniquement en immobilier ?

Le prêt relais a été mis en place dans le secteur de l’immobilier afin de permettre aux particuliers d’acheter un bien avant d’avoir vendu celui dont ils sont actuellement propriétaires. Ce prêt est utile dans différentes situations : la petite famille s’agrandit, une mutation professionnelle est prévue… Le crédit relais n’est-il proposé qu’en immobilier ? Sous ce nom oui mais on trouve son équivalent dans le secteur automobile notamment où il se nomme « crédit report ». Ce dernier permet d’acheter un nouveau véhicule sans attendre la revente du précédent. L’avance accordée est calculée en fonction de la valeur marchande de l’ancien véhicule.

Prêt relais : comment fonctionne-t-il ?

Vous devez ou voulez acheter un bien immobilier avant d’avoir vendu celui dont vous êtes actuellement propriétaire ? Contactez votre banque afin de faire une demande de prêt relais. La somme prêtée par l’établissement bancaire est égale à 60 (voire 50)/80 % du prix du bien à vendre. C’est la banque elle-même ou un expert agréé qui évalue la valeur du bien en question. Le prêt relais est une solution temporaire. Il doit donc être remboursé sous deux ans maximum (en général un an, renouvelable une fois). En cas de vente qui prend plus de temps que prévu, la banque comme l’emprunteur ont plusieurs choix. L’établissement bancaire peut par exemple proposer de prolonger le prêt d’une année ou de le transformer en prêt classique. L’emprunteur, quant à lui, peut entre autres choisir de revendre le bien qu’il vient d’acquérir ou de baisser le prix de vente de son ancien bien. Il existe plusieurs types de prêts relais dont le prêt relais « sec ». Avec ce dernier, nul besoin de crédit immobilier supplémentaire puisque le nouveau bien est à un prix inférieur ou égal à celui de l’ancien. Il y a aussi le prêt relais adossé.

Prêt relais et taux d’intérêt

Les taux d’intérêt du prêt relais sont fixés librement par les établissements bancaires. Ils sont en règle générale supérieurs à ceux des prêts classiques. Ils varient en outre en fonction du choix du différé de remboursement (partiel ou total). La première solution est la plus avantageuse financièrement tandis qu’avec la deuxième solution, vous ne payez les intérêts qu’après la vente du premier bien.

Avantages et inconvénients du prêt relais

L’avantage principal du prêt relais est qu’il permet d’acheter un bien sans attendre la revente du précédent. De plus, en cas de remboursement anticipé, vous êtes exonéré de pénalités. Sa courte durée est son principal inconvénient car elle peut mettre en difficulté l’emprunteur. Concernant le coût réel du prêt relais, il ne faut pas oublier d’inclure les frais annexes (assurance et autres). Pensez à utiliser un simulateur en ligne pour estimer le coût de votre crédit relais. Il est à noter qu’un établissement bancaire étudiera toujours votre profil emprunteur avant de vous accorder un prêt.