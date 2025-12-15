Prime de Noël : pourquoi le montant de cette aide perd de la valeur au fil du temps ?

Depuis sa création en 1998, la prime de Noël n'a jamais été revalorisée. Résultat : la valeur de cette aide versée par la CAF, la MSA ou France Travail se déprécie au fil du temps, en lien avec l'inflation.

Vous percevez le Revenu de solidarité active (RSA) de la part de la CAF ou de la MSA ? Vous êtes indemnisé au titre de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'Allocation équivalent retraite (AER) par France Travail ? Dans ce cas, vous allez bientôt recevoir la prime de Noël ( NDLR : la date de versement est prévue pour le 16 décembre ), une somme d'argent dont l'objectif est de soutenir le portefeuille des Français les plus modestes pendant la période des fêtes de fin d'année. Pourquoi le montant de cette aide se déprécie-t-il avec le temps ?

Une prime de Noël de 1 000 francs créée en 1998 par Lionel Jospin

En 1998, Lionel Jospin, alors Premier ministre, créé une nouvelle aide : la prime de Noël. Son montant est alors fixé à 1 000 francs, ce qui correspond à 152,45 euros… c'est-à-dire au montant actuel de la prime de Noël versée à une personne seule. Autrement dit : entre 1998 et 2025, le montant de cette aide versée par la CAF, la MSA ou France Travail n'a pas changé, sauf en 2008, année où Nicolas Sarkozy l'a portée à 220 euros, et en 2023, où elle avait été augmentée de 35 % pour les familles monoparentales.

À l'exception de 2008 et de 2023, le montant de la prime de Noël n'a donc pas changé depuis 1998. La somme allouée tient néanmoins compte de la composition du foyer. De 152,45 euros pour une personne seule et pour les bénéficiaires d'une allocation de France Travail, le montant de la prime de Noël passe à 228,68 euros pour un couple sans enfant (ou une personne seule avec un enfant) et à 320,15 euros pour un couple avec deux enfants, entre autres exemples.

Au maximum, le montant de la prime de Noël peut atteindre les 442,11 euros pour un couple avec 4 enfants, somme à laquelle s'ajoutent 60,98 euros par enfant supplémentaire. Notez que les personnes pouvant profiter de ce coup de pouce devront encore patienter quelques semaines, le versement de cette aide "exceptionnelle" devant intervenir à compter du mardi 16 décembre. Au total, 2,3 millions de ménages vont recevoir la prime de Noël cette année.

Une aide dont le montant aurait dû augmenter de 53 % avec l'inflation

Malgré son versement récurrent depuis 1998, la prime de Noël reste un dispositif d'aide "exceptionnel" non revalorisé d'année en année. Le montant de ce coup de pouce financier ne tient donc pas compte du niveau d'inflation, expliquant ainsi que la somme versée soit toujours identique à celle décidée par Lionel Jospin en 1998. En tenant compte de la hausse des prix en France, le montant de la prime de Noël devrait pourtant être de 53 % de plus.

Avec l'inflation, le montant de la prime de Noël versée à une personne seule ou à un bénéficiaire d'une allocation de France Travail devrait ainsi être de 233,59 euros, au lieu de 152,45 euros, soit 81,14 euros de différence. Une donnée calculée par le site d'information financière MoneyVox grâce à un outil de l'Insee, un convertisseur franc-euro qui permet "d'exprimer le pouvoir d'achat d'une somme en euros ou en francs d'une année donnée en une somme équivalente en euros ou en francs d'une autre année, corrigée de l'inflation observée entre les deux années".

D'année en année, la prime de Noël perd donc de la valeur. Si elle avait été revalorisée en suivant l'inflation, son montant aurait pu atteindre les 350,39 euros pour un couple sans enfant ou une personne seule avec un enfant (soit +121,71 euros par rapport à son montant actuel) ou les 490,54 euros pour un couple avec deux enfants (soit +170,39 euros).