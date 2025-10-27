Indépendants : comment protéger juridiquement votre activité en toute simplicité ?

Etre bien assuré est essentiel pour les travailleurs indépendants et les entrepreneurs (Crédits: Adobe Stock)

Pour les indépendants et entrepreneurs, se lancer dans une activité n'est que la première étape. La gestion quotidienne implique aussi de se protéger efficacement d'éventuels aléas grâce à des formules concrètes, telles que l'assurance et l'assistance juridique.

Quels sont les défis quotidiens des indépendants ?

Souvent absorbés par la gestion de leur activité, les entrepreneurs manquent de temps pour anticiper les risques juridiques. Entre la satisfaction client, la trésorerie et l'administratif, ils disposent rarement des compétences nécessaires pour faire face seuls aux imprévus. S'appuyer sur des experts juridiques et des outils externes devient alors essentiel pour sécuriser leur activité et rester concentrés sur leurs priorités.

Quelle utilité d'une assurance professionnelle pour un indépendant ?

Déployer un dispositif juridique en cas d'aléa pour absorber les chocs

Il s'agit d'éviter les relances, le découragement et une rupture dans le rythme de travail de l'indépendant en cas d'aléa lié à un tiers ou à un événement extérieur. Pour cela, solliciter des services experts est une solution pragmatique et rassurante pour l'entrepreneur.

Une assurance dédiée aux indépendants couvre les incidents courants : perte de clés, vol de matériel professionnel ou détérioration d'équipements informatiques (ordinateur, tablette, imprimante). Cette protection vient compléter l'assurance privée et permet aux entrepreneurs de travailler en allégeant leur charge mentale malgré les tracas du quotidien.

En quoi consiste l'assistance juridique de Bourso Protect Business ?

Face à des litiges, des retards de paiement clients qui peuvent coûter cher à leur structure, ou à des décisions majeures à prendre, l'aide juridique est précieuse. Avec son accompagnement sur mesure, que vous soyez artisan, profession libérale ou autoentrepreneur, Bourso Protect Business a été pensée pour tous les indépendants* à la recherche d'autonomie et de performance, même dans des situations délicates ou imprévues.

Quelles sont les nouveautés récemment ajoutées à Bourso Protect Business ?

Bourso Protect Business s'engage aux côtés des pros (EI, EURL ou SASU) avec de nouvelles mesures pour les aider :

Accompagnement téléphonique de l'indépendant dans ses démarches par des juristes experts.

-> Vous allez signer un accord-cadre annuel ? Formalisez-le en toute sérénité avec des juristes compétents, formés aux risques contractuels.

Prise en charge jusqu'à 20.000 euros des frais de procédure en cas de litige professionnel avec des tiers en vue de débloquer une situation qui le pénalise.

-> Vous avez reçu une livraison non conforme d'un fournisseur qui refuse de vous accorder tout remboursement ou geste commercial ? Suivez les recommandations de spécialistes du domaine juridique qui vous donneront des conseils avisés !

Enrichissement de la plateforme documentaire avec l'Intelligence Artificielle ELIXIA pour des réponses pertinentes apportées en temps réel.

->Vous souhaitez normer votre bon de commande client en y ajoutant vos CGV ? Basez-vous sur des modèles actualisés, éprouvés et adaptés à votre marché.

L'assistance juridique permet ainsi aux indépendants de gagner du temps et de garder confiance, tout en restant en conformité avec leurs parties prenantes.

Quels sont les services toujours inclus dans Bourso Protect Business ?

5 visio-avocats par an

Un service dédié au recouvrement des factures impayées.

Notre conseil : en tenant compte des avis d'experts sollicités dans le dispositif juridique de Bourso Protect Business, vous percevrez les situations rencontrées de manière différente ou avec de nouvelles perspectives. Ainsi, vous serez en mesure de prendre votre décision de façon éclairée et réfléchie.

A savoir Bourso Protect Business : la formule d'assurance qui soutient les pros au quotidien Si vous êtes client Bourso Business, Bourso Protect Business sera une évidence pour sécuriser et piloter votre activité grâce à une aide juridique personnalisée et à une couverture de vos objets professionnels du quotidien. Les derniers enrichissements sont toujours plus proches des besoins des pros et ce, pour un tarif identique : 9,99 euros/mois. Profitez sans attendre de la promotion en cours, valable pour les nouveaux souscripteurs, qui vous donne droit à 3 mois de cotisation offerts**.

Pour les entrepreneurs, combiner assurance et assistance juridique est la clé d'une activité sécurisée et pérenne. Des offres complètes s'adaptent à tous les contextes professionnels des indépendants.

Découvrir Bourso Protect Business en profitant de l'offre de bienvenue**

* Pour vérifier votre éligibilité, c'est ici.

** Offre réservée aux clients ne détenant pas d'assurance Bourso Protect Business. Le montant de la cotisation d'assurance Bourso Protect Business imputée au débit du compte bancaire Bourso Business du client sera remboursé au client à partir de son adhésion et pendant 3 mois (9,99€/mois), sur le compte débité. BoursoBank se réserve la possibilité de modifier, de suspendre ou de mettre fin à tout moment à cette offre moyennant la diffusion d'une information sur la page Bourso Protect Business via l'Espace Client.

