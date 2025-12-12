Assurance emprunteur : plus de 90% des changements génèrent des économies substantielles

information fournie par Tout sur mes finances • 12/12/2025 à 11:02

Crédit photo : Adobe Stock

Changer d'assurance de prêt immobilier permet à la quasi-totalité des emprunteurs de réduire significativement leurs dépenses. Certains économisent ainsi plus de 10.000 euros sur la durée totale de leur crédit.

Le dernier rapport de l'Observatoire de l'assurance emprunteur, dévoilé le 3 décembre 2025, confirme l'intérêt majeur du changement d'assurance. Cette étude, menée par l'Association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs (APCADE) et la société d'actuariat Forsides auprès de plus de 1.000 emprunteurs, révèle des chiffres éloquents.

Parmi les 42% d'emprunteurs ayant procédé à une substitution de leur contrat, 92% disent avoir réalisé des économies. Les gains s'avèrent particulièrement substantiels, puisque 43% des personnes concernées ont économisé plus de 5.000 euros sur la durée totale de leur emprunt. Pour 15% d'entre elles, l'économie dépasse même la barre des 10.000 euros.

Un potentiel considérable

Cette enquête souligne également un potentiel considérable encore inexploité. En effet, 58% des emprunteurs ayant conservé le contrat groupe proposé par leur banque se disent désormais intéressés par un changement d'assurance. Ce constat témoigne d'une prise de conscience progressive des avantages financiers liés à la substitution.

Depuis le 1er septembre 2022, vous disposez du droit de résilier à tout moment et sans frais votre assurance emprunteur. Cette couverture garantit le remboursement de vos mensualités en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de perte d'emploi involontaire, ainsi que le capital restant dû en cas de décès. La seule condition pour valider votre résiliation consiste à souscrire préalablement une nouvelle assurance offrant des garanties au moins équivalentes à la précédente.

La personnalisation du contrat, clé des économies

L'intérêt du changement réside dans la différence fondamentale entre contrats collectifs et individuels. Les contrats groupes bancaires appliquent des primes sensiblement identiques quel que soit votre profil de risque. À l'inverse, les contrats individuels (distribués par les banques et les assureurs) adaptent leurs tarifs selon votre âge, votre profession, votre lieu de résidence et vos antécédents médicaux.

Cette personnalisation profite particulièrement aux emprunteurs de moins de 40 ans, non-fumeurs et sans problème de santé. Le changement d'assurance s'avère bénéfique pour toutes les catégories socio-professionnelles, avec près de 60% des substitutions effectuées par des professions intermédiaires et des employés.

Des délais de traitement encore problématiques

Malgré ces avantages indéniables, l'APCADE déplore des difficultés persistantes dans le traitement des dossiers. Dans près de 38% des cas, le délai d'attente pour obtenir l'accord bancaire dépasse la limite légale de 10 jours.

L'association alerte sur des situations encore plus préoccupantes, puisque dans un cas sur cinq, ce délai excède 20 jours et peut atteindre deux mois. Les obstacles administratifs demeurent fréquents, affectant 41% des emprunteurs ayant changé d'assurance, notamment à travers des échanges multiples imposés par certains établissements bancaires.