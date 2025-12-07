 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taux du Livret A : nouvelle baisse en vue en 2026 alors que la décollecte s’accélère

information fournie par Mingzi 07/12/2025 à 09:31

Crédit photo : Shutterstock

Crédit photo : Shutterstock

Touché par une décollecte record de 3,81 milliards d'euros en octobre 2025, le Livret A continue de perdre de son attrait auprès des épargnants. Et la situation pourrait encore se dégrader : la formule de calcul laisse présager une nouvelle baisse de son taux en février 2026.

Comme tous les six mois, le calcul du taux du Livret A sera révisé en février 2026. Les premiers éléments économiques disponibles laissent présager une nouvelle baisse de son rendement. Après être passé à 1,70 % le 1er août dernier, le taux pourrait de nouveau reculer l'année prochaine. En effet, la formule de calcul repose sur deux critères : l'inflation moyenne des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires sur la même période.

Or, l'inflation reste particulièrement modérée : en novembre, l'Insee a mesuré une hausse des prix limitée à +0,9 % sur un an, un chiffre identique à celui d'octobre. Les taux interbancaires, de leur côté, se maintiennent à un niveau stable, autour de 1,90 % depuis juin. En combinant ces deux indicateurs, la formule conduit à un taux théorique de 1,40% à 1,50%.

Une décollecte historique qui fragilise l'attractivité du Livret A

La perspective d'un rendement encore plus faible intervient dans un contexte déjà défavorable. En octobre 2025, le Livret A a connu une décollecte massive de 3,81 milliards d'euros selon la Banque de France, la deuxième plus importante depuis 2009.

Fait notable : cette fuite de l'épargne n'est pas due à une baisse de l'effort d'épargne des ménages. Au contraire, ils continuent à mettre de l'argent de côté, mais préfèrent désormais des produits plus rémunérateurs.

L'assurance-vie en profite pleinement

L'alternative privilégiée est clairement l'assurance-vie, qui retrouve un pouvoir d'attraction grâce à la remontée des taux obligataires. Les fonds en euros, placements sécurisés et garantis en capital, devraient offrir un rendement moyen 2025 autour de 2,60 %, nettement supérieur à celui du Livret A. Dans un environnement où la sécurité reste importante pour les ménages, ce différentiel de performance pèse lourd dans les arbitrages d'épargne.

Le gouvernement peut-il éviter la baisse ?

Comme à chaque révision, la décision finale appartient au Ministre de l'économie et des finances sur proposition de la Banque de France. Celui-ci peut proposer une dérogation à la formule et geler le taux s'il estime que la situation économique ou sociale le justifie. En effet, une grande partie de l'épargne placée sur le Livret A sert à financer le logement social.

Mais rien ne garantit pour l'heure qu'une telle mesure sera retenue. La décision finale, attendue pour mi-janvier 2026, sera scrutée de près par les épargnants comme par les acteurs institutionnels.

Livret A
Copyright © Mingzi

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Shutterstock
    Bourse et écologie : peut-on investir sans trahir ses valeurs ?
    information fournie par Grazia 06.12.2025 13:06 

    À l’heure où l’épargne cherche du sens, la finance durable s’impose comme un terrain où se jouent cohérence personnelle et impact réel. Peut-on acheter des actions le jour et militer pour le climat le soir sans se sentir en porte-à-faux ? La Bourse a longtemps ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    PER : comment un transfert mal anticipé peut faire perdre une revalorisation
    information fournie par Mingzi 06.12.2025 08:30 

    La gestion des transferts de contrats de retraite doit s'accompagner d'une information claire et complète. Un assuré l'a appris à ses dépens en transférant son contrat trop tôt, perdant ainsi une partie de la revalorisation annuelle de son épargne. Un transfert ... Lire la suite

  • Épargne et climat : le label ISR évolue / iStock.com - Pogonici
    Épargne et climat : le label ISR évolue
    information fournie par Boursorama avec LabSense 05.12.2025 08:30 

    Connaissez-vous le label ISR ? Il s’agit du label « investissement socialement responsable ». Ce dernier évolue. Qu’est-ce que le label ISR ? Le label ISR - pour « investissement socialement responsable » - est employé pour certifier les fonds d’investissement ... Lire la suite

  • Comment la loi Eckert peut vous aider dans la situation d'un contrat d'assurance-vie en déshérence ( Crédits : Adobe Stock)
    Loi Eckert et déshérence des assurances vie : comment ça marche ?
    information fournie par Boursorama 04.12.2025 11:56 

    La déshérence d'un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire la situation où le bénéficiaire n'a pu être identifié et le capital versé, n'est pas un phénomène isolé. L'en jeu se chiffre en milliards d'euros. Soucieux de régler le problème, les pouvoirs publics ont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank