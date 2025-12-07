Taux du Livret A : nouvelle baisse en vue en 2026 alors que la décollecte s’accélère

information fournie par Mingzi • 07/12/2025 à 09:31

Crédit photo : Shutterstock

Touché par une décollecte record de 3,81 milliards d'euros en octobre 2025, le Livret A continue de perdre de son attrait auprès des épargnants. Et la situation pourrait encore se dégrader : la formule de calcul laisse présager une nouvelle baisse de son taux en février 2026.

Comme tous les six mois, le calcul du taux du Livret A sera révisé en février 2026. Les premiers éléments économiques disponibles laissent présager une nouvelle baisse de son rendement. Après être passé à 1,70 % le 1er août dernier, le taux pourrait de nouveau reculer l'année prochaine. En effet, la formule de calcul repose sur deux critères : l'inflation moyenne des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires sur la même période.

Or, l'inflation reste particulièrement modérée : en novembre, l'Insee a mesuré une hausse des prix limitée à +0,9 % sur un an, un chiffre identique à celui d'octobre. Les taux interbancaires, de leur côté, se maintiennent à un niveau stable, autour de 1,90 % depuis juin. En combinant ces deux indicateurs, la formule conduit à un taux théorique de 1,40% à 1,50%.

Une décollecte historique qui fragilise l'attractivité du Livret A

La perspective d'un rendement encore plus faible intervient dans un contexte déjà défavorable. En octobre 2025, le Livret A a connu une décollecte massive de 3,81 milliards d'euros selon la Banque de France, la deuxième plus importante depuis 2009.

Fait notable : cette fuite de l'épargne n'est pas due à une baisse de l'effort d'épargne des ménages. Au contraire, ils continuent à mettre de l'argent de côté, mais préfèrent désormais des produits plus rémunérateurs.

L'assurance-vie en profite pleinement

L'alternative privilégiée est clairement l'assurance-vie, qui retrouve un pouvoir d'attraction grâce à la remontée des taux obligataires. Les fonds en euros, placements sécurisés et garantis en capital, devraient offrir un rendement moyen 2025 autour de 2,60 %, nettement supérieur à celui du Livret A. Dans un environnement où la sécurité reste importante pour les ménages, ce différentiel de performance pèse lourd dans les arbitrages d'épargne.

Le gouvernement peut-il éviter la baisse ?

Comme à chaque révision, la décision finale appartient au Ministre de l'économie et des finances sur proposition de la Banque de France. Celui-ci peut proposer une dérogation à la formule et geler le taux s'il estime que la situation économique ou sociale le justifie. En effet, une grande partie de l'épargne placée sur le Livret A sert à financer le logement social.

Mais rien ne garantit pour l'heure qu'une telle mesure sera retenue. La décision finale, attendue pour mi-janvier 2026, sera scrutée de près par les épargnants comme par les acteurs institutionnels.