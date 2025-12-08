 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment fonctionne le « cash back », cette alternative aux distributeurs de billets ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/12/2025 à 17:08

Le retrait d’espèces à l’achat permet de retirer de l'argent en espèces chez un commerçant après avoir réalisé un achat par carte bancaire. (illustration) (Pixabay / flyerwerk)

Le retrait d’espèces à l’achat permet de retirer de l'argent en espèces chez un commerçant après avoir réalisé un achat par carte bancaire. (illustration) (Pixabay / flyerwerk)

Alors que les distributeurs de billets disparaissent peu à peu, un député propose de faciliter le retrait d’argent chez les commerçants grâce au cash back. Un système qui existe déjà, mais qui reste peu utilisé.

L’accès à l’argent liquide devient plus compliqué dans de nombreux territoires et inquiète une partie de la population. En réponse, le député socialiste Pierrick Courbon défend le développement du cash back, rapporte Ouest-France . Sa proposition de loi a été adoptée en commission le 3 décembre 2025. Elle doit être examinée dans l’Hémicycle ce jeudi 11 décembre.

Le retrait en cash back est plafonné à 60 euros

Selon la Fédération bancaire française, près de 5 000 agences ont fermé en dix ans. Dans le même temps, le nombre de distributeurs est passé de 52 697 fin 2018 à 42 578 fin 2024. Une baisse marquée, en particulier dans certaines zones rurales. Le cash back permet à un client de retirer de l’argent liquide chez un commerçant lors d’un achat par carte bancaire. Le principe est simple : le client paie un montant supérieur au produit acheté et le commerçant lui rend la différence en liquide.

Ce dispositif est autorisé en France depuis 2018. Il reste cependant peu utilisé. Environ 27 400 commerces le proposent actuellement. Son usage est encadré. Le retrait est plafonné à 60 euros par opération. Dans certains cas, le service est limité aux clients d’un même établissement bancaire.

Un second volet sur les distributeurs

La proposition de loi prévoit plusieurs évolutions. Le plafond serait relevé à 150 euros et les commerçants bénéficieraient d’un avantage fiscal. Le député insiste sur le caractère ponctuel du dispositif. Il s’agirait d’un service d’appoint, dans la limite des fonds disponibles.

Le texte inclut aussi un second volet. Il prévoit de confier à La Poste l’installation et la gestion de distributeurs dans les communes sous-équipées. Cette mission serait assurée pendant quinze ans. Son financement reposerait sur une taxe appliquée lors des fermetures d’appareils.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paiement mobile : en quoi est-il plus pratique que la carte bancaire ? / iStock.com - dusanpetkovic
    Paiement mobile : en quoi est-il plus pratique que la carte bancaire ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 08.12.2025 08:30 

    De plus en plus de consommateurs utilisent le paiement mobile sans contact pour régler leurs achats, grâce à un smartphone relié aux terminaux de paiement des commerçants. Comment fonctionne le "sans contact" et quels sont ses avantages ? Le succès grandissant ... Lire la suite

  • Education financière (Crédits: Adobe Stock)
    Argent : les Français apprennent ils à gérer comme leurs parents ?
    information fournie par BFG Capital 08.12.2025 08:26 

    Entre tabou familial, héritage de prudence et influence des réseaux sociaux, la manière dont les Français apprennent à gérer leur argent évolue. La dernière étude Ymanci, menée à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, dresse un portrait fascinant de cette ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Les chiffres du sexisme financier en 2025 : ce qu’il reste à combattre
    information fournie par aufeminin 07.12.2025 15:56 

    Les données 2025 sont sans appel : les écarts financiers entre femmes et hommes perdurent. Voici ce qui continue d’entraver la progression. En 2025, le paysage financier s’est modernisé, les outils se sont démocratisés, et l’accès à l’information n’a jamais été ... Lire la suite

  • 86% des individus estiment que l'occasion permet d'acheter plus d'objets. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    À Noël, des cadeaux de seconde main sous le sapin?
    information fournie par The Conversation 07.12.2025 14:00 

    Une étude de Tripartie, plate-forme sécurisant les paiements pour des produits de seconde main, en témoigne: le marché de l'occasion devient une alternative de plus en plus considérée par un nombre croissant de consommateurs. «La demande de produits d'occasion ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank