Éducation financière : à chaque âge de l’enfant, son besoin de maîtriser l’argent

Commencez l'éducation financière de votre enfant pour un apprentissage de l'argent progressif et porteur (Crédits photo : Adobe Stock)

Chaque étape de l'enfance se caractérise par un rapport à l'argent différent. Quels que soient l'éducation et le niveau social, le monde numérique dans lequel évolue le jeune lui montre le chemin de la consommation, des économies et d'une offre bancaire adaptée à ses besoins de liberté.

Jusqu'à 6 ans : l'apprentissage de l'argent passe avant tout par le jeu

Avant 6 ans, l'enfant découvre surtout la valeur de l'argent de façon concrète et ludique. Les jeux de marchands, de simulation, les billets factices pour montrer aux autres sa fortune ou les pièces glissées dans une tirelire l'aident à comprendre qu'on échange de l'argent contre des objets qui ont une valeur. À cet âge, on parle surtout de «compter», «donner» et «recevoir», ce qui permet une appropriation des flux, nécessaires pour l'apprentissage de l'argent et de ce qu'il autorise.

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Entre 7 et 10 ans, l'argent de poche reçu ouvre le champ des possibles

À la préadolescence, l'enfant commence à relier l'argent à des projets simples et personnels : acheter une figurine, un livre, un jeu vidéo ou encore des bonbons. L'argent de poche régulier permet de faire comprendre la notion de choix : dépenser tout de suite ou économiser pour plus tard. Les parents peuvent introduire des objectifs d'économies (future épargne) et discuter des arbitrages à faire, pour ne pas dépenser plus que ce que l'on a, sujets d'autant plus faciles à aborder que 57% des enfants entre 8 et 14 ans s'intéressent à l'argent, qui n'est pas un sujet tabou.

Ça se passe comme ça chez vous ? Selon le baromètre 2025 de la FBF, le montant de l'argent de poche distribué s'élève à 35 euros par mois et par enfant entre 8 et 14 ans.

À l'adolescence, une appli bancaire répond au besoin d'autonomie

Pour les mineurs plus grands, la maîtrise de l'argent se rapproche de celle d'un adulte, mais avec un besoin d'accompagnement. Les jeunes gèrent leurs sorties (fast food, fournitures scolaires, cinéma…), certains abonnements numériques ou leurs achats plaisir (livres, accessoires de smartphone). Pour la tranche d'âge 13-14 ans, ce sont 39 euros qui sont reçus par mois pour répondre à ses nouveaux comportements d'achat.

Le saviez-vous ? Près d'un quart des adolescents entre 13 et 14 ans utilisent déjà une carte bancaire pour régler leurs dépenses, ce qui évite les risques inhérents à la manipulation d'espèces et favorise leur responsabilisation.

Chez BoursoBank, les débuts de l'autonomie bancaire de l'adolescent se font en toute sécurité grâce à des paramétrages activables par le parent et des fonctionnalités rassurantes : fixation de plafonds, activation de notifications, réapprovisionnement du compte en cas de besoin, consultation du code secret depuis l'appli, etc.

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Quelles sont les règles vertueuses sur l'argent à rappeler aux enfants ?

Exposés de plus en plus tôt à internet et à de nombreuses sollicitations extérieures, les jeunes ont besoin d'un cadre structurant qui fixe les règles et limites dans leur rapport à l'argent et aux autres :

Personne ne doit les obliger à donner l'argent qui leur appartient, encore moins sous la menace ou le chantage.

encore moins sous la menace ou le chantage. Les dépenses essentielles sont à distinguer des dépenses superflues, c'est-à-dire celles que l'on doit pouvoir supprimer ou rogner en cas d'imprévu.

c'est-à-dire celles que l'on doit pouvoir supprimer ou rogner en cas d'imprévu. Si on n'a pas les moyens de faire un achat, on peut soit y renoncer soit attendre pour se l'autoriser plus tard quand les finances (ou le contenu de la tirelire) auront retrouvé un niveau plus satisfaisant.

pour se l'autoriser plus tard quand les finances (ou le contenu de la tirelire) auront retrouvé un niveau plus satisfaisant. Des arnaques à destination des jeunes circulent sur les réseaux sociaux, comme l'usurpation d'identité ou le vol de données personnelles, pouvant entraîner à terme une fraude à leur insu, comme l'ont constaté 39% des adolescents visés par une action malveillante ayant conduit à une perte d'argent.

comme l'usurpation d'identité ou le vol de données personnelles, pouvant entraîner à terme une fraude à leur insu, comme l'ont constaté 39% des adolescents visés par une action malveillante ayant conduit à une perte d'argent. L'argent facile n'est pas bon signe ! L'argent gagné se mérite en contrepartie d'un travail réel et légal, d'un effort fourni ou service rendu.

Après les parents comme premiers conseillers, viennent les banques qui sont des partenaires de l'éducation financière en proposant des outils et services qui accompagnent les jeunes dans la gestion progressive de leurs finances personnelles.

Une carte de paiement et une application bancaire pour les ados les aident à suivre leurs dépenses courantes en temps réel. Dès qu'ils en sont dotés, ils gagnent en maturité pour intégrer de nouveaux concepts, tels que la sécurité bancaire, la gestion des dépenses et le coût d'un éventuel découvert quand ils seront adultes. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à mieux assimiler les notions de budget (+6 points vs 2019) et de compte bancaire (+7 points).

Toucher l'argent, l'amasser puis le dépenser sont les étapes que les enfants suivent pour matérialiser leur possession et leur richesse relative. En les équipant d'une solution bancaire sécurisée et intuitive, les parents les guident assez tôt, pour prendre des décisions éclairées demain.

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