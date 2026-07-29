Carte de l'Offre METAL BoursoBank : pour des voyages à l'étranger zen et tout compris !

information fournie par BoursoBank • 29/07/2026 à 08:00

Que diriez-vous d'une carte bancaire premium qui se fait oublier à l'étranger ? (Crédit Adobe Stock)

Préparer un départ à l'étranger, c'est aussi choisir une carte bancaire capable de suivre votre rythme, sans multiplier les frais sur le compte ni compliquer les paiements. La carte de l'Offre METAL BoursoBank vous accompagne partout dans vos voyages, avec des services premium tout compris. Découvrez lesquels avant le prochain départ.

Pourquoi choisir la carte de l'Offre METAL quand on voyage ?

Avec la carte de l'Offre METAL, les bénéfices se constatent rapidement dès que vous réalisez des opérations bancaires avec ou à l'étranger, quel que soit le pays, notamment hors zone SEPA.

Les paiements et retraits en euros et en devises avec la carte bancaire sont gratuits et illimités partout dans le monde, ce qui évite l'accumulation de frais liés aux taux de change sur les transactions passées en dehors de la zone SEPA par exemple. Des seuils sur les mouvements s'appliquent à des fins de protection du compte bancaire, même si des niveaux élevés sont autorisés par la carte premium : jusqu'à 50.000 euros sur 30 jours glissants pour les paiements en euros et jusqu'à 3.000 euros de plafonds sur 7 jours glissants pour les retraits en euros au distributeur.

avec la carte bancaire sont partout dans le monde, ce qui évite l'accumulation de frais liés aux taux de change sur les transactions passées en dehors de la zone SEPA par exemple. Des seuils sur les mouvements s'appliquent à des fins de protection du compte bancaire, même si des niveaux élevés sont autorisés par la carte premium : jusqu'à 50.000 euros sur 30 jours glissants pour les paiements en euros et jusqu'à 3.000 euros de plafonds sur 7 jours glissants pour les retraits en euros au distributeur. Toujours orientée vers les transactions bancaires à l'étranger, l'Offre METAL inclut aussi l'émission de virements internationaux gratuits et illimités, y compris en euros. Les transferts d'argent deviennent plus simples à gérer à distance, notamment quand vous devez envoyer des fonds à vos proches ou régler un tiers sur place. Et si votre jeune est étudiant à l'étranger, ce service gratuit vous permet de répondre instantanément à ses besoins de liquidités les plus urgents sans vous acquitter de frais bancaires unitaires indésirables.

Les transferts d'argent deviennent plus simples à gérer à distance, notamment quand vous devez envoyer des fonds à vos proches ou régler un tiers sur place. Et si votre jeune est étudiant à l'étranger, ce service gratuit vous permet de répondre instantanément à ses besoins de liquidités les plus urgents sans vous acquitter de frais bancaires unitaires indésirables. Parce qu'un voyage ne suit pas toujours l'itinéraire prévu, l'Offre METAL prévoit également des dispositions gratuites particulières si vous rencontrez des aléas sur votre trajet. En cas de retard de vol supérieur à une heure, vous pouvez accéder gratuitement, ainsi que trois voyageurs supplémentaires, aux salons lounge des aéroports pour patienter dans des conditions plus confortables.

pour patienter dans des conditions plus confortables. Enfin, la carte de l'Offre METAL intègre un système de cashback conçu pour récompenser l'utilisation de ce moyen de paiement. Plus vous réalisez de transactions enregistrées au débit du compte avec la carte, plus vous cumulez automatiquement du cashback (1), directement versé par la banque chaque mois sur votre compte. Le principe des taux en vigueur est clair : 0,2% en euro et 2% en devises, avec un maximum de 20 euros par mois (ou l'équivalent en devises). Ainsi, en rapportant des souvenirs du pays réglés avec cette carte bancaire, vous cagnotterez sans en avoir conscience !

L'astuce à ne pas oublier : déclarer votre séjour et vos escales sur l'application BoursoBank pour prévenir les services de la banque des futures opérations réalisées avec votre carte en dehors de l'Hexagone.

Quelles sont les conditions pour profiter de l'Offre METAL ?

Qui est éligible à la carte METAL ?

Pour le débit immédiat, toute personne est éligible à la carte de l'Offre METAL, sous réserve que son compte en banque ne soit pas débiteur.

Concernant le débit différé, il faut avoir 6 mois d'ancienneté pour choisir cette option et disposer de 6.250 euros nets de revenus mensuels ou de 10.000 euros d'encours sur tous les comptes confondus.

Touriste occasionnel ou grand voyageur : à qui s'adresse la carte METAL ?

Tous les profils de voyageurs sont potentiellement concernés par l'Offre METAL s'ils sont sensibles à la qualité de leurs déplacements en France ou dans un pays étranger, à la facilité des paiements internationaux et à un panel de services inclus, sans frais supplémentaires passés au débit du compte en banque.

Combien coûte l'Offre METAL BoursoBank ?

Côté prix, l'Offre METAL affiche un tarif de 9,90 euros par mois, ou 5,90 euros par mois pour la version dématérialisée. Cela permet de l'intégrer facilement à son budget, si vous voyagez régulièrement ou si vous souhaitez vous équiper d'une carte premium de la banque, simplement pour vos vacances périodiques en famille à l'étranger.

La carte de l'Offre METAL va plus loin avec les assurances et assistances premium

Grâce à la carte de l'Offre METAL, vous bénéficiez gratuitement d'assurances et d'une assistance voyages ultra premium*. On y retrouve notamment une couverture élevée des frais médicaux, une assurance annulation, interruption et modification de voyages avantageuse, ainsi que des garanties renforcées pour les bagages ou les sports d'hiver. Ce niveau de protection vise à accompagner les clients avant et pendant toute la durée de leur séjour.

On y retrouve notamment une couverture élevée des frais médicaux, une assurance annulation, interruption et modification de voyages avantageuse, ainsi que des garanties renforcées pour les bagages ou les sports d'hiver. Ce niveau de protection vise à accompagner les clients avant et pendant toute la durée de leur séjour. De plus, l'Offre METAL de la banque comprend également Bourso Protect Plus**, une formule offerte avec la carte METAL (valeur commerciale correspondante : 59,88 euros par an) qui regroupe des protections essentielles pour les transactions et les achats du quotidien. Concrètement, l'assurance Bourso Protect Plus réenchante votre quotidien avec des garanties à fort impact sur votre vie courante : Un remboursement des clés et des serrures (perdues ou détériorées) dans la limite de 300 euros par an, des articles de maroquinerie dérobés et des papiers d'identité en cas de vol. Les mobiles et tablettes de moins de 5 ans disposent d'un traitement de faveur en cas de casse accidentelle (du fait d'un événement extérieur) ou de vol. Les appareils électroménagers et informatiques bénéficient d'un prolongement de la garantie constructeur jusqu'à 5 ans et d'une couverture à hauteur de 5.000 euros en cas de panne. Enfin, une protection des données personnelles s'applique pour lutter contre l'usurpation d'identité.



Quels sont les autres services de l'Offre METAL appréciables au quotidien ?

L'Offre METAL ne se limite pas à l'optimisation des voyages hors de France : elle contient des services qui peuvent aussi compter pour votre quotidien. Pour les personnes souhaitant placer leur argent, le Livret Bourso+ est accessible à un taux préférentiel boosté réservé, annoncé à un taux de +1% (2) par rapport au taux en vigueur à compter du 1er août 2026, ce qui leur permet de bénéficier d'un placement à un taux de 2,5% au lieu de 1,5% (3).

Des primes supplémentaires de 10 euros s'adressent aux clients équipés de l'Offre METAL pour les récompenser de leurs actions de parrainage et de la souscription de certains produits.

D'autres privilèges gratuits complètent l'offre premium de la banque, comme l'offre presse Cafeyn, qui donne accès à des milliers de titres en ligne sur une seule application, idéal pendant les trajets ou les files d'attente. Depuis peu, les clients de l'Offre METAL profitent d'un accès gratuit à tous les contenus exclusifs du journal L'Équipe. À cela s'ajoute une garantie annulation billetterie, pensée pour obtenir le remboursement d'un spectacle ou d'un concert en cas d'accident ou de maladie, jusqu'à 1.500 euros par an.

En réunissant des conditions avantageuses : plafonds souples de paiement et retraits gratuits et illimités au distributeur, cashback et protections avancées, la carte de l'Offre METAL BoursoBank donne accès à des garanties et services ultra premium pour voyager avec plus de liberté et de sérénité.

Je découvre la carte de l'Offre METAL BoursoBank

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*Voir Notice d'information

**Voir Notice d'information Bourso Protect

(1) Toutes les dépenses réalisées avec une carte bancaire BoursoBank sont éligibles à l'exception des retraits et des paiements liés à un transfert d'argent. Pour vérifier si votre opération est éligible, rendez-vous dans les informations complémentaires du détail de votre paiement carte, une fois celui-ci effectué. Dans la limite de 20 € de cashback / mois pour les paiements en euros et 20 € de cashback / mois pour les paiements en devises.

(2) Les intérêts supplémentaires liés à cet avantage seront versés annuellement en même temps que les intérêts de votre livret Bourso+. Intérêts imposables et soumis aux prélèvements sociaux.

(3) Taux annuel brut au 01/11/2025 susceptible de modifications.