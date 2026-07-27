Incendies : que couvre votre assurance habitation si votre maison est détruite ou endommagée par les flammes ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/07/2026 à 16:12

Après un incendie, les victimes doivent déclarer les dégâts à leur assurance habitation dans les cinq jours ouvrés afin d'obtenir une indemnisation. (illustration) (Oscar Sánchez / Pexels)

De nombreux propriétaires dans les Landes ou en Gironde ont vu leur maison endommagée ou détruite par l'incendie toujours en cours dans la région. Malgré le choc, ils vont rapidement devoir engager des démarches auprès de leur assurance pour obtenir une indemnisation. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les procédures à effectuer, d'après La Dépêche du Midi .

Un délai de cinq jours ouvrés

Les propriétaires sont protégés ici par leur contrat d'assurance habitation. Ils ne font pas jouer leur couverture contre les catastrophes naturelles, mais bien la garantie spécifique relevant des incendies. La lecture du contrat permet d'avoir une idée de l'indemnisation qui pourra être accordée, des éventuelles franchises à payer, ou encore des modalités prévues pour le relogement temporaire. Certains frais annexes sont aussi couverts, comme le nettoyage après sinistre.

Les démarches d'indemnisation doivent être effectuées auprès de l'assureur. Les assurés ont un délai de cinq jours ouvrés pour déclarer le sinistre, rappelle le site Service Public . Il faut respecter ce délai même si toutes les informations n'ont pas encore été réunies. L'essentiel est d'ouvrir le dossier à temps.

Comment est calculée l'indemnisation ?

Une fois le dossier ouvert, un expert est mandaté pour évaluer les dégâts et chiffrer les pertes. Ces estimations servent de base au calcul de l'indemnisation qui sera accordée. La plupart du temps, la garantie incendie intègre les dégâts causés par les flammes, les fumées, les éventuelles explosions et l'intervention des pompiers.

Les propriétaires peuvent toutefois être surpris par le montant de l'indemnisation accordée. Il n'est pas rare qu'une maison et son mobilier soient sous-évalués au moment de la signature du contrat. Une déduction peut également avoir été appliquée en raison de l'âge et de l'état du bâtiment. Enfin, une franchise supplémentaire pouvant atteindre 5 000 euros peut également être appliquée si l'obligation de débroussaillement n'a pas été respectée. Dans tous les cas, il est conseillé mettre régulièrement à jour les montants inscrits dans son contrat d'assurance habitation.