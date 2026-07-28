Face à une situation d’urgence, l’assurance habitation Alabri s’engage à protéger ses clients

information fournie par BoursoBank • 28/07/2026 à 08:00

Laissez-vous guider par l'assurance habitation Alabri si vous rencontrez un cas d'urgence (Visuel Adobe Stock généré à l'aide de l'IA)

Traverser une situation d'urgence peut être traumatisant pour les membres du foyer. Soucieuse de rétablir un équilibre dans les meilleurs délais, BoursoBank, avec son assurance habitation Alabri, prend le sujet au sérieux en plaçant la sécurité de ses clients au centre de ses priorités. Décryptage.

Cas d'urgence : quelles garanties pour les adhérents Alabri ?

En cas de sinistre impactant considérablement les conditions de vie de la famille à domicile, l'assurance habitation Alabri* prend en charge et organise certaines opérations pour soulager ses clients déjà éprouvés par les dommages constatés chez eux : relogement temporaire, service de nettoyage ou de gardiennage pour surveiller leurs biens.

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Cela peut prendre tout son sens notamment en cas de dégât des eaux rendant des pièces inhabitables ou insalubres (44% du nombre total des sinistres en France en 2024 selon France Assureurs), d'incendie avec des dommages lourds ou encore d'effraction nécessitant une sécurisation rapide des accès.

Dans toutes ces situations d'urgence, l'objectif est de permettre aux occupants de retrouver rapidement un cadre de vie normal et sécurisé, même provisoirement, et sans qu'ils aient à gérer seuls les aspects matériels. En prenant le relais, l'assurance habitation Alabri diminue la charge mentale des victimes, focalisées sur d'autres sujets prioritaires en lien avec la famille et la sauvegarde de ses biens personnels.

Assistance au quotidien Alabri : comment remettre son domicile en état ?

Pour réparer un dysfonctionnement domestique qui cause des dégâts ou un tracas pénalisant pour le quotidien, l'assurance habitation Alabri* missionne, si besoin, un professionnel compétent (plombier, serrurier ou électricien) pour intervenir dans les meilleurs délais et régler le désagrément signalé : fuite, porte claquée avec les clés à l'intérieur, serrure fracturée, problème électrique, vitre cassée, etc.

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Le saviez-vous ? En 2023, la DGCCRF a relevé que, parmi les sociétés de dépannage contrôlées, 64% n'étaient pas conformes aux critères de la profession (arnaques tarifaires, mentions trompeuses, mauvaise qualité…). En contactant son assurance, il est possible d'éviter des malfaçons sur les travaux et des devis abusifs, acceptés malgré tout par les clients plus vulnérables dans une situation d'urgence (1).

Mise en sécurité de la famille en cas de violences au sein du foyer : que prévoit Alabri ?

Des situations de danger immédiat - et a fortiori récurrent - pour certains membres de la famille justifient la prise de mesures rapides et efficaces. C'est pour cette raison qu'Alabri* s'est récemment enrichie de nouvelles garanties pour protéger les plus vulnérables :

Un éloignement immédiat (avec le transport des personnes menacées dans un lieu sûr, par exemple chez une personne de confiance).

(avec le transport des personnes menacées dans un lieu sûr, par exemple chez une personne de confiance). Une mise à l'abri (par la mise à disposition d'un hébergement temporaire, jusqu'à 10 nuits prises en charge pour la victime et ses enfants).

(par la mise à disposition d'un hébergement temporaire, jusqu'à 10 nuits prises en charge pour la victime et ses enfants). Des consultations avec un psychologue spécialisé (pour faciliter la libération de la parole et profiter d'une écoute bienveillante).

Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large du secteur assurantiel, qui intègre davantage l'accompagnement humain et la protection des personnes dans les garanties d'assistance.

Quelques chiffres : en France, ce sont 272.400 personnes (dont 84% de femmes) qui ont été victimes de violences par conjoint ou ex-conjoint en 2024, et dont 66% des actes commis ont concerné des violences physiques (2).

A savoir De nouvelles garanties Alabri face aux situations d'urgence : pour tous et sans surcoût Que vous soyez client Alabri de longue date ou que vous veniez de la souscrire, l'activation de ces nouvelles garanties est gratuite, confidentielle et sans conditions particulières de déclenchement. La bonne nouvelle : un numéro unique non surtaxé, donnant droit à une coordination des différents experts directement par l'assureur.

En ajoutant des garanties gratuites à son offre d'assurance habitation Alabri, BoursoBank fait partie des acteurs bancaires qui œuvrent concrètement à la protection de leurs clients exposés à des situations d'urgence pénibles ou douloureuses.

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* Alabri est un contrat d'assurance habitation de SOGESSUR, entreprise régie par le code des assurances. Contrat proposé par BoursoBank, en sa qualité d'intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n°07 022 916 (orias.fr), SA au capital de 51.171.597,60 € - RCS Nanterre 351 058 151 – TVA FR 69 351 058 151. Siège social : 44, rue Traversière, CS 80134, 92772 Boulogne-Billancourt Cedex.

Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat.

https://www.franceassureurs.fr/nos-chiffres-cles/assurance-de-dommages-et-responsabilite/lassurance-habitation-en-2024/

(1) https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/laction-de-la-dgccrf/les-enquetes/depannage-domicile-gare-aux-arnaques

(2) https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/violences-conjugales-enregistrees-par-services-de-securite-quasi-stabilisation-en-2024

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous cherchez une assurance habitation complète et ajustable selon vos besoins ? Avec Alabri, optez pour une assurance habitation pour tous, à petit prix, sur mesure et 100 % en ligne. Personnalisez le montant de couverture de vos objets du quotidien et objets de valeur. Ajustez également le montant de vos franchises. Obtenez votre tarif en 3 clics et suivez notre conseil personnalisé pour une protection optimale de votre toit et de votre mobilier. Désormais, retrouvez également 4 nouveaux packs d'options disponibles pour une expérience complète de l'assurance du quotidien, au service de vos équipements de jardin, de piscine & spa, de loisirs et de vos installations écologiques. Découvrir Alabri, l'assurance habitation à petit prix