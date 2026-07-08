Vacances à l'étranger en voiture : votre assurance auto vous protège-t-elle ?

information fournie par Moneyvox • 08/07/2026 à 14:36

Etes-vous couvert par votre assurance auto si vous circulez avec votre véhicule à l'étranger ? ( Crédits photo: © New Africa - stock.adobe.com)

Vous allez partir en vacances avec votre voiture, votre van ou votre camping-car dans un pays étranger ? Découvrez si vous êtes couvert par votre assurance auto en fonction de votre destination.

Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse… vous allez quitter la France pendant vos congés d'été ? Attention : en fonction de votre destination, vous n'êtes pas forcément couvert par votre contrat d'assurance auto , et il vous faut souscrire une couverture spécifique. Dans d'autres pays, la présentation de la carte verte est exigée pour pouvoir traverser la frontière. Zoom sur les formalités à accomplir pour être couvert lors d'un voyage à l'étranger en voiture.

Une présomption d'assurance auto dans l'Union européenne et dans d'autres pays

Vous envisagez de prendre votre véhicule pour partir en vacances à l'étranger ? Dans un certain nombre de pays, et notamment au sein de l'Union européenne (UE), la plaque d'immatriculation française vaut présomption d'assurance, explique France Assureurs. Dès lors, nul besoin de se munir de sa carte verte. La responsabilité civile souscrite par l'intermédiaire de votre assurance auto en France vaut dans l'ensemble des pays concernés.

La liste des destinations où la présomption d'assurance auto existe inclut l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Grand-Duché du Luxembourg, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, Malte, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Principauté d'Andorre, la République Slovaque, la République Tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Dans quels pays faut-il être muni d'une Carte internationale d'assurance automobile ?

En France, la carte verte a laissé sa place au Fichier des véhicules assurés (FVA) depuis le 1er avril 2024. À l'étranger, néanmoins, il est parfois nécessaire de présenter un document équivalent à la fameuse vignette verte : la Carte internationale d'assurance automobile (ou IMIC). "La Carte internationale d'assurance automobile (IMIC), anciennement appelée « carte verte », est requise pour circuler avec votre véhicule immatriculé en France sur les territoires de certains pays", souligne France Assureurs.

Les pays où il est nécessaire de présenter une Carte internationale d'assurance automobile sont l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Maroc, la Moldavie, la République de Macédoine du Nord, la Tunisie, la Turquie et l'Ukraine. Sans ce document, il est en principe impossible de traverser la frontière, à moins de souscrire une assurance Frontière. Dans les faits, l'obtention de cette carte n'entraîne généralement pas de frais. Il est en revanche recommandé de l'imprimer afin de pouvoir la présenter en format papier.

Comment être assuré pour son voyage en voiture dans les autres pays ?

Avant de partir à l'étranger, même dans l'un des pays précités, il est essentiel de vérifier son niveau de couverture. "Si votre véhicule est garanti uniquement pour la responsabilité civile, vous ne serez couvert que pour les dommages que votre véhicule peut causer aux tiers. Si vous avez souscrit des garanties supplémentaires (par exemple dans la formule tous risques), il est possible que leur application soit limitée en fonction du pays visité", indique le site Service public à ce sujet.

Les services d'assistance, notamment, peuvent être limités à la France. En cas de problème à l'étranger, les frais de remorquage du véhicule, les frais de rapatriement des voyageurs, l'envoi de pièces détachées à l'étranger ou encore le paiement d'une caution dans un autre pays que la France peuvent ne pas être pris en charge. "L'assistance aux passagers inclut généralement le rapatriement en cas d'accident ou de maladie, le remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger, le rapatriement du corps en cas de décès", précise France Assureurs à ce sujet.