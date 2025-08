Assurance : cette attestation à avoir absolument à portée de main à la rentrée

(Enfants bien protégés à la rentrée grâce à la responsabilité civile et l'attestation scolaire - Crédits photo : Adobe Stock)

En tant que parent, vous aspirez à toujours plus de sécurité lors des multiples activités de vos enfants. Saviez-vous que vous disposez déjà d'une couverture, qui vous apporte tout naturellement des garanties lors de leur vie à l'école, leur pratique sportive et bien plus encore ? Découvrez quelle précieuse attestation répond à vos besoins quotidiens de maîtrise des risques et de protection de ce qui est le plus cher à vos yeux.

Pourquoi est-ce important de protéger vos enfants des risques de la vie quotidienne ?

La vie quotidienne peut réserver des surprises à vos enfants, dès qu'ils commencent à évoluer en société. Les situations sont nombreuses : sur le chemin de l'école, dans l'établissement (classe, cour, cantine…) et lors des sorties organisées, lors de leurs activités périscolaires, leurs loisirs… Afin de pas courir de risques démesurés, vous êtes tenu de vous assurer, au cas où la responsabilité de votre enfant serait engagée, même si son geste n'était pas volontaire.

Les principaux moments de la vie courante qui sont en général couverts par l'assurance scolaire :

Trajets quotidiens domicile/école, dans le cadre d'un parcours dit « direct et normal » (1).

Au sein de l'établissement scolaire et lors des activités extérieures facultatives (visites, sorties, voyages linguistiques…).

Activités sportives.

Vacances (jeux, plage…).

Pour les plus grands : baby-sitting, activité rémunérée de type stage.

Quel coût ? Le premier prix pour une assurance scolaire commence à 10 euros par an. Ce tarif peut atteindre 40 euros pour les formules aux garanties plus étendues (2).

Quels sont les principes et contours d'une attestation d'assurance scolaire pour votre enfant ?

L'assurance scolaire comprise dans la garantie responsabilité civile, inclut la plupart des situations que votre enfant provoque ou dans lesquelles il a une part de responsabilité.

En complément, pour protéger votre enfant des situations où il serait à son tour victime (dommages corporels) à cause d'un tiers ou de lui-même, il est possible de souscrire un contrat spécifique intitulé «garantie des accidents de la vie» offrant une garantie individuelle accident (3).

Connaissez-vous les exceptions ? L'assurance scolaire, quel que soit l'âge de l'élève ou son niveau scolaire (école, collège ou lycée), n'est juridiquement pas exigée pour les activités scolaires obligatoires de type natation et gymnastique. En revanche, par prudence, cette assurance est fortement recommandée, dans tous les établissements publics comme privés.

Où trouver votre attestation scolaire gratuitement et facilement ?

Le plus important est de savoir comment vous procurer efficacement la précieuse attestation d'assurance scolaire avec la garantie responsabilité civile pour votre ou vos enfant(s). Les étapes que nous vous recommandons de suivre sont les suivantes :

Vérifiez les conditions générales détaillées de votre contrat d'assurance habitation car l'assurance scolaire, au titre de la garantie responsabilité civile, est couramment intégrée dedans. Accédez à votre attestation sur simple demande par email, remplissage de formulaire ou encore mieux en toute autonomie, en la téléchargeant directement au format pdf : c'est le cas des acteurs performants proposant un service d'assurance en ligne. Fournissez ledit document à l'organisme qui vous le réclame pour valider rapidement un dossier d'inscription à une crèche, à l'école… ou pour un projet de voyage scolaire ou un club artistique ou sportif… Ce serait dommage d'être relancé, voire de devoir laisser sa place, faute de document transmis dans les temps ou mis à jour d'une année sur l'autre !

Le saviez-vous ? Quel que soit votre nombre d'enfants à charge, l'assurance scolaire comprise dans votre contrat d'assurance habitation ne varie pas à la hausse, même pour les grandes tribus. Il suffit juste de les avoir déclarés en amont en précisant leur identité (noms, prénoms et dates de naissance).

Si vous êtes client Alabri, l'assurance habitation de BoursoBank , rendez-vous sur votre espace client pour accéder directement à votre attestation d'assurance scolaire. Pour les autres, rien de plus simple que de le devenir en quelques clics, afin de profiter d'une assurance à petits prix et de garanties à la hauteur de vos attentes parentales.

L'assurance scolaire peut être souscrite de manière séparée mais la plupart du temps, elle est incluse dans la garantie responsabilité civile d'une assurance multirisques habitation. Pour cette rentrée, faites le point sur la couverture dont vous bénéficiez dans votre contrat afin de réaliser des économies et de fournir dans les meilleurs délais la fameuse attestation recommandée, aux établissements scolaires et différents organismes accueillant vos enfants. A vous la rentrée avec une famille bien protégée !

