Taxe émeute : cette menace qui plane sur vos cotisations d'assurance

Taxe émeute : à quoi doivent s'attendre les Français dès le 1er janvier 2027 ? (Crédit Unsplash - photo Jakub Żerdzicki)

Alors que le Sénat vient d'approuver la loi casseurs-payeurs, le spectre de la taxe émeute refait surface à l'approche de 2027. Quelle sera la possible contribution des Français au dispositif de mutualisation des coûts ?

Que prévoit la loi casseurs payeurs adoptée au Sénat ?

La logique de la loi casseurs-payeurs repose sur la responsabilité solidaire, impliquant financièrement les personnes ayant sciemment participé à des dégradations lors d'émeutes (1).

« Ce projet de loi poursuit deux ambitions qui peuvent mettre tout le monde d'accord : la première c'est dissuader les casseurs et les pilleurs qui font peser leurs méfaits sur le dos des contribuables et des manifestants, la seconde ambition c'est mieux réparer les victimes de ces dommages », indique Laurent Nuñez (2).

Le saviez-vous ? Ce sont près de 3.000 commerçants qui ont subi des dégradations lors des émeutes du 17 octobre 2026 et qui ont dû se tourner vers leurs assurances pour monter des dossiers d'indemnisation et obtenir d'éventuels dédommagements (3).

Émeutes : quelles sont les peines et amendes prévues ?

Selon la gravité des actes commis sur la voie publique et à l'encontre des magasins, les peines et amendes ont été revues :

10.000 euros (montant plafonné) en cas de participation à une action collective violente, au cours de laquelle des dommages aux biens publics ou privés ont été constatés.

7.500 euros en cas de participation à une manifestation interdite, assortis d'une peine de 6 mois de prison.

Peine de prison portée de six mois à un an pour l'organisation d'une manifestation interdite (2).

Une mauvaise nouvelle dès le début 2027

La taxe émeute trouve son origine dans la loi de finances pour 2026, qui a créé un régime spécifique d'assurance des dommages causés par les émeutes, après plusieurs épisodes de violences urbaines particulièrement onéreux remontant à juin 2023.

Sa vocation première est de mutualiser le risque à l'échelle nationale afin de garantir l'indemnisation des dommages matériels lourds, sans les faire supporter par les assureurs ou les territoires les plus impactés.

Quels sont les grands principes de la taxe émeute ?

Une augmentation tarifaire des contrats d'assurances sous la forme d'une surprime de 0,8% est prévue dès 2027 (initialement fixée à 5% puis revue à la baisse).

Son paiement sera obligatoire.

Le premier prélèvement interviendra en principe dès le 1er janvier 2027 sur les primes d' assurance habitation, d' assurance automobile et de multirisques professionnels, dont les entreprises et les collectivités (3).

À noter : si vous détenez plusieurs contrats d'assurance pour couvrir vos différents périmètres du quotidien (maison, voiture), vous serez concerné par la taxe émeute pour chaque cotisation versée.

Quels sont les enjeux financiers de la taxe émeute ?

Les préjudices économiques liés aux émeutes d'octobre 2026 sont substantiels : dommages matériels, vols et pillages, pertes d'exploitation…

Avec la taxe émeute, il s'agira de récupérer 400 millions d'euros auprès des contribuables pour aider les compagnies d'assurances et l'État à financer les réparations dont le coût est estimé à plus d'un milliard d'euros, pour les seules journées des 17 et 24 octobre derniers (2).

En parallèle de la loi casseurs-payeurs, les Français - y compris les commerçants - devraient être mis à contribution via la taxe émeute pour prendre en charge collectivement une partie du coût des dégâts.

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(1) https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/10/28/mobilisations-sociales-le-projet-de-loi-casseurs-payeurs-approuve-et-elargi-par-le-senat-apres-les-violences-du-17-octobre_6801416_823448.html

(2) https://www.publicsenat.fr/actualites/parlementaire/projet-de-loi-casseurs-payeurs-le-senat-adopte-le-nouveau-regime-de-responsabilite-civile-solidaire-pour-les-participants-a-une-manifestation-violente

(3) https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/l-etat-va-mettre-en-place-une-taxe-emeutes-pour-payer-les-degats-lies-aux-violences-lors-des-mobilisations-sociales_8236306.html