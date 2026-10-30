Offre Tempo d'EDF : le 24 et le 31 décembre désormais exclus d'office des jours rouges où les prix explosent

La méthode de sélection des jours rouges de l'offre Tempo d'EDF a été modifiée. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

La sélection du 31 décembre 2025 en jour rouge avait agacé de nombreux abonnés de l'offre Tempo d'EDF l'an dernier. Qu'ils se rassurent : ce ne sera plus possible à l'avenir. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a en effet modifié les règles encadrant ce dispositif.

« L'hiver particulièrement doux de 2025-2026 a soulevé plusieurs questions concernant le tirage des jours rouges du signal Tempo » , reconnaît l'organisme dans un communiqué publié le 22 octobre dernier. Outre ce choix du 31 décembre qui « a suscité une forte insatisfaction chez les consommateurs Tempo » , le mécanisme a aussi abouti à l'enchaînement de 13 jours rouges consécutifs (sans compter les week-ends) en mars pour atteindre les 22 jours rouges sur l'année.

Le 24 et le 31 décembre exclus des jours rouges de l'offre Tempo

Pour rappel, l'offre Tempo se base sur trois catégories de jours : 300 jours bleus (pris les plus faibles), 43 jours blancs (prix intermédiaires) et 22 jours rouges (tarifs les plus élevés). Le but est d'encourager les clients à réduire leur consommation lorsque le réseau électrique est sous tension.

Après avoir mené une consultation publique en mai dernier, la CRE a donc pris plusieurs mesures pour améliorer le mécanisme de sélection. Le 24 et le 31 décembre sont désormais exclus d'office des jours rouges et la méthode a été pensée pour mieux équilibrer les jours rouges tout au long de l’hiver.