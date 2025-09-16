Rentrée : pensez à ceux que vous aimez avec un contrat de prévoyance

(Prendre soin de ses proches en anticipant les aléas de la vie, c'est possible et rassurant avec un contrat de prévoyance - Visuel Adobe Stock)

La rentrée scolaire et la reprise du travail sont derrière vous et déjà, de nouveaux projets ont vu le jour. Et si vous profitiez de cette période pour considérer les dispositifs d'assurance à votre portée et protéger votre famille en cas d'aléa de la vie ? En effet, il n'est jamais trop tard pour penser à l'avenir et aux finances de vos proches.

Pourquoi souscrire un contrat de prévoyance à la rentrée ?

La rentrée marque un nouveau départ, l'occasion idéale pour penser à l'avenir de vos proches après avoir partagé de précieux moments cet été. Souscrire un contrat de prévoyance n'exige pas d'attendre le 1er janvier : vous pouvez agir dès maintenant pour leur sécurité.

Les accidents de la vie courante, souvent imprévisibles et non intentionnels, touchent chaque année plus de 21.000 familles (1). Prendre les devants en souscrivant une assurance prévoyance, c'est offrir à vos enfants et à vos proches une protection financière solide, quels que soient les aléas de la vie, dont le décès accidentel.

Comment fonctionne une assurance décès accidentel ?

L'assurance décès repose sur un principe simple et transparent : vous versez une cotisation fixe, ce qui vous permet de maîtriser votre budget tout au long du contrat. Le montant garanti à vos bénéficiaires dépend du capital que vous détenez ; plus il est élevé, plus la protection financière offerte à vos proches sera importante.

En cas de décès accidentel, le capital est versé directement aux bénéficiaires désignés, avec la possibilité de modifier leur identité à tout moment selon l'évolution de votre situation familiale. C'est une solution souple et fiable pour protéger ceux qui comptent le plus pour vous.

Bon à savoir : si l'assuré décède après avoir déjà perçu une indemnisation au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) ou invalidité absolue et définitive (IAD), les bénéficiaires désignés au contrat ne pourront toucher à leur tour ledit capital (2).

Quelles différences entre contrat prévoyance et assurance-vie ?

Le contrat de prévoyance et l'assurance-vie répondent à des besoins différents. En prévoyance, la compagnie conserve les cotisations versées au titre de la prévoyance, si aucun sinistre n'est survenu pendant la période couverte, contrairement à l'assurance-vie qui permet une épargne à long terme.

Les conditions de déclenchement du capital diffèrent également : la prévoyance peut intervenir, selon les conditions prévues au contrat, uniquement en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire de travail (ITT), tandis que l'adhérent d'un contrat d'assurance-vie peut retirer les fonds quand il le souhaite.

Enfin, chaque formule présente des avantages fiscaux spécifiques : l'assurance-vie permet de bénéficier d'abattements sur les frais de succession, alors que le contrat prévoyance est généralement exonéré de droits de succession, dans la limite d'un certain plafond, pour une transmission facile et sans frais supplémentaires.

A noter : chez BoursoBank, en cas de décès accidentel, les montants calculés pour le versement de la prime (ou de la rente) se basent sur les avoirs détenus sur l'ensemble de vos comptes et contrats d'assurance-vie BoursoBank garantis et présents dans la notice d'information. Ainsi, la somme perçue par vos bénéficiaires peut atteindre 50.000 euros, selon vos avoirs en cours.

A savoir Comment optimiser les coups de pouce financiers à l'attention de vos enfants ? Si vous êtes deux parents, vous pouvez chacun souscrire un contrat prévoyance afin de maximiser les garanties revenant à vos descendants, en cas d'aléa touchant l'un ou l'autre des adhérents. Cette démarche s'effectue dans un souci d'anticipation et de précaution ; de plus, vous n'avez plus rien à faire après avoir choisi ce produit d'assurance, facilitateur des projets du reste de votre famille (sous réserve d'éligibilité pour le déblocage des fonds).

En tant qu'adhérent du contrat Bourso Prévoyance, vous envisagez dès maintenant en quelques clics, en cas de décès accidentel, l'avenir de vos proches en sécurisant leur situation financière, pour plus de sérénité et de garanties.

