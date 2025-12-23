information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/12/2025 à 08:30

Fourrière : vérifiez et libérez votre véhicule sans vous déplacer / iStock.com - ThamKC

Retrouver son véhicule mis en fourrière

La Délégation à la sécurité routière a mis en place en octobre 2023 un service numérique d'information national des fourrières, destiné à faciliter les démarches des usagers. Ce dispositif digital, accessible via le site du Service public, permet à un automobiliste de savoir rapidement si son véhicule été emmené à la fourrière. Si tel est le cas, il peut consulter le dossier et avoir accès aux différents renseignements dont il a besoin : date, heure et motif d'enlèvement, état du véhicule (voire photos), localisation de la fourrière. La recherche peut cependant rester infructueuse, pour deux raisons : la première est qu'un décalage peut être observé entre le moment de l'enlèvement du véhicule et son enregistrement dans le système d'information (il est donc recommandé de renouveler sa recherche un peu plus tard si le véhicule n'est pas retrouvé) ; la seconde est que toutes les fourrières ne sont pas encore intégrées dans le dispositif numérisé (1 100 fourrières sont connectées à ce jour). Il convient alors de se renseigner auprès des services de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de stationnement du véhicule.

Récupérer son véhicule mis en fourrière

Le dispositif propose depuis octobre 2025 une nouvelle fonctionnalité qui vient simplifier la récupération des véhicules. Avant sa mise en place, récupérer sa voiture en fourrière s'apparentait à un véritable parcours du combattant. L'automobiliste devait se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie avec différents documents pour obtenir une autorisation de sortie de fourrière (appelée également décision de mainlevée), indispensable à la restitution du véhicule. Le service en ligne supprime cette procédure exigeante et chronophage. À partir de son ordinateur ou de son smartphone, il est désormais possible de télécharger immédiatement l'autorisation de sortie. Il suffit de se connecter au site officiel Service-public.fr, de cliquer sur "Récupérer l'autorisation de sortie", de préciser son numéro d'immatriculation pour vérifier si le véhicule est en fourrière, de télécharger les trois documents demandés (carte grise, permis de conduire, assurance), de s'identifier via son compte France Connect (connexion par le service de son choix : Impots.gouv, Ameli, La Poste, etc.), puis de télécharger la mainlevée. En présentant ce sésame à la fourrière, l'automobiliste peut récupérer son véhicule après avoir réglé les frais de fourrière. En plus d'une réelle simplification des démarches, ce service centralisé, simple et gratuit permet un gain de temps, en dispensant l'usager de l'attente aux guichets. Il est cependant conseillé d'effectuer les démarches dans les trois jours après la mise en fourrière, afin d'éviter d'avoir à payer des frais d'expertise, voire de risquer la vente ou la destruction du véhicule. Paris et certaines grandes villes (telles que Bordeaux ou Toulouse) ne sont pas encore reliées au système national et proposent un téléservice spécifique qui exige de continuer à passer par le commissariat.