Rentrée des classes : devez-vous souscrire une assurance scolaire pour votre enfant ?

information fournie par Moneyvox • 05/09/2026 à 09:33

L'assurance scolaire est-elle obligatoire ? ( Crédits photo: © Jacob Lund - stock.adobe.com)

L'école, le collège ou le lycée où est scolarisé votre enfant vous demande une attestation d'assurance scolaire ? Découvrez dans quels cas ce document est obligatoire et comment éviter les doublons.

Pour les enfants, les collégiens et les lycéens, l'heure est à la reprise des cours. Entre l'achat des dernières fournitures scolaires et le remplissage des documents administratifs, les parents, eux aussi, ont leurs premiers devoirs à faire. Parmi les éléments à fournir, figure l'attestation d'assurance scolaire . Dans quelles situations ce contrat d'assurance est-il obligatoire ? Faut-il en souscrire un spécifique ? À quoi faut-il faire attention pour que son enfant soit bien protégé ? Le point.

Quand l'assurance scolaire est-elle obligatoire ?

Attestation de quotient familial de la CAF, fiche d'inscription, mandat de prélèvement, Relevé d'identité bancaire (RIB), pièce d'identité… au moment de la rentrée des classes, les parents d'enfants scolarisés au sein d'une école maternelle, d'une école primaire, d'un collège ou d'un lycée doivent remplir, imprimer et transmettre de nombreux documents. L'attestation d'assurance scolaire fait partie de ces éléments incontournables à fournir.

Pourtant, dans les faits, l'assurance scolaire n'est pas obligatoire pour assister aux cours, sauf dans une école privée, pour participer à des sorties scolaires ou pour se rendre en cours d'EPS. En revanche, ce contrat est obligatoire dans les établissements privés, pour que l'enfant puisse manger à la cantine, participer à des classes vertes, des voyages de classe ou des sorties scolaires optionnelles, ou encore pour aller à la garderie avant ou après le temps scolaire.

À lire aussi | Assurance : cette attestation à avoir absolument à portée de main à la rentrée

Faut-il souscrire une assurance scolaire spécifique pour son enfant ?

Avant de souscrire un contrat d'assurance scolaire spécifique, auprès d'un acteur spécialisé ou d'une compagnie d'assurance généraliste, il est vivement conseillé de vérifier que cette protection n'est pas déjà incluse au sein de ses contrats d'assurance. En effet, l'assurance multirisques habitation (MRH) souscrite pour votre logement couvre généralement la responsabilité civile (RC) des enfants du foyer. Elle inclut parfois même une garantie corporelle individuelle.

Pour rappel, la responsabilité civile couvre l'enfant s'il en blesse un autre. La garantie corporelle individuelle, quant à elle, joue dans l'hypothèse où l'auteur n'est pas identifié ou lorsque l'enfant se blesse seul. Si cette dernière garantie n'est pas incluse dans votre assurance habitation, elle peut l'être au sein d'un contrat Garanties des accidents de la vie (ou GAV), et il est alors généralement inutile de souscrire une assurance scolaire spécifique.

Une assurance scolaire, combien ça coûte ?

Vous n'avez pas encore d'assurance scolaire au travers d'un contrat tel que l'assurance de votre logement ou une garantie des accidents de la vie ? Bonne nouvelle : le coût de ce type de protection est généralement modéré. Comptez entre 10 et 15 euros par an pour une formule basique. En y ajoutant des options, le prix de l'assurance scolaire peut grimper jusqu'à 50 euros par an environ, voire davantage pour certaines garanties très spécifiques, telles que celles qui permettent de garantir le vol ou la casse de matériel ou une protection contre le cyberharcèlement.

Dans tous les cas, il est important de se pencher non seulement sur le tarif de l'assurance scolaire souscrite, mais également sur les garanties incluses, les exclusions pratiquées et les franchises appliquées. Sur son site internet, la MAIF souligne notamment qu'il est essentiel de vérifier "les lieux et les circonstances dans lesquels s'appliquent ces garanties, car parfois, elles s'arrêtent aux grilles de l'école".