Assurance : saisir le médiateur permet d’obtenir gain de cause dans plus d’un cas sur deux

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 03/09/2026 à 16:05

Le médiateur de l'assurance a reçu 46.829 saisines en 2025, soit une hausse de 28 % par rapport à 2024. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)

Saisir le médiateur de l'assurance, c'est plus d'une chance sur deux d'obtenir gain de cause. C'est ce qu'il ressort du dernier rapport d'activité annuel rendu public par Arnaud Chneiweiss, rapporte BFM Business . 55 % des litiges se résolvent ainsi par une solution en faveur de l'assuré. Dans le détail, il y a 36 % de résolutions amiables et 19 % de propositions favorables du médiateur. 45 % des décisions demeurent en faveur des assureurs.

Une hausse du nombre de recours

Le rapport d'activité met en avant une explosion des recours. Le médiateur a reçu 46.829 saisines en 2025, soit une hausse de 28 % par rapport à 2024. Une progression constante depuis 2019. Cette année-là, seuls 14.758 dossiers avaient été traités. Les chiffres ont notamment bondi en 2023, période marquée par l'obligation des assureurs de mentionner les coordonnées du médiateur dès l'accusé de réception d'une réclamation et de répondre sous deux mois. Pour 2026, le médiateur estime atteindre 60.000 saisines. Ce regain pourrait être lié à une meilleure connaissance du dispositif par les assurés.

Près de deux tiers des litiges (67 %) concernent l'assurance de biens et de responsabilité. Parmi eux, 40 % sont liés à l'assurance automobile, 33 % à la multirisques habitation et 12 % aux produits affinitaires (voyages ou univers de la technologie). Le tiers restant concerne l'assurance de personnes, dont 29 % des dossiers touchent à l'assurance emprunteur, 26 % à la prévoyance et 17 % aux complémentaires santé. Sur ce dernier point, Arnaud Chneiweiss précise que les problèmes portent sur des « contestations du montant de prise en charge et des problèmes de lisibilité des contrats » .

« Cela valait la peine de nous saisir »

Si les demandeurs ont de bonnes chances d'obtenir une réponse positive à leur demande, le délai moyen de résolution peut cependant être long. Il est de 7,6 mois en 2025, mais 36,4 % des litiges ont été réglés dans les 90 jours, précise Arnaud Chneiweiss. « Dans plus d'un cas sur deux, cela valait la peine de nous saisir » , résume le médiateur.