Prévoyance obsèques: vaut-il mieux épargner ou souscrire un contrat dédié?

information fournie par Le Particulier • 01/10/2026 à 14:00

Prévoyance obsèques: épargner (assurance-vie, Livret A…) ou souscrire un contrat dédié pour financer ses funérailles et alléger la charge financière des proches? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Contrat obsèques: de quoi parle-t-on précisément?

Contrat obsèques: combien ça coûte?

Quelles sont les limites d’un contrat obsèques?

Épargner pour financer ses funérailles, un choix payant

Les erreurs fréquentes dans les contrats obsèques

Le marché des services funéraires est particulièrement dynamique. Aujourd’hui, avec 650.000 décès annuels en moyenne, il génère un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros, et ce montant devrait encore augmenter dans les années à venir, selon une note de l’Assemblée nationale. Précisément, il faut compter 4434 euros pour une crémation et 5044 euros pour une inhumation, indique une étude du groupement d’entreprises Silver Alliance. Un budget conséquent revenant à la charge des familles si rien n’a été anticipé. Pour éviter cela, deux options sont possibles: épargner jusqu’à atteindre la somme nécessaire ou souscrire un contrat obsèques. La deuxième option paraît la plus simple mais est-elle vraiment la plus efficace?

Contrat obsèques: de quoi parle-t-on précisément?

Le contrat obsèques fait partie des produits de prévoyance individuelle. Au moment de souscrire un contrat obsèques, les assurés ont le choix entre signer:

Un contrat en capital, prévoyant le versement à un bénéficiaire désigné d’une somme d’argent pour financer les frais d’obsèques. Il est libre d’organiser les funérailles si le défunt n’a pas précisé ses souhaits.

Un contrat en prestations, permettant également de se constituer un capital pour payer ses funérailles mais aussi d’organiser dans le détail ses funérailles (choix du bois pour le cercueil, de la musique, envoi des faire-part de décès, office religieux ou cérémonie laïque, travaux éventuels de marbrerie, etc.).

Contrat obsèques: combien ça coûte?

Le prix d’un contrat obsèques dépend évidemment de l’assureur et du type de contrat choisi. L‘âge influe aussi sur le coût: souscrire avant 60 ans permet souvent de payer moins cher.

Le financement peut s’effectuer de deux manières:

Avec un versement unique , l’assuré constitue immédiatement le capital destiné à financer ses obsèques.

, l’assuré constitue immédiatement le capital destiné à financer ses obsèques. Avec des versements réguliers , généralement mensuels, pendant une durée déterminée ou jusqu'au décès. L'effort financier est lissé dans le temps, mais le coût total du contrat peut s'avérer élevé en raison des frais et des cotisations versées sur une plus longue période.

A noter: En théorie, il est possible de souscrire un contrat d’assurance obsèques à tout âge. Dans les faits, les assureurs appliquent souvent une limite fixée à 80 ans.

Quelles sont les limites d’un contrat obsèques?

Souscrire un contrat obsèques n’est pas toujours pertinent. D’une part, le capital ne couvre pas toujours l’intégralité des frais funéraires, dont le coût suit l’inflation. D’autre part, les sommes versées sont exclusivement destinées au financement des obsèques et ne peuvent être utilisées à d’autres fins. Eventuellement, si le capital est supérieur au coût des funérailles, le solde sera réparti entre les bénéficiaires, héritiers ou non.

Par ailleurs, certains contrats prévoient des délais de carence ou des conditions particulières de prise en charge. Il est donc important de lire attentivement les garanties et les exclusions avant de souscrire.

Épargner pour financer ses funérailles, un choix payant

Face aux limites des contrats obsèques, il paraît plus intéressant de financer soi-même ses funérailles. Par exemple, en commençant à verser, dès ses 50 ans, 20 euros par mois sur un contrat d’assurance-vie ou un Livret A, le capital atteindra 7200 euros à 80 ans, sans même tenir compte des intérêts générés. Cette somme est suffisante pour couvrir le coût moyen d’obsèques en France. Les héritiers ou les personnes bénéficiaires du contrat d’assurance-vie pourront régler les funérailles et conserver le solde éventuel si le capital est supérieur aux frais d’obsèques.

Si vous décidez de vous constituer une épargne personnelle pour financer vos obsèques, il faut s’assurer de la confier à des proches de confiance. En effet, rien ne garantit le bon usage de cet argent. Si vous avez des volontés particulières, il est aussi important de les spécifier précisément, par oral ou par écrit. Ce n’est pas forcément joyeux ni facile à exprimer pour tout le monde.

A savoir: Il est également possible de mettre de l’argent sur un compte bancaire dédié au financement des obsèques. En cas de décès, la famille peut débloquer l’argent et régler directement les pompes funèbres sur présentation d’une facture.

Les erreurs fréquentes dans les contrats obsèques

Souscrire un capital insuffisant. Le coût des obsèques évolue avec le temps. Si le capital a été défini plusieurs décennies avant le décès, il risque de ne pas suffire à couvrir l'ensemble des frais le moment venu.

Le coût des obsèques évolue avec le temps. Si le capital a été défini plusieurs décennies avant le décès, il risque de ne pas suffire à couvrir l'ensemble des frais le moment venu. Confondre financement et organisation des obsèques. Tous les contrats obsèques ne prévoient pas l'organisation des funérailles. Certains se limitent au versement d'un capital, laissant les proches gérer les démarches et les choix pratiques.

Tous les contrats obsèques ne prévoient pas l'organisation des funérailles. Certains se limitent au versement d'un capital, laissant les proches gérer les démarches et les choix pratiques. Négliger les frais du contrat. Frais d'adhésion, frais de gestion ou coût des cotisations peuvent réduire l'intérêt économique du contrat. Une comparaison attentive des offres est indispensable.

Frais d'adhésion, frais de gestion ou coût des cotisations peuvent réduire l'intérêt économique du contrat. Une comparaison attentive des offres est indispensable. Souscrire trop tard. Plus l'âge de souscription est élevé, plus le coût du contrat augmente. Dans certains cas, les cotisations versées peuvent même dépasser le montant du capital garanti.

Ne pas informer ses proches. Il est recommandé d’informer au moins une personne de confiance de son existence et de conserver les documents dans un endroit facilement accessible. Cela évite à la famille d’avancer les frais et d’entreprendre des démarches fastidieuses pour se faire ensuite rembourser.