information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/10/2026 à 08:30

Quelles sont les aides pour une personne en formation ? / iStock.com - jacoblund

Le CPF, la base pour tous

Le Compte Personnel de Formation reste la clé d’entrée la plus simple pour financer une montée en compétences. Alimenté chaque année - à hauteur de 500 € pour la majorité des actifs, 800 € pour les moins qualifiés - il permet de couvrir une large palette de formations certifiantes, bilans de compétences ou démarches de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). Son plafond atteint 5 000 €, voire 8 000 € pour certains publics, et depuis 2026, une participation de 150 € peut être demandée, sauf pour les demandeurs d’emploi qui en sont exonérés. Le CPF peut être renforcé par un abondement de l’employeur, souvent compris entre 500 et 1 500 €, permettant de gommer le reste à charge.

Quand France Travail finance et rémunère la formation

Pour les personnes inscrites à France Travail, d’autres leviers existent. L’Aide Individuelle à la Formation peut financer tout ou partie d’un parcours, jusqu’à 8 000 € lorsque le CPF ne suffit pas ou que la formation n’y est pas éligible. La Rémunération de Fin de Formation prend le relais lorsque les droits ARE (Allocation de Retour à l’Emploi) s’épuisent, avec une indemnité pouvant atteindre 775 € par mois. L’ARE, elle, continue d’être versée lorsque la formation est prescrite, garantissant un revenu correspondant à 57 à 75 % du salaire journalier de référence. À cela s’ajoutent les dispositifs POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) et POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective), pensés pour préparer un recrutement ou répondre à des besoins urgents dans les secteurs en tension. L’ensemble de ces aides peut se combiner avec le CPF, permettant très souvent un financement intégral.

Salariés et indépendants : les financements dédiés

Les salariés disposent également de solutions spécifiques. Le Plan de Développement des Compétences assure une prise en charge directe par l’employeur, tandis que les OPCO financent les formations selon les branches, avec des enveloppes généralement situées entre 1 000 et 4 000 €. Pour une reconversion plus ambitieuse, le Projet de Transition Professionnelle couvre non seulement le coût de la formation, mais aussi le salaire, intégralement ou en partie selon certains seuils. Les indépendants ne sont pas en reste : FAFCEA, AGEFICE ou AFDAS proposent des financements allant de 600 à 7 000 € selon les secteurs.