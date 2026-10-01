Info ou intox : doter son adolescent d’une carte bancaire l’incite-t-il à dépenser plus ?

Vrai ou faux : une carte bancaire spéciale ado l'encourage-t-il à plus dépenser ?(Visuel Adobe Stock)

La crainte des parents en dotant leur enfant d'une carte bancaire est la perte de contrôle. Pourtant, l'éducation financière qui commence tôt traite du sujet de l'argent, qu'il soit en espèces ou dématérialisé. Dans quelle mesure une carte bancaire spéciale ados occasionne-t-elle des dépenses superflues que vous auriez peut-être refusées ? On démêle ici le vrai du faux.

Quels sont les points de vigilance avant de remettre une carte bancaire à un ado ?

Avant de s'interroger sur un éventuel risque de surconsommation, il est utile de rappeler qu'une carte bancaire n'est qu'un moyen de paiement.

Ce sont surtout les règles fixées par les parents et la maturité de l'adolescent qui influencent son rapport à l'argent. Avant de lui confier sa première carte bancaire, quelques prérequis méritent donc d'être abordés.

Le jeune doit comprendre que l'argent se gagne, se dépense, mais peut également être perdu, volé ou utilisé à mauvais escient. Cette sensibilisation passe aussi par une meilleure connaissance du coût des choses du quotidien.

Plus que l'âge, c'est souvent le niveau de maturité qui permet de déterminer le bon moment pour équiper un adolescent d'une carte bancaire.

Enfin, le choix de la carte a lui aussi son importance. Opter pour une offre spécialement conçue pour les jeunes, avec des outils de contrôle adaptés et sans cotisation, peut satisfaire les parents tout en évitant des dépenses supplémentaires.

En quoi une carte bancaire pour votre jeune lui accorde plus de liberté ?

Cette autonomie nouvelle est souvent perçue comme un risque par les parents.

Avec une carte bancaire personnelle, le jeune est désormais en capacité :

-> De consommer et d'acheter par lui-même.

-> De rembourser ses copains.

-> De retirer des espèces (si sa carte le permet).

-> De faire son apprentissage de la gestion d'un budget.

La question n'est donc pas tant de savoir si l'adolescent possède une carte bancaire, mais s'il dispose de repères suffisants. En effet, malgré cette apparente liberté acquise avec la carte bancaire, le jeune est censé rendre des comptes à ses parents, notamment en respectant la règle des 50/30/20 pour l'utilisation de son argent : le première catégorie pour ses besoins essentiels, la deuxième pour ses envies et la dernière pour ses économies (1).

Vos virements remplacent désormais les billets

En réalité, l'arrivée d'une carte bancaire s'accompagne rarement d'une explosion des dépenses. Dans de nombreux cas, elle remplace simplement l'argent de poche que les parents remettaient auparavant aux enfants en espèces.

En grandissant, les jeunes orientent leurs dépenses vers davantage de loisirs, de sorties et de moments partagés entre amis.

La différence notable pour l'ado est qu'il décide désormais du jour où il réalise l'achat ; il dépend moins de la disponibilité de l'adulte, même si son accord est toujours souhaitable.

Autrement dit, la carte bancaire modifie davantage la façon de consommer que le volume global des dépenses. L'adolescent gagne en autonomie dans le choix du moment et du mode de paiement.

Si l'une des principales inquiétudes concerne la perte de contrôle, les cartes bancaires pour mineurs intègrent aujourd'hui des outils permettant aux représentants légaux un contrôle parental et un encadrement des dépenses.

Comment, chez BoursoBank, les parents peuvent-ils superviser les dépenses de leur ado ?

L'application bancaire BoursoBank dédiée aux mineurs à partir de 10 ans, met à disposition du parent des mécanismes pour maîtriser les dépenses de l'enfant réalisées par carte bancaire et favoriser un apprentissage progressif de la gestion budgétaire.

Des fonctionnalités pour sécuriser et rassurer

Découvert impossible : il s'agit d'une carte de paiement à autorisation systématique.

Paiements en ligne ou à l'étranger : le parent a la possibilité de paramétrer l'usage de la carte pour autoriser ou bloquer ces options.

Plafonds de paiement et de retrait : à définir.

Alertes : envoyées instantanément pour traiter le sujet quand l'opération survient !

Virements unitaires ou périodiques : Demandes de virement soumises à l'approbation du responsable légal : ne devancez pas ses besoins ; laissez-le expérimenter une situation nécessitant des arbitrages et des concessions. La prochaine fois, il sera plus prévoyant ! Virements périodiques planifiables pour maîtriser le montant de l'argent de poche mensuel, de 20 euros en moyenne pour les 10-12 ans à 40 euros en moyenne pour les 17-18 ans - (2).



Une application mobile pour plus de transparence et d'économies

Dans l'application BoursoBank, le jeune accède notamment :

-> Au détail des opérations effectuées par période et par enseigne ;

-> Aux bons plans The Corner disponibles pour les jeunes avec plus de 40 offres actives.

Cette visibilité facilite le dialogue autour de l'argent et permet d'identifier certaines habitudes de consommation problématiques (récurrentes ou excessives).

En tant que représentant légal, fixez le cadre en définissant les dépenses autorisées, celles qui sont proscrites et également les recommandations en matière d'épargne (2).

Une carte jeune adaptée à l'international et 100% gratuite : ça fait la différence !

Avec la carte bancaire pour les mineurs chez BoursoBank, votre jeune bénéficiera de la gratuité des paiements à l'étranger en euros et en devises et des retraits en euros lors de ses séjours à l'international ou voyages linguistiques. En tant que parent, vous n'aurez donc pas à financer ces frais indésirables.

En réalité, une carte bancaire pour adolescent est plus un outil d'apprentissage de la gestion budgétaire qu'un accélérateur de dépenses. Avec sa carte bancaire, l'adolescent se détache progressivement des espèces pour apprendre la gestion de ses finances personnelles sur une application mobile.

À retenir : les effets de la carte bancaire sur les dépenses des jeunes

Ce n'est pas parce que l'adolescent est équipé d'une carte bancaire qu'il devient moins raisonnable ou plus dépensier.

Le fait que le jeune soit muni d'une carte bancaire spéciale ado peut contribuer à le faire grandir grâce à une responsabilisation et à une plus grande autonomie financière.

Ce qui peut limiter les dépenses impulsives ou les mauvaises habitudes d'achat relève de l'action des parents dans le cadre de l'éducation financière au quotidien et des limites fixées au sein du foyer.

Les paiements dématérialisés par carte bancaire s'affichent, comme chez BoursoBank, dans le suivi des opérations, accessible depuis l'application.

Grâce à des plafonds adaptés, une traçabilité des opérations et des échanges avec le parent, la carte bancaire pour mineur devient un véritable levier d'éducation financière.

Une carte bancaire gratuite pour adolescent peut être plus économique, notamment lors des séjours et voyages à l'étranger et de la recherche de bons plans permanents avec le programme d'avantages The Corner décliné pour les jeunes.

(1) https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/cest-quoi-la-regle-des-503020-pour-gerer-son-budget

(2) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/argent-de-poche/

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK L'offre 10-17 gratuite, réservée aux enfants ados des clients BoursoBank C’est l'offre bancaire 100 % en ligne, idéale pour faire ses débuts dans la gestion de ses finances personnelles et commencer tôt à gagner en autonomie. Le jeune peut aussi, si son parent l’y autorise, accéder à ses livrets d'épargne. Ses responsables légaux l'accompagnent pas-à-pas dans l’univers bancaire, grâce au contrôle parental, à une carte gratuite WELCOME* pratique au quotidien et à l’étranger et à une appli intuitive donnant accès aux avantages The Corner spécial jeunes. Enfin, le passage à la majorité est simple et fluide : le jeune adulte conserve le même compte bancaire, la même carte et la même appli : seuls ses droits évoluent tout naturellement et sans transition !

*pour les nouvelles souscriptions. Découvrir l’offre 10-17