information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/07/2026 à 08:30

Loisirs, transports, santé : les cartes de réduction qui aident les seniors à économiser / iStock.com - JLco - Julia Amaral

La culture et la santé

De nombreux lieux culturels et sites historiques ouvrent leurs portes aux seniors à des tarifs minorés. Des réductions sont également appliquées sur les places de cinéma, notamment dans les grandes chaînes telles que Pathé Gaumont, et l'économie peut atteindre 50 % dans les théâtres municipaux et opéras. Afin d'encourager l'activité physique des seniors à partir de 55 ou 60 ans, l'accès à la piscine municipale est gratuit ou à prix réduit dans de nombreuses villes. Quant aux équipements basiques des seniors (lunettes, appareils auditifs), des tarifs sont également proposés par certaines enseignes. La carte Réduc-Seniors, assez méconnue, est une carte généraliste qui offre une large palette de remises aux seniors de 55 ans et plus. Acceptée par de nombreux partenaires, elle cible des domaines multiples en lien avec la culture et la santé : vacances, cinéma, spectacles, séjours thalasso, cures thermales, parcs d'attractions, mais aussi mutuelles, services à domicile, aide à l'autonomie, etc. Elle peut également être utilisée dans de nombreuses enseignes (supermarchés, vêtements, cosmétiques, décoration, matériel informatique…). Disponible sur le site reduc-seniors.com pour un coût de 49 € par an, elle permet des réductions allant de 5 à 40 %. Les retraités de la fonction territoriale ou hospitalière ont leur carte spécifique, la carte Vikiva. Pour 15 € par an, elle permet de profiter de remises intéressantes dans des domaines variés (culture, loisirs, vacances, vie quotidienne…).

Les voyages et les transports

De nombreux avantages existent dans le domaine des voyages et des transports. Le programme "Seniors en Vacances" offre près de 200 séjours de groupe à prix réduit en France et en Europe, grâce à l'ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances). Accessibles aux seniors sous conditions de ressources, ils se déclinent en plusieurs formules selon la durée du séjour. Le conjoint et les petits-enfants (âgés de moins de 18 ans) peuvent également bénéficier d'un prix avantageux s'ils accompagnent le bénéficiaire. Dans le secteur des transports (train, avion ou voiture), des avantages sont également proposés aux seniors. Le prix des trajets en train peut être minoré avec la carte Avantage Senior de la SNCF. Pour 49 € par an, elle offre aux plus de 60 ans une remise de 30 % à 50 % sur tous les trajets en TGV, TER ou Intercités. La SNCF propose également le "billet congés annuel SNCF", accessible aux retraités, qui permet 25 % de remise sur un billet de train pour un trajet aller-retour d'au moins 200 km en France. Il existe également la carte InterRail Senior (remise de 10 % sur le coût des pass pour voyager en Europe). Pour les adeptes des voyages en avion, Air France propose sa carte Senior aux plus de 65 ans. Elle coûte 49 € par an et permet jusqu'à 30 % de réduction sur les vols Air France (ou des compagnies partenaires) en France métropolitaine, en Europe et vers quelques autres pays, tels qu'Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie ou Ukraine. Pour les seniors qui se déplacent en voiture, la carte Avis Seniors, disponible dès 55 ans, donne accès à 30 % de réduction sur la location d'un véhicule en France. Par ailleurs, de nombreuses municipalités mettent à la disposition des seniors de plus de 60 ou 65 ans des cartes de réduction pour les transports en commun urbains (bus, tram, TER, métro…). Le coût de la carte est modique, elle peut même être gratuite dans certaines villes pour les personnes aux revenus modestes.