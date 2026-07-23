Tour de France : fausses boutiques en ligne et contrefaçons, attention aux sites frauduleux liés à la Grande boucle

Les faux sites marchands du Tour de France pullulent sur Internet. (illustration) (Pixabay / Mrdidg)

Mieux vaut attendre que la caravane du Tour passe plutôt que d'acheter son produit sur Internet. Une vague de faux sites marchands liés au Tour de France 2026 a déferlé ces derniers mois selon les chercheurs en cybersécurité de Check Point Research, nous apprend Clubic . 63 nouveaux noms de domaine évoquant la Grande boucle sont apparus entre janvier et juin 2026, comme tourdefrancelife.com, tourdefrance.pro ou encore tourettedefrance.com. Sur ces sites, on trouve des tenues des équipes, les fameux bobs Cochonou ou encore des billets.

Des promotions trop alléchantes

Les chercheurs dévoilent les stratégies agressives de ces sites pour attirer les internautes, en prenant l'exemple de tourdefranceevent.shop. Il y a sans surprise des promotions agressives, avec des maillots d'équipes vendus à - 70 %. Les pop-up surgissent de toute part pour inciter à commander en urgence. Ils affichent de faux badges de confiance comme « Certified Secure », « 100% Issue-Free » ou « Verified Business ». Toujours pour mettre le client en confiance, des boutons de réseaux sociaux sont présents, mais ne renvoient pourtant vers aucune page officielle du Tour de France.

Adrien Merveille, directeur technique chez Check Point Software, recommande d'être prudent quand on veut se faire plaisir avec un produit du Tour de France. Il faut toujours vérifier l'URL, même quand on clique depuis Facebook ou Instagram. Il faut contrôler les mentions légales (adresse, numéro de téléphone, service client). Se méfier des grosses promotions. Un article à - 70 % est quasiment toujours une contrefaçon. Il ne faut pas hésiter à chercher des avis sur le site en question. Un antivirus ou une extension de navigateur peut également bloquer un site dangereux.