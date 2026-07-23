La location de vacances n'est pas conforme ? Les bons réflexes à adopter pour espérer un remboursement

En adoptant les bons réflexes, un remboursement est envisageable si le logement n'est pas conforme à sa description. (Engin_Akyurt / Pixabay)

Vous espériez vivre des vacances de rêve. Mais sur place, vous déchantez. Le camping que vous aviez réservé ne correspond pas à l'annonce. Certains équipements promis manquent, d'autres ne sont pas fonctionnels. Dans certains cas, il est possible d'obtenir un remboursement, au moins partiel, de votre séjour, explique TF1 Info ce mardi.

Le droit français prévoit en effet que tout lieu de vacances doit proposer un logement et des services conformes à ce qui a été décrit et des équipements en état de fonctionner. Sans quoi, le client peut demander un remboursement. Ce dernier ne concernera pas l'intégralité du prix payé s'il manque un élément accessoire. Il sera en revanche total si quelque chose d'essentiel manque et n'est pas compensé. Reste qu'aucun barème précis n'existe.

Communiquer pour commencer

Pour se protéger d'un éventuel manquement, la première étape est de faire des captures d'écran de l'annonce. En cas de problème à l'arrivée, il est ensuite conseillé de faire des photos de ce qui n'est pas similaire à ce qui était présenté et des dysfonctionnements. Il faut enfin aller voir le responsable des lieux. Il est possible que celui-ci cherche une solution de remplacement ou de compensation.

Il est même susceptible de consentir de lui-même à une réduction du prix ou à un remboursement complet. Si aucune solution satisfaisante n'a été proposée, il est recommandé au client de quitter sa location de vacances et de mettre en demeure le gérant en joignant les photos de l'annonce et les clichés pris sur place. Le médiateur Tourisme et Voyage peut également intervenir pour faciliter la résolution d'un litige.