Comment bien assurer ses objets de valeur?

Le montant à partir duquel une œuvre d’art ou un bijou est considéré comme un objet de valeur varie d’un assureur à l’autre. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un objet de valeur?

Comment estimer la valeur de vos objets précieux?

Quelle assurance choisir pour vos objets de valeur?

Qu’est-ce qu’un objet de valeur?

La définition d’objet de valeur varie selon les contrats d’assurances. Chaque compagnie dispose de sa propre liste, mentionnée dans ses conditions générales. Cela concerne généralement les biens suivants:

Les bijoux (métaux précieux, pierres précieuses et fines montées), les montres de grande marque . Selon les assurances, ils peuvent être qualifiés d’objets «précieux»,

Les objets d’art (tableaux, statues, sculptures…),

Les tapis anciens,

Les livres rares,

Les pièces d’orfèvrerie,

Les instruments de musique,

Les collections ( timbres , figurines).

Cela peut également inclure les sacs de luxe, les fourrures ou les meubles de designers. En revanche, les espèces, les lingots, les pièces de monnaie en or et les pierres précieuses non montées en bijoux sont généralement exclus des garanties. Le montant à partir duquel une œuvre d’art ou un bijou est considéré comme un objet de valeur varie d’un assureur à l’autre.

Comment estimer la valeur de vos objets précieux?

Dans le cadre d’une assurance habitation, les biens mobiliers (meubles, vêtements, vaisselle) et les biens de valeur relèvent de plafonds d’indemnisation différents. Lors de la souscription de votre contrat, vous devez déclarer un capital d’objets de valeur à part. On distingue deux méthodes d’évaluation:

La valeur déclarée: Elle consiste en une simple déclaration de la valeur totale des biens. Vous réalisez l’inventaire de l’ensemble de vos objets de valeur, puis vous estimez leur valeur en vous basant sur les factures, par exemple. En cas de sinistre, vous devez être en mesure de justifier l’existence, l’authenticité et la valeur des biens volés. Il est donc essentiel de conserver les documents (comme les factures d’achat, photos et certificatifs d’authenticité) en lieu sûr, sous format dématérialisé ou dans un coffre bancaire.

La valeur agréée: Un expert (bijoutier, commissaire-priseur, marchand d’art) estime chaque objet au plus juste. En cas de sinistre, l’indemnisation est facilitée car il n’y a pas de contestation possible sur la valeur des biens. La prime annuelle peut être moins onéreuse pour un contrat à valeur agréée que pour un contrat à valeur déclarée. Plus les montants à assurer sont importants, plus la prime est élevée et plus le choix de la valeur agréée est intéressant.

A noter La valeur de vos biens fluctue avec le temps. Par conséquent, il est recommandé de réévaluer ou de faire expertiser vos objets de valeur tous les 2 à 3 ans et de transmettre les informations à votre assureur pour ajuster le plafond du capital garanti. De cette manière, vous êtes correctement couvert en cas de sinistre.

Quelle assurance choisir pour vos objets de valeur?

Il est indispensable de souscrire une protection adaptée pour vos bijoux et objets précieux. Deux options sont envisageables:

Déclarer ces objets dans le cadre de votre assurance habitation. Vous devez vérifier si votre contrat est bien adapté aux risques que vous souhaitez couvrir (incendie, vol, dégât des eaux), et regarder attentivement le montant de la franchise et les exclusions de garantie. En fonction de la valeur des objets à assurer, il est possible d’augmenter le plafond d’indemnisation proposé par votre assurance. Cela impacte le montant de votre cotisation.

Souscrire une assurance dédiée «objets de valeur» ou «objets d’art». Ce type de contrat offre une couverture plus étendue que celle de votre multirisque habitation. Cette option est à privilégier si vous êtes propriétaire de pièces rares.

En fonction des biens assurés, certaines obligations ou restrictions peuvent être imposées au contrat. Il est important de vérifier les conditions générales, car elles varient d’une compagnie d’assurances à l’autre: