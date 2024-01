Vendre une collection de timbres reçue en héritage: nos conseils

Vous pouvez vendre une collection de timbres en bloc à un négociant, ou opter pour la vente détaillée aux enchères. ( crédit photo : Shutterstock )

Évaluer la valeur de la collection de timbres reçue en héritage

La valeur d’un timbre dépend de multiples facteurs comme:

Son âge,

Sa valeur faciale,

Le tirage,

Ses éventuels défauts de confection. Il peut y avoir un rapport de 1 à 10 entre un timbre en bel état et le même, défectueux. L’oblitération est un critère déterminant.

La demande sur le marché de la philatélie…

Pour savoir si une collection a de la valeur, les professionnels soulignent l’importance de distinguer une collection «construite» de «ce qui relève de l’accumulation». «La valeur d’une collection est fonction de ce qui a été investi» estime l’expert parisien Jean-François Brun.

Recueillir plusieurs avis auprès de négociants en timbres-poste

Des amateurs éclairés peuvent aiguiller votre démarche. La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) regroupe près de 20.000 membres, répartis dans 500 clubs. Peut-être le défunt faisait-il lui-même partie d’un de ces cercles de passionnés? Vous y rencontrerez des connaisseurs désintéressés, pouvant examiner la collection et vous apporter un premier éclairage.

Vous pouvez consulter plusieurs négociants pour recueillir leurs avis. Faites appel à des professionnels reconnus. La Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie ( CNEP ) compte 140 adhérents à travers la France. Deux options s’offrent à vous:

Une évaluation rapide, gratuite, vous permettant d’obtenir une fourchette de prix,

Une véritable estimation chiffrée avec un rapport écrit, qui coûte entre 2% et 3% de la valeur estimée.

Il arrive que certains timbres soient réparés, regommés ou faux. L’expert s’assure de l’authenticité de la collection et de l’état des timbres les plus rares. Il estime la valeur de la collection et vous conseille sur la stratégie de vente.

À noter Vendre vous-même à des collectionneurs, par exemple sur Internet, peut être une mauvaise idée si vous n’êtes pas connaisseur. En effet, vous pouvez sous-évaluer la valeur des timbres ou au contraire vendre comme authentiques des timbres faux ou truqués.

Vendre sa collection à un négociant en timbres

Il s’agit d’une méthode simple et efficace. Un négociant vous fait une offre d’achat. Si vous l’acceptez, le paiement est effectué immédiatement, le plus souvent par chèque. Faire jouer la concurrence peut permettre d’obtenir de meilleures offres. La vente en bloc est rapide. Toutefois, le risque est que le prix proposé soit faible. En effet, le négociant anticipe: dans le lot, certains timbres sont plus difficiles à vendre que d’autres.

Au sujet des lots, les professionnels ont des avis divergents. Certains estiment la vente globale d’une collection moins avantageuse que les enchères. D’autres pensent à l’inverse qu’il est préférable de vendre la totalité de la collection plutôt que de détailler. Cela évite de rester avec de nombreux invendus de faible valeur une fois les bonnes pièces achetées.

À noter Mieux vaut anticiper et organiser de son vivant la cession de ses collections, plutôt que de laisser vos héritiers dans l’embarras. Le collectionneur est le mieux placé pour estimer la valeur de ses pièces et trouver les meilleurs acheteurs. A minima, il peut laisser des instructions, en indiquant les pièces les plus précieuses.

Vendre sa collection de timbres reçue en héritage aux enchères

La vente aux enchères est organisée par un commissaire-priseur. Elle peut réserver de bonnes surprises et vous permettre de faire des plus-values importantes lors de la vente de vos timbres. À l’inverse, il est possible que le lot se vende à un prix inférieur à celui espéré. Il peut aussi ne pas trouver preneur. Le principal inconvénient des enchères est leur coût: l’organisateur prélève une commission auprès de l’acheteur, puis du vendeur. Cela entache la rentabilité de votre opération de vente.

La vente sur offres, un type d’enchères propre à la philatélie

La vente sur offres est un système de vente aux enchères opérées par un négociant en timbres. Celui-ci édite un catalogue (visible en ligne) présentant les lots et la mise à prix. Les collectionneurs disposent de quelques semaines pour envoyer leurs offres d’achat. Au terme de ce délai, chaque lot est attribué au plus haut enchérisseur. Il paie le prix proposé par le second enchérisseur, augmenté d’un montant fixe ou d’un pourcentage peu élevé. La vente sur offres peut se révéler intéressante si les pièces à vendre sont rares et recherchées.