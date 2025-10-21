Assurance vélo : 5 questions sur les contrats proposés par les assureurs

Connaissez-vous les différentes garanties d'une assurance vélo ? ( Crédits photo : © Kara - stock.adobe.com)

De quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, la valeur d'un vélo n'est pas négligeable. Un bien qu'il est possible de protéger auprès de nombreux assureurs grâce à l'assurance vélo.

Les vélos neufs, qu'ils soient musculaires ou à assistance électrique, coûtent cher. Heureusement, de plus en plus de compagnies d'assurance proposent des contrats dédiés. Une assurance vélo qui peut permettre de se prémunir des conséquences d'une panne, d'un accident ou encore d'un vol. Garanties, prix, obligation d'assurance… découvrez tous les détails sur l'assurance vélo proposée aux cyclistes occasionnels, aux sportifs ou aux vélo-taffeurs.

1. Est-il obligatoire de souscrire une assurance vélo ?

S'il est obligatoire d'assurer tout véhicule terrestre à moteur, à l'image d'une voiture, au moins en responsabilité civile, la règle est différente en matière de vélos. Seuls les vélos à assistance électrique (VAE) dépassant les 25 km/h sont concernés par l'obligation d'assurance. En dessous de cette vitesse ou dans le cas d'un vélo musculaire, il n'est pas obligatoire de souscrire une assurance vélo. Néanmoins, "l'assurance est facultative, mais les cyclistes en perçoivent l'intérêt" explique Valentin Badie, directeur marketing d'April moto.

2. Quelles compagnies d'assurance proposent des contrats aux cyclistes ?

L'usage du vélo est de plus en plus courant. En 2024, ce sont ainsi 2 millions de vélos neufs qui ont été vendus en France selon les données de l'Observatoire du cycle de l'Union sport et cycle (USC). Résultat : les assureurs sont de plus en plus nombreux à proposer des contrats d'assurance dédiés aux cyclistes, depuis les grandes compagnies d'assurance traditionnelles jusqu'aux assureurs en ligne. Cela est notamment le cas de La Maif, de Leocare ou encore d'April.

3. Quelles sont les garanties comprises dans une assurance vélo ?

En fonction des contrats, plusieurs garanties peuvent être incluses au sein d'une assurance vélo, à commencer par la responsabilité civile. Une garantie qui vous permettra d'être couvert si vous causez un accident ou dégradez des biens en utilisant votre vélo. Une garantie casse peut également vous permettre de prendre en charge les réparations à réaliser sur votre vélo.

La garantie vol, quant à elle, permet d'être indemnisé si votre vélo est dérobé, et la garantie corporelle vous protège en cas de chute n'impliquant que vous. Enfin, un service d'assistance, à l'image de ce qui existe pour les voitures en cas de panne, est proposé par certains assureurs, notamment par La Maif.

4. Combien coûte une assurance vélo ?

Lieu de stockage, fréquence et type d'usage, prix du vélo… différents paramètres peuvent influencer le tarif d'une assurance vélo. De manière générale, il est possible d'estimer le coût de ce contrat en pourcentage du prix d'achat, la fourchette allant de 8 à 13 %. Chez April, Leocare et La Maif, l'assurance d'un vélo musculaire d'une valeur de 800 euros à Paris, avec options casse et vol, coûte respectivement 8,94 euros, 5 euros et 10,20 euros.

Bon à savoir : le niveau de franchise joue également sur le tarif. Plus celle-ci est élevée, plus la cotisation baisse, mais plus la facture à payer en cas de sinistre est importante.

5. Quelles sont les spécificités de l'assurance vélo ?

L'assurance vélo est un contrat qui présente certaines particularités. Ainsi, dans la majorité des cas, il est nécessaire de souscrire une assurance vélo dans les semaines ou les mois suivants l'achat du vélo en question. Des photos du vélo et de l'antivol utilisé, qui doit être homologué, peuvent également être exigées, tant au moment de la souscription du contrat qu'au jour du renouvellement de celui-ci. "Le sujet pour les assureurs, c'est la fraude puisque c'est un produit facile à souscrire et à utiliser, les risques sont donc plus importants" résume Valentin Badie.