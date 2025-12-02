Trottinette électrique : assurance, casque, circulation… êtes-vous sûr d’être en règle ?

Etes-vous sûr de bien respecter toutes les règles quand vous circulez avec votre trottinette électrique ? (Crédits: Adobe Stock)

Facile d'utilisation, souvent compatible avec le train ou le métro, la trottinette électrique s'est imposée ces dernières années comme un moyen de transport efficace en ville. Toutefois, de nombreux utilisateurs semblent ignorer que cette mobilité douce est soumise à un certain nombre d'obligations dont le non-respect est passible d'amendes parfois salées. Port du casque, équipements obligatoires, assurance, êtes-vous sûr d'être en règle lorsque vous roulez avec votre trottinette électrique ?

Loin du jouet réservé jadis aux enfants, la trottinette est devenue en quelques années un vrai mode de transport urbain dans sa version électrique : depuis 2020, 3,6 millions de trottinettes électriques ont été vendues en France, dont 615.000 en 2024 (1).

Pourtant nombre d'usagers ne connaissent pas, ou mal, les obligations et les règles qu'ils doivent respecter pour circuler en toute légalité avec leur trottinette électrique.

Savez-vous par exemple qu'il faut avoir au moins 14 ans pour conduire une trottinette électrique ? Qu'il est interdit de monter à plusieurs sur l'engin ? Et que vous devez souscrire une assurance spécifique ? On fait le point sur la réglementation.

Quelles sont les règles pour rouler avec votre trottinette électrique ?

Les trottinettes électriques, au même titre que les monoroues, gyropodes ou hoverboards, sont considérés comme des «engins de déplacement personnel motorisé» (EDPM).

De ce fait, la circulation en trottinette électrique est soumise aux règles du code de la route et fait également l'objet d'une réglementation spécifique par un décret du 23 octobre 2019 modifié le 31 août 2023 :

Il est interdit de conduire sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

L'âge minimal pour conduire une trottinette électrique est de 14 ans.

Votre trottinette électrique est à usage exclusivement personnel, ce qui veut dire qu'il est interdit d'y monter à plusieurs.

Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre du son, ou d'utiliser le téléphone tenu en main.

La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf à tenir votre engin à la main.

La vitesse maximum autorisée avec votre trottinette électrique est de 25km/h.

En agglomération, vous êtes tenu de circuler avec vote engin sur les pistes cyclables s'il y en a. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez circuler sur la route à condition que la vitesse y soit limitée à 50km/h ou moins.

Hors agglomération, vous ne pouvez circuler que sur les voies vertes et les pistes cyclables.

Vous devez garer votre trottinette électrique sur un emplacement prévu à cet effet, ou à défaut sur le trottoir mais en veillant à ne pas gêner le passage des piétons.

Bon à savoir : quelques dérogations peuvent être prévues localement comme l'autorisation de circuler avec votre EDPM sur le trottoir (à condition de rouler au pas et sans gêner les piétons) ou la possibilité de rouler hors agglomération sur certaines routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Dans ce cas, le port du casque est obligatoire, vous devez être équipé d'accessoires réfléchissants et rouler feux allumés.

A lire aussi // Auto : les phares LED sont-ils dangereux ?

5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank

Stationner son vélo en copropriété : quelles sont les règles ?

Devez-vous être assuré pour circuler en trottinette électrique ?

Votre trottinette électrique est considérée comme un véhicule terrestre à moteur. En conséquence, vous êtes tenus de souscrire une responsabilité civile spécifique pour couvrir les dommages corporels ou matériels que vous pourriez causer à autrui.

En fonction des options que vous choisissez, cette couverture peut être étendue aux dommages que vous pourriez subir en tant que conducteur ou ceux subis par votre trottinette électrique (casse, vol, etc.).

En cas de contrôle, vous devez être en mesure de fournir votre attestation d'assurance.

Bon à savoir : si vous utilisez une trottinette électrique en libre-service, pensez à vérifier les conditions de l'assurance prévue dans le contrat de location.

Quels sont les équipements obligatoires pour circuler en trottinette électrique ?

Rouler avec une trottinette électrique en toute sécurité nécessite également d'être équipé selon certaines contraintes légales.

Pour le conducteur : le port du casque n'est pas obligatoire si vous circulez en agglomération, sur une voie verte ou une piste cyclable, mais pour des raisons évidentes de sécurité il est fortement recommandé d'en porter un en toutes circonstances

Si vous circulez de nuit ou en journée par visibilité insuffisante, vous devez porter un vêtement ou un équipement rétroréfléchissant comme un gilet ou un brassard, même si vous êtes en ville.

Pour votre engin : votre trottinette électrique doit être équipée de feux de position avant et arrière, d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore et de dispositifs rétroréfléchissants latéraux, sauf si les pneus en sont déjà équipés.

Quelles sont les sanctions si vous ne respectez pas les obligations ?

Devant le nombre croissant de trottinettes électriques, les contrôles se multiplient et des sanctions sont prévues si vous n'êtes pas équipé correctement ou que vous ne respectez pas les règles de circulation.

Vous risquez par exemple une amende de 135 euros si vous transportez un passager ou si vous circulez avec votre véhicule sur une voie interdite, par exemple sur la chaussée alors qu'il existe une piste cyclable.

Vous risquez également 135 euros d'amende si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous débridez votre trottinette électrique.

En cas d'absence d'équipement rétroréfléchissant alors qu'il fait nuit ou que la visibilité de jour est insuffisante, vous êtes passible de 35 euros d'amende.

Enfin, si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, vous êtes passible d'une amende de 1.500 euros.

Comment financer l'achat de votre trottinette électrique ?

En 2024, le prix moyen d'achat d'une trottinette électrique est de 414 euros (1).

Il existe bien sûr des modèles moins chers, mais le «Baromètre du marché de la mobilité 2024» (1) relève une appétence croissante des consommateurs pour des engins de meilleure qualité.

Vous avez envie de sauter le pas et d'opter vous aussi pour cette mobilité douce lors de vos déplacements ? Sachez qu'il existe différentes manières de faire baisser votre facture ou de financer votre achat.

Votre entreprise : renseignez-vous auprès de votre employeur pour savoir s'il a mis en place le forfait mobilités durables (FMD). Ce dispositif lui permet de prendre tout ou partie des frais de ses salariés liés à l'utilisation de moyens de déplacements durables comme le vélo électrique ou la trottinette électrique pour leurs trajets domicile-travail, en bénéficiant d'une exonération de cotisations sociales.

Le montant maximal de cette allocation est de 600 euros par an.

Votre mairie ou votre région : des subventions peuvent être accordées localement pour vous aider à financer l'achat de votre trottinette électrique. Renseignez-vous auprès de votre mairie, votre département et votre région pour savoir si des dispositifs existent.

peuvent être accordées localement pour vous aider à financer l'achat de votre trottinette électrique. Renseignez-vous auprès de votre mairie, votre département et votre région pour savoir si des dispositifs existent. Le financement Cli€ : Si vous avez besoin d'un peu de souplesse dans votre budget pour acheter la trottinette électrique de vos rêves, et que vous êtes client BoursoBank , vous pouvez bénéficier de la solution Cli€ (2).

Pour vos achats de 200 à 3.000 euros, la demande Cli€ s'effectue à 100% en ligne et vous avez le choix entre recevoir les fonds immédiatement (sous 24 heures maximum) ou sous 14 jours. Vous remboursez ensuite la somme empruntée en trois mensualités.

L'essentiel à retenir :

La circulation en trottinette électrique est soumise au code de la route ainsi qu'à une réglementation particulière.

ainsi qu'à une réglementation particulière. Il faut avoir au minimum 14 ans pour conduire une trottinette électrique et il est interdit d'y monter à plusieurs.

une trottinette électrique et il est Vous devez souscrire une assurance spécifique et être en mesure de fournir votre attestation en cas de contrôle.

et être en mesure de fournir votre attestation en cas de contrôle. Le port du casque n'est pas obligatoire en agglomération mais il est fortement recommandé.

(1) «Baromètre du marché de la mobilité 2024», Mobilians et Smart Mobility, mai 2025.

(2) Sous réserve d'éligibilité et d'acceptation par BoursoBank, prêteur. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. BoursoBank est une marque de Boursorama.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Un imprévu ? Un coup de coeur ? Avec CLI€, financez vos projets grâce à un crédit rapide de 200€ à 3 000€ et remboursez-le en 3 mensualités fixes, claires et simples à comprendre, sans justificatif. Découvrez CLI€ Voir conditions sur site